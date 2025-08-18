Του Δημήτρη Διατσίδη

Ο 16χρονος Πρωταθλητής Ταχύτητας Dinos31 – Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος, έγραψε ακόμη μία χρυσή σελίδα στην πορεία του, συνεχίζοντας το ασταμάτητο σερί νικών του στο Yamaha R7 Cup του Alpe Adria International Championship. Με δύο εμφατικές νίκες στην απαιτητική πίστα Autodrome Grobnik στην Ριέκα της Κροατίας, ο νεαρός Έλληνας πήρε και μαθηματικά τον Τίτλο στο θεσμό της Yamaha, ενώ παράλληλα προηγείται και στη βαθμολογία της κατηγορίας Sportbike στην οποία έχουν βαθμολογηθεί από το ξεκίνημα της χρονιάς 16 οδηγοί.

Με την Yamaha R7 και την υποστήριξη της ARP Racing, ο Dinos31 απέδειξε για άλλη μία φορά ότι διαθέτει την ταχύτητα, την ωριμότητα και την αγωνιστική στρατηγική που χαρακτηρίζουν τους πρωταθλητές.

Η δράση ξεκίνησε την Παρασκευή με Ελεύθερες Δοκιμές. Μαζί με τον μηχανικό του Χρήστο Φράγκο, δούλεψαν αδιάκοπα πάνω στο set up της μοτοσυκλέτας, αλλάζοντας ρυθμίσεις και δοκιμάζοντας λύσεις κάθε φορά που έμπαιναν στην πίστα για κάποια Δοκιμή. Το αποτέλεσμα ήταν μια άψογα ρυθμισμένη μοτοσυκλέτα, έτοιμη για μάχη.

Το Σάββατο, στις Κατατακτήριες ο Dinos31 πέτυχε την pole position, δείχνοντας από νωρίς ποιος θα κυριαρχούσε. Στον πρώτο αγώνα, έδωσε μια συναρπαστική μάχη με συνεχείς εναλλαγές θέσεων, όμως η εμπειρία και η ψυχραιμία του τον οδήγησαν σε μία ακόμη πρώτη θέση για την ARP Racing.

Την Κυριακή, στον δεύτερο αγώνα, ο 16χρονος Πρωταθλητής ήταν και πάλι αλάνθαστος. Με σταθερό ρυθμό και στρατηγική κίνηση στις κρίσιμες στιγμές, πήρε και τη δεύτερη νίκη του τριημέρου, κερδίζοντας το απόλυτο των βαθμών και εξασφαλίζοντας ουσιαστικά τον Τίτλο του Yamaha R7 Cup.

Μετά το τέλος των αγώνων, η ομάδα δήλωσε:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Δουλέψαμε σκληρά και η συνεργασία οδηγού – μηχανικού αποδίδει καρπούς. Αυτή η επιτυχία δεν ήρθε τυχαία, είναι το αποτέλεσμα όλης της φετινής προσπάθειας.»

Ο Dinos31 σχολίασε:

«Σε αυτόν τον αγώνα κάναμε πολλές δοκιμές, γιατί πάντα ψάχνουμε το καλύτερο. Το set up που επιλέξαμε με τον μηχανικό μου, Χρήστο Φράγκο, αποδείχθηκε ιδανικό και μας χάρισε διπλή νίκη. Είμαι πανευτυχής, διότι είμαι στην κορυφή του φετινού Πρωταθλήματος Alpe Adria Yamaha R7 Cup, και ανυπομονώ να πέσει η καρό σημαία στη Σλοβακία.»

Με τη Σλοβακία να φιλοξενεί τον τελευταίο γύρο στις 5-7 Σεπτεμβρίου, ο Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος μπαίνει ήδη ως Πρωταθλητής, έτοιμος να κλείσει μια σεζόν ονείρου με ακόμη μία δυνατή εμφάνιση, καθώς στην ευρύτερη κατηγορία Sportbike προηγείται με 181 βαθμούς, έναντι 141 του δεύτερου Γερμανού Jukius Latein και χρειάζεται λίγους βαθμούς ακόμη, στους τρεις Αγώνες που απομένουν για να πάρει τον Τίτλο και εκεί, και έτσι μπορεί να είναι διπλός Πρωταθλητής φέτος!

