Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η Triumph Motorcycles ανακοίνωσε την καλοκαιρινή προσφορά Triumph που αφορά συγκεκριμένα μοντέλα και χρώματα που θα διατεθούν σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές.

Το όφελος για τον αγοραστή μπορεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα €4.000!

Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν τα μοντέλα και τα χρώματα που αφορά η προσφορά, καθώς και οι τιμές.

Triumph

ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2026
ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΡΩΜΑ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΦΕΛΟΣ ΠΕΛΑΤΗ
SPEEDMASTER 1200 SNOWDONIA WHITE/CRANBERRY RED € 16.340 € 13.990 € 2.350
SCRAMBLER 900 KINGFISHER BLUE € 11.965 € 9.990 € 1.975
SPEED TWIN 1200 RS SAPPHIRE BLACK € 17.590 € 14.990 € 2.600
TRIDENT 660 DIABLO RED/SAPPHIRE BLACK € 9.490 € 7.990 € 1.500
COSMIC YELLOW/SAPPHIRE BLACK € 9.490 € 7.990 € 1.500
TRIDENT 660 TRIPLE TRIBUTE SAPPHIRE BLACK /COBALT BLUE € 9.690 € 7.990 € 1.700
TIGER 1200 GT PRO SNOWDONIA WHITE € 20.990 € 17.990 € 3.000
SCRAMBLER 400 X PHANTOM BLACK/SILVER ICE € 6.490 € 5.890 € 600
SCRAMBLER 400 XC VANILLA WHITE € 7.190 € 6.690 € 500
SPEED TRIPLE RS GRANITE/TRIUMPH YELLOW € 22.340 € 17.990 € 4.350
JET BLACK € 21.990 € 17.990 € 4.000
ROCKET 3 R STORM CARNIVAL RED/SAPPHIRE BLACK € 27.990 € 23.990 € 4.000
SAPPHIRE BLACK/GRANITE € 27.990 € 23.990 € 4.000

Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Triumph

Τα χρώματα στις φωτογραφίες ενδέχεται να είναι διαφορετικά από αυτά της προσφοράς.

 

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