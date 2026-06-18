Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η Triumph Motorcycles ανακοίνωσε την καλοκαιρινή προσφορά Triumph που αφορά συγκεκριμένα μοντέλα και χρώματα που θα διατεθούν σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές.

Το όφελος για τον αγοραστή μπορεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα €4.000!

Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν τα μοντέλα και τα χρώματα που αφορά η προσφορά, καθώς και οι τιμές.

ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2026 ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΡΩΜΑ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΦΕΛΟΣ ΠΕΛΑΤΗ SPEEDMASTER 1200 SNOWDONIA WHITE/CRANBERRY RED € 16.340 € 13.990 € 2.350 SCRAMBLER 900 KINGFISHER BLUE € 11.965 € 9.990 € 1.975 SPEED TWIN 1200 RS SAPPHIRE BLACK € 17.590 € 14.990 € 2.600 TRIDENT 660 DIABLO RED/SAPPHIRE BLACK € 9.490 € 7.990 € 1.500 COSMIC YELLOW/SAPPHIRE BLACK € 9.490 € 7.990 € 1.500 TRIDENT 660 TRIPLE TRIBUTE SAPPHIRE BLACK /COBALT BLUE € 9.690 € 7.990 € 1.700 TIGER 1200 GT PRO SNOWDONIA WHITE € 20.990 € 17.990 € 3.000 SCRAMBLER 400 X PHANTOM BLACK/SILVER ICE € 6.490 € 5.890 € 600 SCRAMBLER 400 XC VANILLA WHITE € 7.190 € 6.690 € 500 SPEED TRIPLE RS GRANITE/TRIUMPH YELLOW € 22.340 € 17.990 € 4.350 JET BLACK € 21.990 € 17.990 € 4.000 ROCKET 3 R STORM CARNIVAL RED/SAPPHIRE BLACK € 27.990 € 23.990 € 4.000 SAPPHIRE BLACK/GRANITE € 27.990 € 23.990 € 4.000

Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Τα χρώματα στις φωτογραφίες ενδέχεται να είναι διαφορετικά από αυτά της προσφοράς.