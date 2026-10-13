Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Αποστολή: Στεφανία Παντελιδάκη

Η σεζόν του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μοτοσυκλέτας Γυναικών – WEC – ολοκληρώθηκε εντυπωσιακά στην πίστα Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, με την Τζοζεφίν Μπρουνό στην κορυφή της βαθμολογίας.

Μια ακόμη σημαντική επιτυχία σημείωσε η Ιταλίδα στην καριέρα της, αφού ήδη έχει συλλέξει βαθμούς στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών – WorldWCR – μετά την έκτακτη συμμετοχή της στον τέταρτο γύρο.

WEC – Τελική αναμέτρηση

Με την προοπτική μιας δυνατής μονομαχίας ξεκίνησε το τελευταίο αγωνιστικό τριήμερο. Στα δοκιμαστικά του Σαββάτου, η Ιταλίδα αναβάτρια Ελισαμπέττα Μόντι (Team Trasimeno) κατέκτησε την Pole Position, σημειώνοντας χρόνο 1’47.314. Η Μπρουνό εξασφάλισε τον δεύτερο ταχύτερο χρόνο με 1’47.716 (+0,402 δευτ.), μπροστά από τη Λουάνα Τζιούλιανι (GradaraCorse, 1’47.856) και την Τάιλα Ρελφ από το WorldWCR (1’48.816), η οποία αγωνίστηκε ως έκτακτη συμμετοχή για την ομάδα Prata Motorsport, αντικαθιστώντας την τραυματία Καρολίνα Ντάνακ.

Οι αναβάτριες παρατάχθηκαν στη γραμμή εκκίνησης, την Κυριακή, για την τελική αναμέτρηση της χρονιάς. Οι 10 γύροι του τελευταίου Αγώνα αποτέλεσαν συνεχή εναλλαγή θέσεων και έντονο συναγωνισμό μεταξύ των πρωτοπόρων.

Τέσσερις αναβάτριες τερμάτισαν με διαφορά μικρότερη των δύο δέκατων του δευτερολέπτου μεταξύ τους. Πρώτη πήρε την καρό σημαία η Ισπανίδα Ιβόν Σέρπα (GradaraCorse), επίσης αναβάτρια του WorldWCR, σημειώνοντας παράλληλα τον ταχύτερο γύρο του Αγώνα (1’48.698). Πίσω της ακολούθησε ένα εντυπωσιακό σπριντ τερματισμού: η Μπρουνό κατέκτησε τη δεύτερη θέση με διαφορά μόλις 17 χιλιοστών του δευτερολέπτου, αφήνοντας πίσω της την Λουάνα Τζιούλιανι (+0,117 δλ.) στην τρίτη θέση και την Μόντι (+0,165 δλ.) στην τέταρτη.

Αμέσως μετά το γκρουπ των πρωτοπόρων, στην πέμπτη θέση, βρέθηκε η Αυστραλή Ρελφ. Πίσω της, στη μάχη για την έκτη θέση, επικράτησε η Ματίλντα Κόντρι, κερδίζοντας οριακά τη Μαλαισιανή ομόσταυλή της, Ζακίραχ Ζάιριν, καθώς και την Μπεατρίς Μπαρμπέρα. Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν η Γαλλίδα Ορνέλα Ονγκάρο στην ένατη θέση, και η Ελβετίδα Σάντρα Σουμάχερ, στη δέκατη.

Χάρη στη δεύτερη θέση Αγώνα, η Τζοζεφίν Μπρουνό κατέκτησε τον Τίτλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Γυναικών WEC για το 2026, ολοκληρώνοντας τη σεζόν με 142 βαθμούς.

Στη δεύτερη θέση του Πρωταθλήματος το όνομά της έγραψε η Ελιζαμπέττα Μόντι με 132 βαθμούς, ενώ η νίκη του Αγώνα έφερε την Ιβόν Σέρπα στο τρίτο σκαλί του βάθρου της γενικής κατάταξης, συγκεντρώνοντας 112 βαθμούς.

CIV + WorldWCR

Το Ιταλικό Πρωτάθλημα Γυναικών διεξήχθη παράλληλα με το Ευρωπαϊκό, σε πολλά αγωνιστικά τριήμερα της σεζόν, όπως έγινε και αυτό το Σαββατοκύριακο στην Ιταλία, για τον Τελικό Αγώνα. Τα ίδια ονόματα ήταν στην πρώτη τριάδα, αλλά με διαφορετική σειρά.

Πρωταθλήτρια Ιταλίας για το 2026 είναι η Ιβόν Σέρπα με 116 βαθμούς, η Μόντι είναι ξανά runner-up αναβάτρια με 112, ενώ η Μπρουνό ολοκλήρωσε τη σεζόν, στην τρίτη θέση με 102 βαθμούς.

Οι δυο αναβάτριες του WorldWCR, Ιβόν Σέρπα και Τάιλα Ρελφ, δεν κατεβάζουν ρυθμούς καθώς στις 16-18 Οκτωβρίου ακολουθεί ο μεγάλος Τελικός του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Γυναικών, όπου η Ισπανίδα θα παλέψει για την έβδομη θέση και η Αυστραλή για την εντέκατη.