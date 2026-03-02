του Δημήτρη Διατσίδη

Καθώς η πρώτη Κυριακή του MotoGP 2026 ξεκινούσε, η παρέλαση των αναβατών στο GP της Ταϊλάνδης απέκτησε νέα όψη με τοπικό χρώμα: την πρόκληση Tuk-Tuk.

Κάθε ομάδα του MotoGP είχε από ένα Tuk-Tuk, με θέση οδηγού και ένα κάθισμα πίσω. Ένας γύρος προθέρμανσης με αλλαγή οδηγού στη Στροφή 4 τους βοήθησε να εξοικειωθούν με τη διαδικασία. Και στη συνέχεια έσβησαν τα φώτα για κάτι που τεχνικά δεν ήταν αγώνας, αλλά με το ανταγωνιστικό πνεύμα των οδηγών, έγινε ένας “αγώνας” με πρόκληση στο να δώσουν θέαμα, αλλά και να δείξουν τη δύναμή τους στους “αντιπάλους”!

Προσπάθειες για burnouts, μερικές ενδιαφέρουσες αγωνιστικές γραμμές και πραγματική αφοσίωση στη γρήγορη αλλαγή οδηγού δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό θέαμα – και αν νομίζετε ότι το Σάββατο το Tissot Sprint ήταν αμφιλεγόμενο, στον «αγώνα» με τα Tuk-Tuk η Aprilia Racing πέρασε στην τελευταία στροφή την Ducati Lenovo Team κόβοντας πραγματικά δρόμο μέσα από το γρασίδι για να περάσει μπροστά.

Οι Αγωνοδίκες έπιασαν αμέσως δουλειά και έδωσαν πίσω την προτελευταία θέση στην Ducati, ενώ η Aprilia κατατάχτηκε 11η και τελευταία!

Παρά τη διάθεση για επίδειξη από τα πρώτα κιόλας μέτρα, οι Miller και Razgatliouglu πέρασαν πρώτοι τη γραμμή τερματισμού, κατακτώντας την πρώτη νίκη της ημέρας.

Παρακάτω θα απολαύσουμε περισσότερες και διαφορετικές φωτογραφίες από αυτές που συνηθίζουμε στο MotoGP της Ταϊλάνδης!