του Δημήτρη Διατσίδη

Τους πρώτους του βαθμούς στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα STOCK κατέκτησε ο Βασίλης Παντελεάκης στον έκτο αγώνα της σεζόν, που πραγματοποιήθηκε στην MotorLand Aragón της Ισπανίας.

Ο Έλληνας αναβάτης ξεκίνησε τον αγώνα από τη 19η θέση, έπειτα από τις Κατατακτήριες Δοκιμές, και πραγματοποίησε πολύ καλή εκκίνηση. Ωστόσο, στην πρώτη στροφή δέχθηκε επαφή από άλλον αναβάτη, με αποτέλεσμα να βγει εκτός πίστας και να υποχωρήσει στην τελευταία θέση.

Παρά την ανατροπή αυτή, ο Παντελεάκης αντέδρασε άμεσα. Με διαδοχικές προσπεράσεις κατάφερε μέσα σε μόλις τρεις γύρους να ανέβει στη 18η θέση, συνεχίζοντας στη συνέχεια με σταθερό και γρήγορο ρυθμό.

Στο υπόλοιπο του αγώνα πραγματοποίησε ακόμη τρεις προσπεράσεις και πέρασε τη γραμμή του τερματισμού στη 15η θέση. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την ακύρωση ενός αναβάτη λόγω παράβασης των κανονισμών, ο Έλληνας αναβάτης κατατάχθηκε τελικά 14ος, εξασφαλίζοντας τους πρώτους δύο βαθμούς του στο Πρωτάθλημα και τους πρώτους βαθμούς για την Ελλάδα.

Ο αγώνας στην Aragón αποτέλεσε παράλληλα μία από τις πιο ανταγωνιστικές εμφανίσεις του Παντελεάκη μέχρι σήμερα στο STOCK European Championship, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ανοδική πορεία του στη διάρκεια της σεζόν.

Βασίλης Παντελεάκης – Honda CBR600RR

«Ήταν ένας πολύ απαιτητικός αγώνας και ίσως ένας από τους καλύτερους της καριέρας μου. Στην πρώτη στροφή βρέθηκα τελευταίος, όμως δεν το έβαλα κάτω. Άρχισα αμέσως την αντεπίθεση, έκανα αρκετές προσπεράσεις και κατάφερα να φτάσω μέχρι τους βαθμούς.

Είμαι πολύ περήφανος για αυτούς τους πρώτους βαθμούς για την Ελλάδα και για την πρόοδο που κάνουμε αγώνα με τον αγώνα.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους πιστεύουν στο όνειρό μου και βρίσκονται δίπλα μου σε αυτή την προσπάθεια και στον δρόμο προς το MotoGP. Συνεχίζουμε με την ίδια αποφασιστικότητα για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα».

Επόμενος αγώνας για τον Βασίλη Παντελεάκη είναι στις 18 Οκτωβρίου στην πίστα του Misano, στην Ιταλία, όπου θα επιδιώξει να συνεχίσει την ανοδική του πορεία και να διεκδικήσει ακόμη περισσότερους βαθμούς.