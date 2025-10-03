Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Το νέο FORT 125N, της QJMOTOR, είναι ένα scooter που επαναπροσδιορίζει την κατηγορία των 125 κ.εκ.

Με προηγμένη τεχνολογία, πλούσιο εξοπλισμό και δυναμική εμφάνιση με premium χαρακτήρα, το FORT 125N ανεβάζει τον πήχη της καθημερινής μετακίνησης με ένα ολοκληρωμένο πακέτο για την πόλη και πέρα από αυτήν.

Υβριδική Τεχνολογία και Επιδόσεις

Στην καρδιά του FORT 125N βρίσκεται ένας υγρόψυκτος, τετραβάλβιδος κινητήρας με απόδοση 15 ίππων και 12 Nm ροπής, προσφέροντας δυναμική απόδοση στα ανώτατα όρια της κατηγορίας.

Η ηλεκτρονική τροφοδοσία της BOSCH εξασφαλίζει ομαλή λειτουργία, άμεση απόκριση και χαμηλή κατανάλωση, η οποία διαμορφώνεται στα 2,6 L/100 km (κύκλος WMTC3).

Σε συνδυασμό με το ρεζερβουάρ 11,7 λίτρων, το FORT 125N επιτυγχάνει μεγάλη αυτονομία, μειώνοντας τις στάσεις ανεφοδιασμού.

Η υβριδική τεχνολογία ενισχύει ακόμη περισσότερο το πακέτο.

Η γεννήτρια λειτουργεί ως Acceleration Assist, βελτιώνοντας την επιτάχυνση και την αίσθηση στο άνοιγμα του γκαζιού.

Παράλληλα, το σύστημα Start/Stop επιτρέπει άμεση και αθόρυβη εκκίνηση χωρίς συμβατική μίζα, μειώνοντας τα κινούμενα μέρη και αυξάνοντας την αξιοπιστία.

Ασφάλεια και Έλεγχος

Το νέο μοντέλο διαθέτει κορυφαίο πακέτο ασφαλείας.

Ο μπροστινός τροχός φέρει δίσκο 256 mm με δισπίστονη δαγκάνα, ενώ ο πίσω τροχός δίσκο 240 mm με δαγκάνα Ø34, χαρίζοντας ισχυρή και προοδευτική πέδηση.

Το δικάναλο ABS επεμβαίνει διακριτικά, διατηρώντας τον έλεγχο ακόμη και σε συνθήκες χαμηλής πρόσφυσης.

Για πρόσθετη σιγουριά, το Traction Control System (TCS) συμβάλλει στη σταθερότητα σε ολισθηρές επιφάνειες και μπορεί να ενεργοποιείται ή να απενεργοποιείται μέσα από το μενού της οθόνης.

Οι ρυθμιζόμενες μανέτες και τα πίσω αμορτισέρ με δυνατότητα ρύθμισης προσφέρουν εργονομία και προσαρμογή στις ανάγκες κάθε αναβάτη.

Φωτισμός Full LED

Η σύγχρονη σχεδίαση του FORT 125N αναδεικνύεται από το πλήρες πακέτο LED φωτισμού.

Ο διπλός προβολέας αποδίδει ισχυρή φωτεινή δέσμη, ενώ η χαρακτηριστική υπογραφή DRL σε σχήμα μπούμερανγκ τονίζει τον δυναμικό χαρακτήρα.

Τα φλας και τα alarm βρίσκονται χαμηλότερα στην ποδιά, ενώ στο πίσω μέρος δύο ξεχωριστά φωτιστικά σώματα ολοκληρώνουν τη δυναμική αισθητική του scooter.

TFT Οθόνη και Συνδεσιμότητα

Στο κέντρο του cockpit δεσπόζει ο μεγάλος TFT πίνακας 7 ιντσών, με δύο διαφορετικά interfaces (street & sport), επιτρέποντας στον αναβάτη να επιλέγει τον τρόπο προβολής των ενδείξεων.

Ο πίνακας προβάλλει με ευκρίνεια όλες τις βασικές πληροφορίες, ενώ μέσω του TPMS ενημερώνει για τη θερμοκρασία και την πίεση των ελαστικών.

Με τη βοήθεια του διπλού Bluetooth (master & slave) και του WiFi, ο αναβάτης έχει πρόσβαση σε κλήσεις, turn-by-turn πλοήγηση και δυνατότητα mirroring.

Άνεση και Λειτουργικότητα

Η καθημερινή χρήση γίνεται πιο εύκολη χάρη στην ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη ζελατίνα, που προσαρμόζεται με το πάτημα ενός κουμπιού, προσφέροντας αποτελεσματική προστασία σε κάθε ταχύτητα.

Κάτω από τη σέλα υπάρχει ένας φωτιζόμενος αποθηκευτικός χώρος που μπορεί να φιλοξενήσει δύο κράνη και διάφορα προσωπικά αντικείμενα, ενώ η εργοστασιακή σχάρα αποσκευών διευρύνει τις δυνατότητες μεταφοράς.

Επιπλέον, ένα ντουλαπάκι στο εσωτερικό τμήμα της ποδιάς με διπλή θύρα φόρτισης (USB Type A & Type-C) επιτρέπει τη φόρτιση συσκευών κατά τη διαδρομή.

Το keyless σύστημα, ο κεντρικός διακόπτης που επιτρέπει το εύκολο ξεκλείδωμα της σέλας και το άνοιγμα της τάπας του ρεζερβουάρ με το πάτημα ενός κουμπιού και το χειρόφρενο ολοκληρώνουν τον εξοπλισμό άνεσης και λειτουργικότητας.

Η εργονομική θέση οδήγησης, με χαμηλό ύψος σέλας στα 780 mm, διευκολύνει τον αναβάτη να πατά με σιγουριά στο έδαφος.

Ο αναβάτης έχει τη δυνατότητα να τοποθετεί τα πόδια είτε σε κάθετη στάση είτε πιο ξεκούραστα στο εμπρός τμήμα του δαπέδου, ενώ ο συνεπιβάτης απολαμβάνει άνεση χάρη στα αναδιπλούμενα μαρσπιέ και την ευρύχωρη σέλα με το πλούσιο αφρώδες υλικό.

Η ουσία του Premium

Το FORT 125N δεν είναι απλώς ακόμη ένα scooter στα 125cc.

Είναι ένα μοντέλο που φέρνει χαρακτηριστικά μεγαλύτερης κατηγορίας σε ένα προσιτό, αστικό πακέτο, αναβαθμίζοντας την εμπειρία της καθημερινής μετακίνησης.

Με προηγμένο εξοπλισμό, υβριδική τεχνολογία και σχεδίαση που τραβά τα βλέμματα, το νέο scooter της QJMOTOR τοποθετείται ως η πιο πλήρης επιλογή στην κατηγορία.

Έναρξη διάθεσης & Τιμή

Η διάθεση του QJMOTOR FORT 125N στην ελληνική αγορά ξεκινά μέσα στον Οκτώβριο.

Το νέο μοντέλο έρχεται σε δύο χρωματισμούς – Grey και Black – με τιμή 3.395€ μέσα από το δίκτυο συνεργατών QJMOTOR της Γκοργκόλης Α.Ε.

Μάθετε περισσότερα στο QJMOTOR.gr