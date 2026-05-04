Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η Voge παρουσιάζει το SR450X, το πρώτο δικύλινδρο Adventure Scooter μεσαίου κυβισμού, επαναπροσδιορίζοντας τα δεδομένα της κατηγορίας.

Το SR450X είναι εξοπλισμένο με ένα νέο δικύλινδρο κινητήρα που με απόδοση 43,5Ηp προσφέρει την καλύτερη αναλογία βάρους/ισχύος στην κατηγορία ενώ διαθέτει και το μεγαλύτερο ρεζερβουάρ καυσίμου!

Με έναν από τους πληρέστερους εξοπλισμούς στην κατηγορία είναι ένα μοντέλο που φιλοδοξεί να κυριαρχήσει στις πωλήσεις από τη στιγμή που θα κυλήσει τις ρόδες του στους ελληνικούς δρόμους.

Το νέο SR450X προσφέρεται στην ήδη πολύ ανταγωνιστική τιμή των 6.795€ και όσοι το παραγγείλουν θα ωφεληθούν από μια μοναδική προσφορά.

Με την ολοκλήρωση της προπαραγγελίας θα έχουν έκπτωση ίση με την αξία της προκαταβολής (με όριο τα 500€).

Αναλυτικότερα:

Με 100€ προκαταβολή → 100€ έκπτωση

200€ προκαταβολή → 200€ έκπτωση

300€ προκαταβολή → 300€ έκπτωση

400€ προκαταβολή → 400€ έκπτωση

500€ προκαταβολή → 500€ έκπτωση

Διαθέσιμο σε δύο χρώματα: Μαύρο και Γκρι

Οι προπαραγγελίες μόλις ξεκίνησαν, με εκτιμώμενη παράδοση από το Σεπτέμβριο του 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι τώρα μπορούν να προχωρήσουν άμεσα σε παραγγελία και να κερδίσουν έκπτωση ανάλογα με την αξία προκαταβολής συμπληρώνοντα τη φόρμα προπαραγγελίας https://voge.gr/preorder-sr450x/

Στάνταρ εξοπλισμός SR450X