Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης
Η Triumph Motorcycles ανακοίνωσε την καλοκαιρινή προσφορά Triumph που αφορά συγκεκριμένα μοντέλα και χρώματα που θα διατεθούν σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές.
Το όφελος για τον αγοραστή μπορεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα €4.000!
Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν τα μοντέλα και τα χρώματα που αφορά η προσφορά, καθώς και οι τιμές.
|ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2026
|ΜΟΝΤΕΛΟ
|ΧΡΩΜΑ
|ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
|ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
|ΟΦΕΛΟΣ ΠΕΛΑΤΗ
|SPEEDMASTER 1200
|SNOWDONIA WHITE/CRANBERRY RED
|€ 16.340
|€ 13.990
|€ 2.350
|SCRAMBLER 900
|KINGFISHER BLUE
|€ 11.965
|€ 9.990
|€ 1.975
|SPEED TWIN 1200 RS
|SAPPHIRE BLACK
|€ 17.590
|€ 14.990
|€ 2.600
|TRIDENT 660
|DIABLO RED/SAPPHIRE BLACK
|€ 9.490
|€ 7.990
|€ 1.500
|COSMIC YELLOW/SAPPHIRE BLACK
|€ 9.490
|€ 7.990
|€ 1.500
|TRIDENT 660 TRIPLE TRIBUTE
|SAPPHIRE BLACK /COBALT BLUE
|€ 9.690
|€ 7.990
|€ 1.700
|TIGER 1200 GT PRO
|SNOWDONIA WHITE
|€ 20.990
|€ 17.990
|€ 3.000
|SCRAMBLER 400 X
|PHANTOM BLACK/SILVER ICE
|€ 6.490
|€ 5.890
|€ 600
|SCRAMBLER 400 XC
|VANILLA WHITE
|€ 7.190
|€ 6.690
|€ 500
|SPEED TRIPLE RS
|GRANITE/TRIUMPH YELLOW
|€ 22.340
|€ 17.990
|€ 4.350
|JET BLACK
|€ 21.990
|€ 17.990
|€ 4.000
|ROCKET 3 R STORM
|CARNIVAL RED/SAPPHIRE BLACK
|€ 27.990
|€ 23.990
|€ 4.000
|SAPPHIRE BLACK/GRANITE
|€ 27.990
|€ 23.990
|€ 4.000
Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Τα χρώματα στις φωτογραφίες ενδέχεται να είναι διαφορετικά από αυτά της προσφοράς.