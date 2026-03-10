του Δημήτρη Διατσίδη

Ιστορία γράφτηκε στην Daytona International Speedway, καθώς η 18χρονη Kayla Yaakov έγινε η πρώτη γυναίκα στα 84 χρόνια ιστορίας του Αγώνα Daytona 200 που ανέβηκε στο βάθρο, σπάζοντας ένα σημαντικό φράγμα σε έναν από τους πιο εμβληματικούς αγώνες μοτοσυκλέτας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο αγώνας Daytona 200, γνωστός και ως “The Great American Motorcycle Race”, διεξάγεται από το 1937 και θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς και ιστορικούς αγώνες μοτοσυκλέτας στον κόσμο. Αντιμετωπίζοντας μια ιδιαίτερα δυνατή διεθνή συμμετοχή, η Yaakov πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση, καταφέρνοντας στους τελευταίους γύρους να προσπεράσει τον έμπειρο πρώην οδηγό MotoGP Darryn Binder και να εξασφαλίσει την τρίτη θέση (ανάμεσα σε 33 συμμετέχοντες), γράφοντας το όνομά της στην ιστορία του αγώνα.

«Επένδυσα πραγματικά στον εαυτό μου αυτόν τον χειμώνα», δήλωσε η Yaakov μετά τον αγώνα. «Βρίσκομαι στην καλύτερη ψυχολογική και φυσική κατάσταση που είχα ποτέ. Εστίασα στο να τοποθετηθώ σωστά στον αγώνα και να παραμείνω ψύχραιμη. Ήταν ένας σπουδαίος αγώνας».

Το ιστορικό αυτό βάθρο, που ήρθε μάλιστα την ημέρα της γιορτής της Γυναίκας, αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την παρουσία των γυναικών στο motorsport και αναδεικνύει τη νέα γενιά αθλητών που επαναπροσδιορίζει τα όρια στο άθλημα.

Ένα εντυπωσιακό αγωνιστικό βιογραφικό από πολύ μικρή ηλικία

Ποια είναι λοιπόν η Kayla Yaakov; Ξεκίνησε να οδηγεί μοτοσυκλέτες motocross σε ηλικία μόλις τεσσάρων ετών. Στα επτά της άρχισε να αγωνίζεται με MiniGP μοτοσυκλέτες και κατέκτησε το πρώτο της Πρωτάθλημα, το οποίο επανέλαβε και στα οκτώ της χρόνια.

Σε ηλικία εννέα ετών έγινε η νεότερη Αμερικανίδα που αγωνίστηκε με μοτοσυκλέτα πλήρους μεγέθους σε αγώνες ταχύτητας και κέρδισε απέναντι σε ενήλικες αναβάτες, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε ο θρυλικός Nicky Hayden, ο οποίος το είχε πετύχει σε ηλικία δέκα ετών.

Στα δέκα της χρόνια η Yaakov κατέκτησε τρία διαφορετικά Εθνικά Πρωταθλήματα ερασιτεχνών, ενώ στα έντεκα πρόσθεσε ακόμη τέσσερα Εθνικά Πρωταθλήματα και δύο Τίτλους AMA Grand National. Την ίδια χρονιά τιμήθηκε και με το βραβείο Novice Racer of the Year της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Μοτοσυκλέτας (AMA).

Κατά τη διάρκεια της νεαρής ακόμη καριέρας της έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 47 περιφερειακούς Τίτλους και πάνω από 410 νίκες σε αγώνες. Σε ηλικία 12 ετών άφησε πίσω της την κατηγορία των αρχαρίων, περνώντας στην κατηγορία expert, όπου κατέκτησε δύο Εθνικά Πρωταθλήματα και δύο Τίτλους AMA Expert Grand National, ενώ αναδείχθηκε και Racer of the Year της AMA. Στα 13 της χρόνια πρόσθεσε ακόμη τρία Εθνικά Πρωταθλήματα και έναν ακόμη Τίτλο AMA Expert Grand National.

Επαγγελματική καριέρα σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Το 2021 η Kayla σημείωσε δύο ρεκόρ πίστας στην κατηγορία της, στα Nelson Ledges Race Course και Jennings GP, ενώ την ίδια χρονιά ξεκίνησε την επαγγελματική της καριέρα, σε ηλικία μόλις 14 ετών, τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ευρώπη. Εκείνη τη χρονιά συμμετείχε επίσης στο Πρωτάθλημα Yamaha R3 bLU cRU European Cup, όπου είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί δίπλα σε νεαρούς αναβάτες από όλο τον κόσμο. Στην ίδια διοργάνωση συμμετείχε και ο Έλληνας αναβάτης Γιάννης Περιστεράς, ο οποίος ήταν πιο έμπειρος στην κατηγορία και τη βοήθησε σημαντικά να προσαρμοστεί στο ευρωπαϊκό αγωνιστικό περιβάλλον.

Το 2022 συνέχισε να εντυπωσιάζει στο αμερικανικό πρωτάθλημα MotoAmerica, πετυχαίνοντας τέσσερις νίκες και έντεκα βάθρα, ενώ έγινε η πρώτη γυναίκα που κέρδισε αγώνα στο MotoAmerica.

Το 2023 η Yaakov πέτυχε ακόμη ένα ιστορικό επίτευγμα, καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα που ανέβηκε στο βάθρο της κατηγορίας MotoAmerica Twins Cup, με δεύτερη και τρίτη θέση. Επιπλέον έγινε η πρώτη γυναίκα που ανέβηκε στο βάθρο της κατηγορίας MotoAmerica Supersport, με τρίτη θέση, και η μοναδική γυναίκα που έχει ανέβει στο βάθρο σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες του MotoAmerica.

Το 2024 αγωνίζεται με την ομάδα Rahal Ducati Moto στο Πρωτάθλημα MotoAmerica Supersport, ενώ παράλληλα συμμετέχει και σε επιλεγμένους αγώνες του Ιταλικού Πρωταθλήματος Supersport 600.

Το ιστορικό βάθρο στην Daytona 200 επιβεβαιώνει ότι η Kayla Yaakov αποτελεί ένα από τα πιο ανερχόμενα ταλέντα του παγκόσμιου motorsport και δείχνει ότι το μέλλον μπορεί να της επιφυλάσσει ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες.

Στην Daytona 200 αγωνίστηκε συνολικά για 1 ώρα και 47′ λεπτά, κάνοντας και τον απαραίτητο ανεφοδιασμό καυσίμων.

Δείτε τα αποτελέσματα της κατηγορίας Supersport στην Daytona 200: 26_1_DAY_SSP_R1_res