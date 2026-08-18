Του Δημήτρη Διατσίδη

Στη διάρκεια της ProDay 2026 είχαμε την ευκαιρία να γίνουμε μάρτυρες μιας μοναδικής εμπειρίας που είχε ο νέος φίλος μας Rafael Nitiyudo! Ο Ινδονήσιος είχε την ευκαιρία να οδηγήσει το νέο του απόκτημα, που είναι η Aprilia RS-GP του 2023, με την οποία αγωνιζόταν ο Aleix Espargaro και μάλιστα είχε κερδίσει το Βρετανικό GP στο Silverstone!

Να πούμε ότι η αγορά μιας τέτοιας μοτοσυκλέτας εκτιμάται στα 450-470,000 €, ενώ για την περίσταση η Aprilia έφερε στην πίστα του Misano ένα από τα φορτηγά της αγωνιστικής ομάδας του MotoGP με αρκετούς μηχανικούς και τον υπεύθυνο τηλεμετρίας, ώστε ο Rafael να οδηγήσει τη μοτοσυκλέτα του. Το κόστος αυτών εκτιμάται κοντά στις 100,000€!

Να εξηγήσουμε το ποιος είναι ο 40χρονος Rafael Nitiyudo: είναι ανώτατο επιχειρηματικό στέλεχος στον κλάδο των μεταλλείων, με ενεργό ρόλο σε εταιρείες εξόρυξης χρυσού και ενεργειακών πόρων, καθώς και συμμετοχή στη διοίκηση μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων της χώρας. Η επαγγελματική του δραστηριότητα τον κατατάσσει στα στελέχη με ισχυρή παρουσία στη βιομηχανία των φυσικών πόρων, με ευθύνη σε τομείς λειτουργίας, ανάπτυξης και στρατηγικής. Ο πατέρας του Rafael δεν είναι απλώς επιχειρηματίας, αλλά μία από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες της εξορυκτικής βιομηχανίας στην Ινδονησία, με επίκεντρο τη δραστηριότητά του στα μεγάλα χρυσωρυχεία της Halmahera.

Ο Rafael παράλληλα με την επιχειρηματική του πορεία, έχει έντονη παρουσία στον χώρο του motorsport, αποτελώντας ιδιοκτήτη της αγωνιστικής ομάδας Niti Racing, η οποία συμμετέχει στο Πρωτάθλημα Harley-Davidson Bagger Cup. Η ενασχόλησή του με τους αγώνες δεν περιορίζεται σε διοικητικό επίπεδο, καθώς το μεγάλο του πάθος είναι η οδήγηση μοτοσυκλέτας σε πίστα.

Στην περίπτωσή μας ο Rafael ήταν καλεσμένος στους Special Guests του Graziano Milone στη φετινή ProDay 2026. Το πλάνο ήταν να μοιραστεί μαζί μου μια Yamaha R6 ώστε να μάθει την πίστα και έπειτα να οδηγήσει το νέο του απόκτημα των 300 ίππων. Γνωριστήκαμε λοιπόν και ανταλλάξαμε μερικές πληροφορίες σχετικά με τη μοτοσυκλέτα και αυτήν την πίστα, με την περίφημη στροφή “Curvone” που είναι η στροφή με την υψηλότερη ταχύτητα σε όλο το Πρωτάθλημα του MotoGP.

Λίγο αργότερα τον ακολούθησα στο γκαράζ της εργοστασιακής Aprilia όπου τον περίμενε το καινούργιο του παιχνίδι. Ο τρεις φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής Loris Capirossi είχε το ρόλο να τον ξεναγήσει στο γκαράζ, να του δείξει τη μοτοσυκλέτα και να του εξηγήσει τον τρόπο οδήγησης μιας τέτοιας μοτοσυκλέτας, ειδικά με τα κάρμπον φρένα.

Ο Loris οδήγησε πρώτος την αγωνιστική μοτοσυκλέτα ώστε να βεβαιωθούν οι άνθρωποι της Aprilia ότι όλα είναι εντάξει. Μετά ήρθε η μεγάλη στιγμή για τον Rafael Nitiyudo που μπήκε στην πίστα πίσω από τον Capirossi που ανέβηκε σε μια Aprilia RSV4 Factory. Η χαρά του ήταν απερίγραπτη και όταν τον ρώτησα εάν χρειάζεται άλλο την R6 για να κάνει γύρους, απάντησε άμεσα ότι μετά από αυτήν την πρώτη εμπειρία θέλει να οδηγεί μόνο την RS-GP!

Έτσι λοιπόν ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη σχέση του με την αγωνιστική οδήγηση, βιώνοντας από κοντά την εμπειρία ενός αυθεντικού MotoGP πρωτοτύπου. Από την έκφραση του προσώπου του μπορούσαμε όλοι στην πίστα να καταλάβουμε ότι άξιζε αυτή η εμπειρία του και το τελευταίο ευρώ του κόστους της!