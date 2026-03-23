Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Το QJMOTOR HELLAS CHALLENGE ακολούθησε τη διαδρομή Αθήνα – Σπάρτη – Καλαμάτα – Πάτρα – Ιωάννινα – Καστοριά – Αμύνταιο – Θεσσαλονίκη – Λάρισα – Λαμία – Αθήνα διανύοντας 1.550 χιλιόμετρα σε 25 ώρες…

Με το γκάζι σταθερά στα 90–95 χλμ./ώρα και το στροφόμετρο του QJMOTOR MTX 125 να κινείται συνεχώς 1.500 στροφές πριν από τα κόκκινα, ένα άκρως ανατρεπτικό project με λίγα κυβικά, πολύ κέφι και μεγάλη υπομονή ολοκληρώθηκε μετά από 25 ώρες συνεχόμενης οδήγησης.

Αυτή, όμως, είναι μόνο η συνοπτική εικόνα του εγχειρήματος, την πραγματική διάσταση του QJMOTOR HELLAS CHALLENGE 2026 τη μεταφέρει καλύτερα ο ίδιος ο άνθρωπος που το έζησε χιλιόμετρο με το χιλιόμετρο.

Ο Κωνσταντίνος Μητσάκης περιγράφει:

”Το QJMOTOR HELLAS CHALLENGE 2026 δεν ήταν ένα συμβατικό ταξίδι διάσχισης 25 νομών της Ελλάδας, αλλά ένα δυναμικό challenge σε πραγματικές συνθήκες και αυστηρό χρονικό πλαίσιο, όπου δοκιμάστηκαν στην πράξη τα όρια αντοχής, συνέπειας και αξιοπιστίας, τόσο του αναβάτη όσο και του QJMOTOR MTX 125. Αδιαφορώντας παντελώς για τα 125 cc που “οδηγούσαν” το πάθος και τη λαχτάρα μου σε αυτό το ταξίδι-πρόκληση, βίωσα εντέλει μια δίτροχη διαδρομή 1.550 χιλιομέτρων, όπου το κάθε λεπτό μετρούσε… Στη διάρκεια της 25ωρης πορείας με το απροβλημάτιστο QJMOTOR MTX 125 πέρασα από 26 σταθμούς διοδίων, πραγματοποίησα 8 ανεφοδιασμούς καυσίμων, φωτογράφισα πάμπολλες πινακίδες πόλεων, έκανα 2 στάσεις ξεκούρασης σε Θεσσαλονίκη και Λαμία, μισή ώρα την καθεμία, ένιωσα τον υδράργυρο να κατρακυλά τη νύχτα στους -6°C, αλλά τα βλέφαρά μου –παραδόξως– δεν έκλεισαν ούτε λεπτό από τη νύστα ή την κούραση… Για 25 συνεχόμενες ώρες οδηγούσα στους δρόμους της Ελλάδας με αβίαστο και ταυτόχρονα αδιάκοπο ρυθμό. Μπορεί το μυαλό μου να είχε σχεδόν δραπετεύσει σε άλλη διάσταση, οι αισθήσεις μου, ωστόσο, δούλευαν πυρετωδώς: η όσφρηση αποκωδικοποιούσε τις μυρωδιές της ελληνικής φύσης, τα αυτιά αφουγκράζονταν διαρκώς τον μπάσο ήχο της εξάτμισης και η ματιά μου κατέγραφε βουνά και δάση, ανθρώπους, οχήματα, χωριά και πόλεις, που περνούσαν δίπλα μου και χάνονταν πίσω, στο βάθος του ορίζοντα και του πολύτιμου χρόνου… Για 25 συνεχόμενες ώρες θώπευα το καντράν του QJMOTOR MTX 125, αδιαφορώντας για το διψήφιο νούμερο που έδειχνε το κοντέρ – η ταχύτητά μου ήταν μικρή και ο δρόμος του QJMOTOR HELLAS CHALLENGE 2026 τόσο μεγάλος… Τι σημασία είχε άλλωστε η ταχύτητα σε αυτό το ταξίδι; Σημασία είχε να “κυλάς” μέσα στο όνειρο του δρόμου και να βγαίνεις νικητής απέναντι στην πρόκληση ενός πρωτόγνωρου – και για πολλούς, ακατόρθωτου – οδικού challenge…”