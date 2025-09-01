Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η Royal Enfield δίνει την ευκαιρία στους φίλους της μάρκας να βελτιώσουν την εμπειρία οδήγησης, συνδυάζοντας κλασικό στυλ με πρακτικότητα.

Μέχρι τις 31/10, με την απόκτηση ενός από τα δημοφιλή μοντέλα 350 κ.εκ. – HNTR, Bullet, Meteor ή Classic – οι αναβάτες κερδίζουν έκπτωση 250€ σε γνήσια αξεσουάρ.

Οι επιλογές αξεσουάρ περιλαμβάνουν:

Πλαϊνή βαλίτσα με βάση για πρακτική μεταφορά

Προστατευτικά κάγκελα για μεγαλύτερη ασφάλεια

Πλάτη με βάση για άνεση συνεπιβάτη

Ανεμοθώρακα για πιο ξεκούραστη οδήγηση

Με αυτή την προσφορά, η Royal Enfield ενισχύει το προσωπικό στυλ κάθε αναβάτη, προσφέροντας παράλληλα λειτουργικότητα και προστασία με τα ποιοτικά, γνήσια αξεσουάρ.

Η προσφορά 350΄s Deal ισχύει έως 31 Οκτωβρίου για τα μοντέλα μοντέλα 350 κ.εκ. HNTR, Bullet, Meteor και Classic με έκπτωση 250€ σε γνήσια αξεσουάρ Royal Enfield.

Περισσότερες πληροφορίες για την προσφορά στο δίκτυο επίσημων συνεργατών της Royal Εnfield.