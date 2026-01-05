του Δημήτρη Διατσίδη
H Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. (Αθλητική Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδος) ανακοίνωσε το προσωρινό πρόγραμμα αγώνων μοτοσυκλέτας για το 2026.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα αγώνων μοτοσυκλέτας: Enduro, Motocross, Scramble, Trial, Dragster και Ταχύτητας.
Πέρα από το πρόγραμμα του Πρωταθλήματος περιλαμβάνει και τα κύπελα Enduro, Motocross, Trial, Trail Ride, Xtreme Enduro, τα Διεθνή Rally Raid καθώς και τα τοπικά Κύπελα.
Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με την Πρόεδρο της ΑΜΟΤΟΕ κυρία Μαρία Τσεσμελή μας ενημέρωσε ότι η Αθλητική Ομοσπονδία έχει προγραμματίσει και έναν εξάωρο αγώνα Ταχύτητας – Αντοχής.
Ο εξάωρος αυτός αγώνας θα γίνει στην πίστα των Σερρών μέσα στον Οκτώβριο του 2026, η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί στις αρχές του νέου έτους.
Πρόγραμμα αγώνων μοτοσυκλέτας 2026
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ENDURO
- 8 ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗ
- 9-10 ΜΑΙΟΥ ΜΟΓ ΓΡΕΒΕΝΑ ΔΙΗΜΕΡΟΣ
- 3-4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΜΑΛ ΛΑΡΙΣΑ
- 24-25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΝΑΞΟΣ ΔΙΗΜΕΡΟ
- 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΑΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗ
Κύπελο ENDURO
- 8 ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗ
- 10 ΜΑΙΟΥ ΜΟΓ ΓΡΕΒΕΝΑ
- 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΜΑΛ ΛΑΡΙΣΣΑ
- 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΝΑΞΟΣ
- 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΑΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗ
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΜΧ (Motocross)
- 14-15 ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΧ ΠΠ ΜΑΣΤ ΤΡΙΚΑΛΑ
- 4-5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΧ ΠΠ ΜΟΛΠ ΑΡΓΟΣ
- 2-3 ΜΑΙΟΥ ΜΧ ΠΠ ΜΟΛΠ ΑΡΓΟΣ
- 12-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΧ ΠΠ ΑΟΛΜΟ ΟΛΥΜΠΙΑ
- 10-11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΧ ΠΠ ΜΟΛΠ ΑΡΓΟΣ
- 31/10-1/11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΜΧ ΠΠ ΜΑΣΤ ΤΡΙΚΑΛΑ & BMU
Κύπελο ΜΧ
- 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΜΧ ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΟΛΠ ΑΡΓΟΣ
- 29 ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΧ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΛΕΜΟΤ ΑΙΓΙΟ
- 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΧ ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΣΤ ΤΡΙΚΑΛΑ
- 24 ΜΑΊΟΥ ΜΧ ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΣΤ ΤΡΙΚΑΛΑ
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Scramble
- 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΜΟΛΕΚ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
- 1 ΜΑΡΤΙΟΥ ΛΕΜΜ ΜΕΓΑΡΑ
- 22 ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΣΜΣΑ
- 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΜΟΛΕΜ
- 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΟΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
- 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΜΑΛ ΛΑΡΙΣΣΑ
- 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΜΟΞ ΞΑΝΘΗ
- 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΔΙΛ ΛΕΣΒΟΣ
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας*
- 17-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΠ & BMU ΣΕΡΡΕΣ
- 29-31 ΜΑΙΟΥ ΠΠ & BMU ΣΕΡΡΕΣ
*Οι αγώνες του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ταχύτητας διεξάγονται ταυτόχρονα με τους αγώνες του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Ταχύτητας BMU
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Dragster
- 2-4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΛΕΝΟΕ ΜΕΣΣΗΝΗ
- 8-10 ΜΑΙΟΥ ΛΕΝΟΕ ΣΕΡΡΕΣ
- 12-14 ΙΟΥΝΙΟΥ ΛΕΝΟΕ ΜΕΣΣΗΝΗ
- 18-20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΛΕΝΟΕ ΣΕΡΡΕΣ
- 9-11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΛΕΝΟΕ ΜΕΣΣΗΝΗ
- 13-15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΛΕΝΟΕ ΜΕΣΣΗΝΗ
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Trial
- 18-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΟΛΠ ΡΕΘΥΜΝΟ
- 6-7 ΙΟΥΝΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑ
- 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΛΕΜΜ ΜΕΓΑΡΑ
- 17-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΟΛΠ ΣΙΦΝΟΣ
Κύπελο Trial
- 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΜΟΛΠ ΛΟΥΤΡΑΚΙ
- 22 ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΟΛΠ ΛΟΥΤΡΑΚΙ
- 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΜΟΛΠ ΛΟΥΤΡΑΚΙ
Κύπελο Trail Ride
- 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΔΟ
- 30-31 ΜΑΙΟΥ ΑΛΑΜΜ
- 31/10-1/11 ΑΛΑΜΜ
- 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΔΟ
Κύπελο Xtreme Enduro
- 2-3 ΜΑΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑ
- 20-21 ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΟ ΒΕΡΟΙΑ
- 26-27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΟΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
- 31/10-1/11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΔΙΛ ΛΕΣΒΟΣ
Διεθνή
Rally Raid
- 26/4-1/5 OLYMPIA RALLY ΕΔΟ ΟΛΥΜΠΙΑ
- 25-31/5 HELLAS RALLY ΑΛΑΜΜ ΕΥΒΟΙΑ
- 20-26/9 GREECE RALLY ΕΔΟ ΣΕΡΡΕΣ
- 31/10-1/11 HELLAS 24HOURS ΑΛΑΜΜ
Τοπικά
SX Κύπελο ΠΑ.ΛΕ.ΜΟΤ.
- 31 ΜΑΙΟΥ
- 28 ΙΟΥΝΙΟΥ
- 26 ΙΟΥΛΙΟΥ
Scramble Κύπελο Α.Σ.Η. (Κρήτη)
- 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
- 1 ΜΑΡΤΙΟΥ
Scramble Κύπελο Δυτικής Μακεδονίας
- 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗ ΟΔΙΚΟ
- 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΟΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
- 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗ ΟΔΙΚΟ
Παγκρήτιο Κύπελο Trial
- 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ
- 17 ΜΑΙΟΥ ΧΑΝΙΑ
- 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ
Κύπελο ΑΛΑΜΜ Baja
- 14-15 ΜΑΡΤΙΟΥ
- 3-4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Το παραπάνω πρόγραμμα αγώνων μοτοσυκλέτας είναι προσωρινό.