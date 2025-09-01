Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης
Η Royal Enfield δίνει την ευκαιρία στους φίλους της μάρκας να βελτιώσουν την εμπειρία οδήγησης, συνδυάζοντας κλασικό στυλ με πρακτικότητα.
Μέχρι τις 31/10, με την απόκτηση ενός από τα δημοφιλή μοντέλα 350 κ.εκ. – HNTR, Bullet, Meteor ή Classic – οι αναβάτες κερδίζουν έκπτωση 250€ σε γνήσια αξεσουάρ.
Οι επιλογές αξεσουάρ περιλαμβάνουν:
- Πλαϊνή βαλίτσα με βάση για πρακτική μεταφορά
- Προστατευτικά κάγκελα για μεγαλύτερη ασφάλεια
- Πλάτη με βάση για άνεση συνεπιβάτη
- Ανεμοθώρακα για πιο ξεκούραστη οδήγηση
Με αυτή την προσφορά, η Royal Enfield ενισχύει το προσωπικό στυλ κάθε αναβάτη, προσφέροντας παράλληλα λειτουργικότητα και προστασία με τα ποιοτικά, γνήσια αξεσουάρ.
Η προσφορά 350΄s Deal ισχύει έως 31 Οκτωβρίου για τα μοντέλα μοντέλα 350 κ.εκ. HNTR, Bullet, Meteor και Classic με έκπτωση 250€ σε γνήσια αξεσουάρ Royal Enfield.
Περισσότερες πληροφορίες για την προσφορά στο δίκτυο επίσημων συνεργατών της Royal Εnfield.