Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Τα δύο Scooter 125cc της Voge αυξάνουν τη χρηστικότητά τους ακόμα περισσότερο με δώρο Top Case Voge by Givi χωρητικότητας 34 λίτρων.

Παράλληλα η απόκτησή τους γίνεται ευκολότερη με εξόφληση σε 18 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.

Τα επιτυχημένα Voge SR1 και SR16 διαθέτουν πλούσιο εξοπλισμό για την κατηγορία τους και η νέα προωθητική ενέργεια τα κάνει ακόμη πιο επιθυμητά.

Η προσφορά ισχύει μέχρι να εξαντληθούν τα αποθέματα.

Voge SR1 125 – 2.695€

Ένα πολυτελές Scooter με Ευρωπαϊκή σχεδίαση, σύγχρονο κινητήρα 125cc προδιαγραφής Euro 5+ και τον πιο πλούσιο εξοπλισμό ασφάλειας και άνεσης της κατηγορίας.

Δικάναλο ABS και TCS (σύστημα ελέγχου πρόσφυσης), ESS σύστημα προειδοποίησης απότομου φρεναρίσματος, Keyless σύστημα εκκίνησης, Dash Cam και έγχρωμη οθόνη LCD.

Στάνταρ εξοπλισμός

ΑΒS (δικάναλο)

TCS (σύστημα ελέγχου πρόσφυσης)

ESS (σύστημα προειδοποίησης απότομου φρεναρίσματος)

Full LED φώτα

Keyless (σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί)

LCD έγχρωμη οθόνη

Dash Cam 1080P (κάμερα καταγραφής διαδρομών)

Μεγάλος χώρος κάτω από τη σέλα

Ντουλαπάκι κάτω από το τιμόνι

Ρυθμιζόμενα Αμορτισέρ

Αναδιπλούμενα μαρσπιέ συνεπιβάτη

USB θύρα φόρτισης

Top Case Voge by Givi 34Lt

Voge SR16 125 – 2.645€

Scooter με σύγχρονη Ιταλική σχεδίαση, μεγάλους τροχούς και επίπεδο πάτωμα.

Είναι εξοπλισμένο με ένα σύγχρονο υγρόψυκτο μονοκύλινδρο κινητήρα 125cc, προδιαγραφής Euro 5+ και διαθέτει πλήρη εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας.

Δικάναλο ABS και TCS (σύστημα ελέγχου πρόσφυσης), ESS σύστημα προειδοποίησης απότομου φρεναρίσματος, KEYLESS, έγχρωμη οθόνη LΕD με turn by turn πλοήγηση.

Στάνταρ εξοπλισμός