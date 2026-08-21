Του Δημήτρη Διατσίδη

Φωτογραφία: Giuseppe Piazzolla, Moda e Motori Magazine

Την πρώτη ProDay την σκέφτηκε, τη σχεδίασε και την έφτιαξε ο Graziano Milone από τις αρχές του 2021 για να γίνει τον Ιούλιο εκείνης της χρονιάς. Ο καλός μου φίλος Dario Marchetti, που είχε τρέξει στο παρελθόν σε άπειρους αγώνες και είναι τουλάχιστον από το 2011 ο Διευθυντής του DRE (Ducati Riding Experience), κανόνισε να βρεθώ στις 12 Ιουλίου στο Misano για να γνωρίσω τον Graziano, με τον οποίο είχαμε έναν ακόμη κοινό φίλο, τον Jorge Lorenzo που τον προηγούμενο χρόνο είχε αποσυρθεί από την αγωνιστική δράση, μετά τα πέντε του Παγκόσμια Πρωταθλήματα.

Ο Milone ήταν και είναι President Strategy & Business Development | Board member Global CMO της εταιρίας των ηλεκτρικών διτρόχων Vmoto International, αλλά παράλληλα ενθουσιώδης μοτοσυκλετιστής και Πρωταθλητής Ιταλίας στους Αγώνες με κλασσικές μοτοσυκλέτες.

Η γνωριμία αποδείχθηκε όχι μόνο μια θετική στιγμή, αλλά και μια αρχή μιας “περιπέτειας” που μόνο εκπληκτικά πράγματα αφήνει κάθε χρόνο, όταν η ProDay γίνεται συνεχώς και πιο δυνατή, κάθε χρόνο και πιο ξεχωριστή, κάθε χρόνο με κάτι παραπάνω να προσφέρει και σε προσωπικό και σε δημοσιογραφικό επίπεδο.

Έκτοτε έχουν γίνει έξι ProDay:

13 Ιουλίου 2021 – Misano

26 Ιουλίου 2022 – Mugello

12 Ιουλίου 2023 – Misano

17 Ιουλίου 2024 – Misano

1 Ιουλίου 2025 – Misano

23 Ιουνίου 2026 – Misano

Στην έκτη της διοργάνωση μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι η ProDay είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια εμπειρία πίστας. Είναι ένα γεγονός που φέρνει κοντά πρωταθλητές του χθες και του σήμερα, αναβάτες, στελέχη ομάδων, συνεργάτες του Milone, δημοσιογράφους και φίλους του paddock, οι οποίοι, παρά τα γεμάτα προγράμματά τους, επέλεξαν να βρεθούν στο Misano για να ζήσουν μια διαφορετική ημέρα, γεμάτη δράση, ιστορίες και διασκέδαση. Και φέτος η μόνη Ελληνική συμμετοχή στην οδήγηση στην πίστα, πάντα ανάμεσα στους Special Guests της εκδήλωσης είμασταν μόνο εμείς από το δημοσιογραφικό κόσμο, κάτι που έχει κάνει τους Ιταλούς συναδέλφους να “ζηλεύουν”, με την καλή έννοια…

Στη διάθεσή μας είχαμε – πάντα χάρις στην προσπάθεια του Milone – μια “ταπεινή” Yamaha R6. Τα προηγούμενα χρόνια έχουμε οδηγήσει είτε Yamaha R1, είτε Ducati Panigale V4S.

Φέτος ήταν η χρονιά που κάναμε ελάχιστους γύρους με τον Jorge Lorenzo, που ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια των ProDay περνούσε αρκετό χρόνο μαζί μας για ιδιαίτερο μάθημα, με ανάλυση και συμβουλές στο τέλος κάθε περιόδου που κάναμε τους γύρους μαζί του στην πίστα. Όμως και φέτος είχε να πει: “είδες πως σε πέρασα από εξωτερική; ακόμη οδηγώ καλά, έτσι;” και ναι, ακόμη οδηγεί τέλεια, όπως μου είπε και ο Marco Melandri που προσπάθησε να ακολουθήσει το ρυθμό του Jorge, μαζί με τον Loris Capirossi.

Φέτος είχα δίπλα μου στο γκαράζ τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή της WorldSSP του 2025, τον Stefano Manzi, έχοντας και οι δύο το νούμερο #62 στις μοτοσυκλέτες μας. Κάναμε γύρους και με τον φίλο μου Lorenzo Baltassarri και με αρκετούς άλλους από τους ειδικούς καλεσμένους της εκδήλωσης.

Ένα φωτογραφικό αφιέρωμα στα χρόνια που πέρασαν και ένα για φέτος είναι κάτι που μένει στο μυαλό και την ψυχή του υπογράφοντος…

2021 MISANO

2022 MUGELLO

2023 MISANO

2024 MISANO

2025 MISANO

2026 MISANO