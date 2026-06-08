του Δημήτρη Διατσίδη

Ο Πρωταθλητής Αλέξανδρος Παπαγεωργίου βρέθηκε στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών μαζί με την ομάδα ZenOne Racing, οδηγώντας μια Yamaha R6, για τον δεύτερο γύρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος BMU και του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας, ολοκληρώνοντας ένα απόλυτα επιτυχημένο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο (30-31 Μαΐου 2026), με δύο νίκες στους αγώνες και τέσσερις συνολικά νίκες στις βαθμολογίες των δύο θεσμών, κατακτώντας παράλληλα τον Τίτλο του Πρωταθλητή Ελλάδας 2026 στην κατηγορία Supersport (SSP).

Σε μία πίστα που γνωρίζουν πολύ καλά τόσο ο ίδιος όσο και η ομάδα του, ο Παπαγεωργίου έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του. Στις Κατατακτήριες του Σαββάτου σημείωσε τον δεύτερο ταχύτερο χρόνο, μόλις 0.060 δευτερόλεπτα πίσω από την pole position, ενώ ήταν ένας από τους μόλις δύο αναβάτες που κατάφεραν να κινηθούν κάτω από το φράγμα του 1:19.

Στον πρώτο αγώνα του Σαββάτου, εκκινώντας από τη δεύτερη θέση, ο Παπαγεωργίου μπήκε αμέσως στη μάχη της κορυφής. Οι συνεχείς εναλλαγές θέσεων και οι αλλεπάλληλες προσπεράσεις κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι την καρό σημαία, με τον Έλληνα πρωταθλητή να επικρατεί τελικά για μόλις 0.081 δευτερόλεπτα, κατακτώντας την πρώτη νίκη του αγωνιστικού τριημέρου.

Στον αγώνα της Κυριακής η μάχη για την κορυφή εξελίχθηκε σε υπόθεση τριών αναβατών, με τον Σπύρο Φουρθιώτη να μπαίνει δυναμικά στη διεκδίκηση της νίκης και τις εναλλαγές θέσεων να συνεχίζονται μέχρι τον τελευταίο γύρο. Οι τρεις πρωτοπόροι προσέφεραν εντυπωσιακό θέαμα, με συνεχείς μάχες και προσπεράσεις σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Η καθοριστική κίνηση ήρθε στον τελευταίο γύρο, όταν ο Παπαγεωργίου επιτέθηκε στην Κ1, πέρασε στην πρώτη θέση και κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά του μέχρι την καρό σημαία, κατακτώντας τη δεύτερη νίκη του σαββατοκύριακου με διαφορά μόλις 0.052 δευτερολέπτων.

Με τα αποτελέσματα αυτά ο Αλέξανδρος Παπαγεωργίου ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας του Ευρωπαϊκού BMU Πρωταθλήματος 2026, ενώ παράλληλα εξασφάλισε και τον Τίτλο του Πρωταθλητή Ελλάδας 2026, προσθέτοντας ακόμη έναν Τίτλο στην ήδη σπουδαία αγωνιστική του πορεία.

Ο Τίτλος αυτός ήταν ο ενδέκατος της καριέρας του, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική παρουσία του στην κορυφή του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού μηχανοκίνητου αθλητισμού και ολοκληρώνοντας ένα αγωνιστικό Σαββατοκύριακο που συνοδεύτηκε αποκλειστικά από νίκες.

Αλέξανδρος Παπαγεωργίου – οδηγός ZenOne Racing

«Ολοκληρώθηκε ένα αγωνιστικό σαββατοκύριακο με αρκετή ζέστη, μεγάλη κούραση και δυνατές μάχες. Η ομάδα μου για ακόμη μία φορά μου παρείχε μία εξαιρετική μοτοσυκλέτα που μου επέτρεψε να πιέσω στο όριο και να διεκδικήσω τη νίκη σε κάθε αγώνα. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για το αποτέλεσμα και περήφανος για την ομάδα μου Zen0ne (Αντώνης Μερεμέτης & Δημήτρης Παπανικολάου), καθώς μαζί καταφέραμε να προσθέσουμε ακόμη έναν Τίτλο στην καριέρα μου, φτάνοντας πλέον τους έντεκα συνολικά Τίτλους.»

Η ομάδα ZenOne Racing (Αντώνης Μερεμέτης – Δημήτρης Παπανικολάου) δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και περήφανοι για το αποτέλεσμα του Αλέξανδρου. Για ακόμα μία φορά απέδειξε το υψηλό αγωνιστικό του επίπεδο, την εμπειρία και τη μαχητικότητά του απέναντι σε ιδιαίτερα δυνατούς αντιπάλους. Νιώθουμε τιμή που αποτελούμε μέρος αυτής της πορείας και της κατάκτησης του ενδέκατου Τίτλου της καριέρας του.»

Ο Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, στα 51 του χρόνια, συνεχίζει να αποδεικνύει έμπρακτα πως η σωστή προετοιμασία, η αφοσίωση, η σκληρή δουλειά και η σωστή ομάδα μπορούν να οδηγήσουν σε σπουδαία αποτελέσματα και διαρκείς επιτυχίες.

Ευχαριστίες απηύθυνε επίσης στους υποστηρικτές του:

Α.Μ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΤΟ, Tzortzopoulos Moto Fashion & Accessories, Superfast Ferries, Dunlop, Yamaha Racing, Ermax, Nikos Plakalis, Maria Sertsou, Dimi Diats, Nikos Mouratis, Ms. Speedie, Peristeras Nikos Tyres, Dimosthenis Mavropoulos, Christos Fragkos, Georgopoulos Racing, Antonis Kalamaras, λιπαντικά QUANTUM, rektifie TZIOLAS.