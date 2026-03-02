Ένα απαιτητικό οδικό εγχείρημα με σαφή στόχο και συγκεκριμένα όρια ξεκινά ο Κωνσταντίνος Μητσάκης, επιχειρώντας τη διάσχιση 25 νομών της Ελλάδας μέσα σε 25 ώρες με ένα scooter 125 cc, το QJMOTOR MTX 125.

Το “QJMOTOR HELLAS CHALLENGE” δεν αποτελεί ένα συμβατικό ταξίδι, αλλά μια δοκιμασία αντοχής του αναβάτη και του οχήματος, σε πραγματικές συνθήκες και αυστηρό χρονικό πλαίσιο.

Με αφετηρία την Αθήνα και συνολική απόσταση περίπου 1.550 χιλιομέτρων, το εγχείρημα εστιάζει στην πράξη στις δυνατότητες ενός σύγχρονου scooter 125 cc, όταν καλείται να καλύψει μεγάλες αποστάσεις, συνεχόμενη οδήγηση και διαφορετικά οδικά περιβάλλοντα, αναδεικνύοντας την αξιοπιστία και τη λειτουργικότητά του εκτός καθημερινής χρήσης.

Η εκκίνηση του QJMOTOR HELLAS CHALLENGE θα δοθεί το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026, στις 10:25, από την έκθεση Athens Moto Hall της ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε. (Θησέως 303, Καλλιθέα), με τον τερματισμό να πραγματοποιείται στο ίδιο σημείο μετά από 25 ώρες συνεχούς οδήγησης.

Η διαδρομή περιλαμβάνει, κατά σειρά, την Πελοπόννησο (7 νομοί), τη Στερεά Ελλάδα (1 νομός), την Ήπειρο (3 νομοί), τη Μακεδονία (8 νομοί), τη Θεσσαλία (2 νομοί) και ξανά τη Στερεά Ελλάδα (4 νομοί).

Στον σχεδιασμό έχουν προβλεφθεί οι απαραίτητες στάσεις ξεκούρασης για τον αναβάτη, καθώς και πλήρη κάλυψη νυχτερινού ανεφοδιασμού καυσίμων.

Το “QJMOTOR HELLAS CHALLENGE” αποτελεί μια μετρήσιμη πρόκληση, σχεδιασμένη ώστε να δοκιμάσει στην πράξη τα όρια αντοχής, συνέπειας και αξιοπιστίας, τόσο του αναβάτη όσο και του QJMOTOR MTX 125, σε ένα εγχείρημα που βασίζεται αποκλειστικά σε πραγματικά δεδομένα δρόμου.