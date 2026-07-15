Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η Ηλιοφίλ Α.Ε. ανακοίνωσε την επέκταση της προωθητικής ενέργειας – Καλοκαίρι 2026 – μείωσης τιμών στις μοτοσυκλέτες Triumph, που πλέον ισχύει για όλα τα μοντέλα που βρίσκονται σε απόθεμα.

Τα μοντέλα μοτοσυκλετών της Τriumph Motorcycles που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο έχουν εξαντληθεί και δεν υπάρχει η δυνατότητα παραγγελίας.

Στις τιμές προσφοράς δεν περιλαμβάνονται οι χρεώσεις χρωμάτων, πλην των μοντέλων 400κ.εκ., όπου ισχύουν οι ίδιες τιμές προσφοράς για όλα τα χρώματα.

Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων.

Δείτε εδώ τον τιμοκατάλογο προσφορών με όλα τα διαθέσιμα μοντέλα της Triumph Motorcycles