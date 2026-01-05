του Δημήτρη Διατσίδη

H Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. (Αθλητική Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδος) ανακοίνωσε το προσωρινό πρόγραμμα αγώνων μοτοσυκλέτας για το 2026.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα αγώνων μοτοσυκλέτας: Enduro, Motocross, Scramble, Trial, Dragster και Ταχύτητας.

Πέρα από το πρόγραμμα του Πρωταθλήματος περιλαμβάνει και τα κύπελα Enduro, Motocross, Trial, Trail Ride, Xtreme Enduro, τα Διεθνή Rally Raid καθώς και τα τοπικά Κύπελα.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με την Πρόεδρο της ΑΜΟΤΟΕ κυρία Μαρία Τσεσμελή μας ενημέρωσε ότι η Αθλητική Ομοσπονδία έχει προγραμματίσει και έναν εξάωρο αγώνα Ταχύτητας – Αντοχής.

Ο εξάωρος αυτός αγώνας θα γίνει στην πίστα των Σερρών μέσα στον Οκτώβριο του 2026, η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί στις αρχές του νέου έτους.

Πρόγραμμα αγώνων μοτοσυκλέτας 2026

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ENDURO

8 ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗ

9-10 ΜΑΙΟΥ ΜΟΓ ΓΡΕΒΕΝΑ ΔΙΗΜΕΡΟΣ

3-4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΜΑΛ ΛΑΡΙΣΑ

24-25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΝΑΞΟΣ ΔΙΗΜΕΡΟ

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΑΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗ

Κύπελο ENDURO

8 ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗ

10 ΜΑΙΟΥ ΜΟΓ ΓΡΕΒΕΝΑ

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΜΑΛ ΛΑΡΙΣΣΑ

25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΝΑΞΟΣ

15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΑΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗ

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΜΧ (Motocross)

14-15 ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΧ ΠΠ ΜΑΣΤ ΤΡΙΚΑΛΑ

4-5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΧ ΠΠ ΜΟΛΠ ΑΡΓΟΣ

2-3 ΜΑΙΟΥ ΜΧ ΠΠ ΜΟΛΠ ΑΡΓΟΣ

12-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΧ ΠΠ ΑΟΛΜΟ ΟΛΥΜΠΙΑ

10-11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΧ ΠΠ ΜΟΛΠ ΑΡΓΟΣ

31/10-1/11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΜΧ ΠΠ ΜΑΣΤ ΤΡΙΚΑΛΑ & BMU

Κύπελο ΜΧ

22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΜΧ ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΟΛΠ ΑΡΓΟΣ

29 ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΧ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΛΕΜΟΤ ΑΙΓΙΟ

19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΧ ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΣΤ ΤΡΙΚΑΛΑ

24 ΜΑΊΟΥ ΜΧ ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΣΤ ΤΡΙΚΑΛΑ

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Scramble

15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΜΟΛΕΚ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

1 ΜΑΡΤΙΟΥ ΛΕΜΜ ΜΕΓΑΡΑ

22 ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΣΜΣΑ

5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΜΟΛΕΜ

26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΟΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΜΑΛ ΛΑΡΙΣΣΑ

8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΜΟΞ ΞΑΝΘΗ

29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΔΙΛ ΛΕΣΒΟΣ

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας*

17-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΠ & BMU ΣΕΡΡΕΣ

29-31 ΜΑΙΟΥ ΠΠ & BMU ΣΕΡΡΕΣ

*Οι αγώνες του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ταχύτητας διεξάγονται ταυτόχρονα με τους αγώνες του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Ταχύτητας BMU

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Dragster

2-4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΛΕΝΟΕ ΜΕΣΣΗΝΗ

8-10 ΜΑΙΟΥ ΛΕΝΟΕ ΣΕΡΡΕΣ

12-14 ΙΟΥΝΙΟΥ ΛΕΝΟΕ ΜΕΣΣΗΝΗ

18-20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΛΕΝΟΕ ΣΕΡΡΕΣ

9-11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΛΕΝΟΕ ΜΕΣΣΗΝΗ

13-15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΛΕΝΟΕ ΜΕΣΣΗΝΗ

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Trial

18-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΟΛΠ ΡΕΘΥΜΝΟ

6-7 ΙΟΥΝΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑ

13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΛΕΜΜ ΜΕΓΑΡΑ

17-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΟΛΠ ΣΙΦΝΟΣ

Κύπελο Trial

15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΜΟΛΠ ΛΟΥΤΡΑΚΙ

22 ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΟΛΠ ΛΟΥΤΡΑΚΙ

22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΜΟΛΠ ΛΟΥΤΡΑΚΙ

Κύπελο Trail Ride

5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΔΟ

30-31 ΜΑΙΟΥ ΑΛΑΜΜ

31/10-1/11 ΑΛΑΜΜ

6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΔΟ

Κύπελο Xtreme Enduro

2-3 ΜΑΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑ

20-21 ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΟ ΒΕΡΟΙΑ

26-27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΟΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

31/10-1/11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΔΙΛ ΛΕΣΒΟΣ

Διεθνή

Rally Raid

26/4-1/5 OLYMPIA RALLY ΕΔΟ ΟΛΥΜΠΙΑ

25-31/5 HELLAS RALLY ΑΛΑΜΜ ΕΥΒΟΙΑ

20-26/9 GREECE RALLY ΕΔΟ ΣΕΡΡΕΣ

31/10-1/11 HELLAS 24HOURS ΑΛΑΜΜ

Τοπικά

SX Κύπελο ΠΑ.ΛΕ.ΜΟΤ.

31 ΜΑΙΟΥ

28 ΙΟΥΝΙΟΥ

26 ΙΟΥΛΙΟΥ

Scramble Κύπελο Α.Σ.Η. (Κρήτη)

1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

1 ΜΑΡΤΙΟΥ

Scramble Κύπελο Δυτικής Μακεδονίας

6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗ ΟΔΙΚΟ

11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΟΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗ ΟΔΙΚΟ

Παγκρήτιο Κύπελο Trial

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ

17 ΜΑΙΟΥ ΧΑΝΙΑ

13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ

Κύπελο ΑΛΑΜΜ Baja

14-15 ΜΑΡΤΙΟΥ

3-4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Το παραπάνω πρόγραμμα αγώνων μοτοσυκλέτας είναι προσωρινό.