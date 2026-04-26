του Δημήτρη Διατσίδη

Ο καιρός φέρνει τα πάνω κάτω στην Jerez, αλλά το κοινό παίρνει αυτό που ήθελε, καθώς ένα απίστευτο MotoGP Tissot Sprint ξεδιπλώνεται!

Ελέγξαμε τα δεδομένα και κάθε τόσο, η πιο απίθανη ιστορία επαναλαμβάνεται – σπάνια ένας αναβάτης πέφτει και παρ’ όλα αυτά καταφέρνει να κερδίσει. Ο Marc Marquez (Ducati Lenovo Team), εκεί που νομίζεις ότι έχει νικήσει σε κάθε πιθανό σενάριο, το έκανε ξανά, παίρνοντας τη νίκη στο Sprint εντός έδρας στην Jerez. Ο συναθλητής του, Francesco Bagnaia, τερμάτισε 2ος – ξεκινώντας από τη 10η θέση – ενώ ο Franco Morbidelli – από τη 18η θέση – ανέβηκε επίσης στο βάθρο μαζί με το #93. Ας μάθουμε πώς έγινε!

Ο Marc Marquez έκανε εξαιρετική εκκίνηση από την pole position, με τον Johann Zarco να διατηρεί τη 2η θέση, καθώς πίσω επικρατούσε ανακατάταξη. Ο Alex Marquez ανέβηκε 3ος, με τον Jorge Martin 4ο και τον Fabio Di Giannantonio 5ο.

Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Marco Bezzecchi είχε καταστροφική εκκίνηση – λόγω μιας ζελατίνας που μπλέχτηκε στον πίσω τροχό – και έπεσε μέχρι τη 16η θέση, αναγκασμένος να παλέψει για επιστροφή, ενώ μπροστά η μάχη άναβε. Ο Marc Marquez άρχισε να ανοίγει διαφορά, αλλά η καταδίωξη είχε ξεκινήσει. Πρώτα ο Jorge Martin επιτέθηκε στον Alex Marquez, όμως ο #73 απάντησε στη Στροφή 1, αναγκάζοντάς τον να ανοίξει τη γραμμή. Ο #89 σήκωσε το σώμα και κοίταξε τον υπερθερμασμένο μπροστινό δίσκο που είχε πυρακτωθεί, έχοντας δυσκολευτεί στο φρενάρισμα.

Στη συνέχεια, ο Alex Marquez πέρασε τον Johann Zarco. Και με 10 γύρους να απομένουν, ο γκρίζος ουρανός έφερε σταγόνες βροχής – η λευκή σημαία βγήκε, επιτρέποντας αλλαγή μοτοσυκλέτας. Το έχουμε ξαναδεί σε Sprint, αλλά ποτέ τόσο νωρίς. Αυτή τη φορά υπήρχε χρόνος να αποδώσει – αν η βροχή δυνάμωνε αρκετά.

Εκείνη τη στιγμή όμως δεν ήταν αρκετά βρεγμένη η πίστα – με τον Johann Zarco και τον Fabio Di Giannantonio να δίνουν εντυπωσιακή μάχη για την 3η θέση. Καθώς η βροχή συνέχιζε, ο Fabio Di Giannantonio κατάφερε να κρατήσει την 3η θέση, με τον Raul Fernandez να ανεβαίνει 4ος.

Αυτό άφησε τον Johann Zarco να αντιμετωπίζει τις KTM. Ο Pedro Acosta ήταν ο πρώτος διώκτης, με τον Enea Bastianini και τον Brad Binder κοντά. Μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια του Pedro Acosta, ο Enea Bastianini πέρασε μπροστά και άρχισε να πιέζει τον Γάλλο.

Μπροστά, η διαφορά μειωνόταν συνεχώς, μέχρι που ο Alex Marquez κόλλησε πίσω από τον Marc Marquez. Τον παρακολουθούσε, δίσταζε, υποχωρούσε λίγο, και με 6 γύρους να απομένουν έκανε την επίθεσή του – πέρασε στη Στροφή 9, ενώ ο Fabio Di Giannantonio πλησίαζε.

Το δράμα του MotoGP Sprint κορυφώθηκε αμέσως μετά, καθώς η βροχή δυνάμωσε και ο αγώνας ανατράπηκε. Ο Marc Marquez γλίστρησε στην τελευταία στροφή, καθώς η βροχή αυξανόταν. Όμως αυτό αποδείχθηκε καθοριστικό – σηκώθηκε και μπήκε αμέσως στα pits για αλλαγή μοτοσυκλέτας. Οι υπόλοιποι συνέχισαν, με τον Brad Binder να προηγείται όσων μπήκαν επίσης στα pits.

Ο Alex Marquez έμεινε μπροστά με τον Fabio Di Giannantonio, ενώ ο Brad Binder οδηγούσε μπροστά μαζί με όσους είχαν αλλάξει, με 4 γύρους να απομένουν. Υπήρχε άραγε χρόνος να αποδώσει η αλλαγή;

Ξαφνικά, νέο δράμα – αυτή τη φορά για τον Alex Marquez. Έπεσε στο ίδιο σημείο που είχε πέσει και πέρυσι ο αδελφός του, με τη βροχή να μετατρέπεται σε καταιγίδα. Ήταν πλέον ξεκάθαρο – χρειάζονταν βρόχινα ελαστικά. Οι υπόλοιποι μπήκαν στα pits και ο Brad Binder βρέθηκε επικεφαλής – μέχρι που έπεσε και αυτός. Καθώς όλα άλλαζαν, το δίδυμο της Ducati, Francesco Bagnaia και Marc Marquez, πλησίαζε την κορυφή, περνώντας τον ανυπεράσπιστο Fermin Aldeguer που είχε ρισκάρει με slicks.

Ο Francesco Bagnaia προηγούνταν του Marc Marquez, αλλά ο #93 πήρε ξανά την πρωτοπορία λίγο αργότερα – από την κορυφή στο έδαφος και πάλι πίσω στην κορυφή.

Από την 1η μέχρι την 17η και ξανά πίσω στην κορυφή, ήταν ένα αξέχαστο Sprint για τον #93, που επέστρεψε στην κορυφή μπροστά από τον συναθλητή του Francesco Bagnaia. Ο τελευταίος κατέγραψε δεύτερο συνεχόμενο βάθρο σε Sprint, ενώ ο Franco Morbidelli, ήταν απίστευτο που τερμάτισε 3ος. Ο Brad Binder, παρά την πτώση, πήρε την 4η θέση – κάτι που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν η ιστορία της ημέρας.

Ο Fabio Di Giannantonio ήταν 5ος μπροστά από τον Raul Fernandez, ενώ ο Fabio Quartararo πήρε βαθμούς στην 7η θέση. Ο Johann Zarco και ο Luca Marini συμπλήρωσαν την πρώτη εννιάδα. Και αυτά είναι μόνο τα μισά…

Διαβάστε εδώ γιατί – σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό – δεν τιμωρήθηκε ο Marc Marquez που έκοψε δρόμο για να μπει στα πιτς από άλλο σημείο της διαδρομής και όχι από την είσοδο στα πιτς!

Τα πλήρη αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα: