του Νεκτάριου Διατσίδη

Μετά την αδρεναλίνη του Santa Pod και τον εντυπωσιακό Γύρο στην Σουηδία, στην Tierp, το Πρωτάθλημα Ευρώπης Dragbike 2025 και το Dragbike Junior Cup κατευθύνθηκαν προς το θρυλικό Hockenheimring για το ιστορικό Nitrolympx. Για άλλη μια φορά, η διοργάνωση επιβεβαίωσε τη φήμη της ως η μεγαλύτερη και πιο αναμενόμενη της σεζόν, με ένα κατάμεστο πλήθος περίπου 50,000 θεατών που πλήρωσαν εισιτήριο.

Οι προβλέψεις καιρού πριν το Σαββατοκύριακο είχαν δημιουργήσει ανησυχίες, αλλά αποδείχτηκαν λανθασμένες: και οι τρεις ημέρες είχαν εξαιρετικές συνθήκες για αγώνες, με μόνο ελαφριά βροχή την Παρασκευή. Η προετοιμασία της πίστας είχε επηρεαστεί από έντονη βροχόπτωση νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα και οι δοκιμές της Παρασκευής το αντανακλούσαν αυτό. Ωστόσο, το Σάββατο οι συνθήκες βελτιώθηκαν, επιτρέποντας στους καλύτερους Ευρωπαίους dragbike αναβάτες να λάμψουν.

Το εντυπωσιακό επίπεδο του ανταγωνισμού αποτυπώθηκε στους αριθμούς: στην κατηγορία Super Street Bike, το όριο πρόκρισης (bump spot) ορίστηκε στα 7.297 δευτερόλεπτα, νέο ρεκόρ κατηγορίας. Το νούμερο αυτό υπογραμμίζει όχι μόνο την ποιότητα προετοιμασίας της πίστας, αλλά και την εξαιρετική ανταγωνιστικότητα και Διεθνή ανάπτυξη της κατηγορίας.

Μετά τα πυροτεχνήματα του Santa Pod και τη δόξα του Rikard Gustafsson στην Σουηδία, στην κατηγορία Top Fuel Bike, ο Stuart Crane κατέκτησε τη νίκη στο Hockenheim. Σε έναν συναρπαστικό τελικό απέναντι στον Rajaniemi, η δύναμη και η σταθερότητα του Βρετανού τον οδήγησαν στη νίκη, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες του για τον Τίτλο ενόψει του φινάλε της σεζόν.

Στην κατηγορία Pro Stock Bike, ένα συναρπαστικό Γερμανικό ντέρμπι είδε τον Karl-Heinz Weicum να νικά τον Jörg Lymant μπροστά στο τοπικό κοινό, πετυχαίνοντας μια ιδιαίτερα συμβολική νίκη και κρατώντας ανοιχτή τη μάχη του πρωταθλήματος.

Ο Δανός Marcus Christiansen απέδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι ασταμάτητος στην κατηγορία Super Twin Bike, πετυχαίνοντας άλλη μια εξαιρετική νίκη και ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση του ως ο αναβάτης που πρέπει να φτάσουν οι υπόλοιποι στην κατηγορία.

Η κατηγορία Super Street Bike ήταν η πιο πολυπολιτισμική και Διεθνής και, για άλλη μια φορά, προσέφερε αγώνες κορυφαίου επιπέδου. Αυτή τη φορά, ο Jake Mechaell αναδείχθηκε νικητής, ξεπερνώντας τον Σουηδό νικητή Alan Morrison σε έναν τελικό γεμάτο ένταση και υψηλό ρυθμό.

Στο Dragbike Junior Cup, η ανερχόμενη αστέρας Leah Morrison έλαμψε ξανά, πετυχαίνοντας μια λαμπρή νίκη και ενισχύοντας τη φήμη της ως μία από τις πιο συναρπαστικές νεαρές αναβάτριες του αθλήματος.

Με τρεις Γύρους ολοκληρωμένους, η σεζόν εισέρχεται πλέον στην καθοριστική της φάση. Όλα τα βλέμματα στρέφονται στο Santa Pod Raceway, όπου το επόμενο Σαββατοκύριακο θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός που θα αναδείξει τους Πρωταθλητές Ευρώπης 2025.