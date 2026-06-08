Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Οι ταξινομήσεις Μαΐου 2026 επιβεβαιώνουν τη δυναμική παρουσία των brands της Γκοργκόλης Α.Ε. στην ελληνική αγορά δικύκλου.

Η SYM στην Κορυφή των scouters, το Zontes G368 Νο1 Μοντέλο στο σύνολο των ταξινομήσεων και η DAYTONA Νο1 στα Παπιά.

SYM

Η SYM, ένα brand που έχει συνδέσει το όνομά του με την κατηγορία των scooters και διατηρεί την πρωτιά στις ταξινομήσεις της κατηγορίας στην Ελλάδα για 14 συνεχόμενα χρόνια, κατέκτησε τον Μάιο του 2026 την πρώτη θέση και στη γενική κατάταξη ταξινομήσεων δικύκλων.

Η διάκριση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς αφορά το σύνολο της αγοράς δικύκλου, αναδεικνύοντας την διαρκή αποδοχή της μάρκας από το ελληνικό κοινό.

Παράλληλα, η παρουσία της εταιρείας αποτυπώνεται και σε επίπεδο μοντέλων.

Από τα πέντε δημοφιλέστερα δίκυκλα του πίνακα ταξινομήσεων του Μαΐου, τα τρία φέρουν το λογότυπο της SYM:

SYMPHONY ST 200 με 296 ταξινομήσεις στη 2η θέση

SYMPHONY ST 125 με 248 ταξινομήσεις στην 4η θέση

SYMPHONY SR 125 με 229 ταξινομήσεις στην 5η θέση

ZONTES

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή παραμένει και η πορεία του ZONTES G368, το οποίο για 3ο συνεχόμενο μήνα αναδεικνύεται το μοντέλο με τις περισσότερες ταξινομήσεις στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως κατηγορίας.

Το G368 διατηρεί σημαντική διαφορά από το δεύτερο μοντέλο της κατάταξης με τις ταξινομήσεις του είναι υπερδιπλάσιες σε σχέση με τον άμεσο ανταγωνιστή του.

DAYTONA

Αξιοσημείωτη είναι και η παρουσία της DAYTONA, η οποία συνεχίζει να κυριαρχεί στην κατηγορία των παπιών.

Έχοντας καθιερωθεί ως το brand με τις περισσότερες ταξινομήσεις στην κατηγορία τα τελευταία 9 συνεχόμενα χρόνια, διατηρεί την 1η θέση και στο πρώτο πεντάμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή εμπιστοσύνη του αγοραστικού κοινού.

Πρώτο παπί σε ταξινομήσεις τον Μάιο, το αειθαλές DY 125RS με 105 ταξινομήσεις.

Γκοργκόλης Α.Ε.

Συνολικά, τα brands που εκπροσωπεί η Γκοργκόλης Α.Ε. κατέγραψαν μερίδιο αγοράς 29,53% τον Μάιο του 2026, επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό της ρόλο και οδηγώντας την ελληνική αγορά δικύκλου για 17η συνεχόμενη χρονιά.

Οι επιδόσεις αυτές αποτελούν αναγνώριση της εμπιστοσύνης που δείχνουν οι Έλληνες αναβάτες στα προϊόντα και το δίκτυο συνεργατών της Γκοργκόλης Α.Ε., επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική παρουσία της εταιρείας στην κορυφή της ελληνικής αγοράς.