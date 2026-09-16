Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η Adventure VOGE DS800X Rally τώρα είναι διαθέσιμη σε μια νέα τιμή με όφελος 1.000€!

Η αντιπροσωπεία Mototrend SA μόλις ανακοίνωσε νέα τιμή για περιορισμένο αριθμό μοτοσυκλετών, που ισχύει μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2026.

Αρχική λιανική τιμή: €8.995

Τιμή προσφοράς: €7.995

Στο πλαίσιο της προσφοράς, ισχύει επίσης δυνατότητα άτοκου διακανονισμού έως 12 δόσεις με πιστωτική κάρτα.

Η VOGE DS800X Rally χαρακτηρίζεται από τον εντελώς καινούργιο δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα 800 κ.εκ με απόδοση 95 ίππων!

Είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη για χρήση και εκτός δρόμου, επίσης διαθέτει εξοπλισμό που θα ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς αναβάτες.

Στάνταρ εξοπλισμός VOGE DS800X Rally

– Οδηγικά προγράμματα

– Ακτινωτοί τροχοί (21″-18″) με ελαστικά χωρίς αεροθάλαμο

– TCS σύστημα ελέγχου πρόσφυσης

– Aμορτισέρ τιμονιού (σταμπιλιζατέρ)

– TPMS σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών

– Φωτιστικά FULL LED

– Έγχρωμη Οθόνη TFT 7″ με πλήρεις ενδείξεις

– Συνδεσιμότητα Blue Tooth

– DASH CAM (κάμερα καταγραφής διαδρομών)

– Υποβοηθούμενος συμπλέκτης περιορισμένης ολίσθησης

– Ακτινικές τετραπίστονες δαγκάνες Nissin

– ABS τελευταίας γενιάς, πλήρως ρυθμιζόμενο

– KYB πλήρως ρυθμιζόμενo ανεστραμένο πιρούνι

– ΚΥΒ πλήρως ρυθμιζόμενο μονό αμορτισέρ

– Διαδρομές ανάρτησης 220mm μπροστά και 198mm πίσω

– Έξτρα προβολείς ομίχλης LED

– Ρυθμιζόμενες μανέτες

– Προστατευτικές χούφτες

– Ρυθμιζόμενος ανεμοθώρακας

– θερμαινόμενη σέλα

– θερμαινόμενα γκριπ

– Πρίζα παροχής ρεύματος και θύρα φόρτισης USB

– Προστατευτική ποδιά κινητήρα αλουμινίου

– Πλευρικά προστατευτικά κάγκελα και σχάρα

– Ανοξείδωτη εξάτμιση

– Πλάγιο & κεντρικό σταντ