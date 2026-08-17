του Δημήτρη Διατσίδη

Η ProDay 2026 επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την ουσία της: μια ημέρα γεννημένη από το πάθος για τους δύο τροχούς και εξελιγμένη, χρόνο με τον χρόνο, γύρω από τους ανθρώπους. Στην έκτη της διοργάνωση, η ProDay είναι πλέον κάτι πολύ περισσότερο από μια εμπειρία πίστας. Είναι ένα γεγονός που φέρνει κοντά πρωταθλητές του χθες και του σήμερα, αναβάτες, στελέχη ομάδων, συνεργάτες, δημοσιογράφους και φίλους του paddock, οι οποίοι, παρά τα γεμάτα προγράμματά τους, επιλέγουν να βρεθούν στο Misano για να ζήσουν μια διαφορετική ημέρα, γεμάτη δράση, ιστορίες, μουσική και διασκέδαση, αποδεχόμενοι την ιδέα και την πρόσκληση του Graziano Milone, που συτνονίζει τα πάντα.

Και φέτος για πέμπτη φορά (έχει γίνει και μια ProDay στο Mugello), το Misano World Circuit Marco Simoncelli φιλοξένησε μια ημέρα γεμάτη δράση στην πίστα, θρυλικές προσωπικότητες του κόσμου των αγώνων, μοναδικές μοτοσυκλέτες, padel, μουσική, συνεργάτες και αυθεντικές στιγμές. Ανάμεσα στους παρόντες ήταν οι Jorge Lorenzo, Loris Capirossi, Marco Melandri, Michele Pirro, Marco Lucchinelli, Massimo Rivola, Nicolò Bulega και πολλοί φίλοι από τον χώρο των αγώνων.

Στο paddock και στην πίστα, εναλλάχθηκαν μεγάλα ονόματα που έχουν γράψει ιστορία στους αγώνες: οι Jorge Lorenzo, Loris Capirossi, Marco Melandri, Michele Pirro, Marco Lucchinelli, Massimo Rivola, Andrea Buzzoni και πολλοί ακόμη. Ξεχωριστή παρουσία ήταν και ο Nicolò Bulega της ομάδας Aruba.it Racing – Ducati, ο οποίος προπονούνταν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ανάμεσα στα highlights της διοργάνωσης ήταν και μια εντυπωσιακή συλλογή από ειδικές μοτοσυκλέτες, που μετέτρεψαν το paddock σε μια ανοιχτή έκθεση αφιερωμένη στις επιδόσεις, την ιστορία και την αγωνιστική κουλτούρα. Ξεχώρισε η εργοστασιακή Aprilia RS-GP MotoGP του 2023, που τράβηξε τα βλέμματα όλων. Ο Loris Capirossi την οδήγησε στην πίστα, προσφέροντας μία από τις πιο δυνατές στιγμές της ημέρας, με τον ήχο και την εικόνα μιας MotoGP να ξεσηκώνουν το κοινό.

Δίπλα της βρέθηκε και η αποκλειστική Aprilia RSV4 1100 250th US Anniversary, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και η εξαιρετικά σπάνια Yamaha R1 GYTR PRO 25th Anniversary Limited Edition, περιορισμένη σε μόλις 25 μονάδες παγκοσμίως. Οι μοτοσυκλέτες αυτές, που δοκιμάστηκαν και στην πίστα, πρόσφεραν στο κοινό μια εμπειρία που ξεπερνά κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό: ήχο, ένταση και καθαρό συναίσθημα.

Η έκτη διοργάνωση ενισχύθηκε και από τη συμμετοχή νέων συνεργατών, όπως οι WRS, Arrow, GIDD, Keller Zable και ο Family Banker Ferrero Fabrizio, που συνέβαλαν ενεργά στη δημιουργία της μοναδικής ατμόσφαιρας της ProDay. Από αυτή τη συνεργασία γεννήθηκε και μια ξεχωριστή Ducati Panigale V4S 2026 αφιερωμένη στον Graziano Milone, με σχεδιασμό από τη Sakart Design.

Όπως δήλωσε ο Graziano Milone, εμπνευστής και ακούραστος διοργανωτής της εκδήλωσης: «Η ProDay γεννήθηκε από πάθος και συνεχίζει να μεγαλώνει χάρη στους ανθρώπους που συμμετέχουν. Δεν είναι μόνο η πίστα ή οι μοτοσυκλέτες, αλλά η χαρά της συνάντησης και της κοινής εμπειρίας».

Εκτός πίστας, το πρόγραμμα περιλάμβανε και το ProDay Padel Cup, ενώ ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η συμμετοχή της οργάνωσης GRU.P.I.F.H., που στηρίζει άτομα με αναπηρίες, δίνοντας τους τη δυνατότητα να ζήσουν από κοντά τον κόσμο των αγώνων.

Η ημέρα ολοκληρώθηκε με βραδινό πάρτι και μουσική από τον Marco Melandri, κλείνοντας μια διοργάνωση γεμάτη ενέργεια. Το Misano επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον ιδανικό του ρόλο ως σκηνικό για ένα γεγονός που συνδυάζει αγώνες, φιλία και πάθος.

Η ProDay 2026 άφησε έντονες εικόνες: Lorenzo πάνω στην Yamaha R1 GYTR PRO, Capirossi στην Aprilia MotoGP, Melandri ανάμεσα σε πίστα και μουσική, Pirro στο paddock, Lucchinelli ως θρύλος, Rivola ανάμεσα σε φίλους και συνεργάτες. Μαζί με τους Bulega, Baldassarri και Manzi, τις ειδικές μοτοσυκλέτες και τις παράλληλες δραστηριότητες, η φετινή διοργάνωση ανέβασε ακόμη περισσότερο το επίπεδο. Ανάμεσά τους και ένας Έλληνας, ο Δημήτρης Διατσίδης, που έχει συμμετάσχει και στις έξι ProDay είχε και πάλι την ευκαιρία να οδηγήσει στην πίστα με όλους αυτούς και να έχει και πάλι ως “δάσκαλο” τον Jorge Lorenzo.

Η ProDay δεν είναι απλώς μια εκδήλωση. Είναι η μοτοσυκλέτα στην πιο καθαρή της μορφή: άνθρωποι, πάθος και κοινή εμπειρία.