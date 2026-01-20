Ο Κωνσταντίνος Μητσάκης συνεχίζει την ανταπόκρισή του QJMOTOR IMBROS 2026 από την Ίμβρο, περνώντας αυτή τη φορά από το Σχοινούδι και τους Αγίους Θεοδώρους, δύο οικισμούς με εντελώς διαφορετική εικόνα και φορτίο.

Μέσα από την περιγραφή του αποτυπώνεται η μνήμη του τόπου, η ανθρώπινη διάσταση της ιστορίας και η σημερινή πραγματικότητα του νησιού, συνοδεία του QJMOTOR FORT 350 EVO.

«Κτισμένο σε μια μικρή εύφορη κοιλάδα, το Σχοινούδι (Derekoy) ήταν το μεγαλύτερο και πλουσιότερο χωριό της Ίμβρου – μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1960 φιλοξενούσε περίπου 2.000 κατοίκους. Όμως, οι ανοιχτές αγροτικές φυλακές που κτίστηκαν το 1965 κοντά στο χωριό (στα πλαίσια του «Προγράμματος Διάλυσης») σηματοδότησαν την αρχή του τέλους για την ακμάζουσα πορεία του ελληνικού οικισμού της Ίμβρου. Οι βαρυποινίτες κατάδικοι που κυκλοφορούσαν ελεύθεροι, άρχισαν να διαπράττουν φόνους, βιασμούς, ληστείες και βιαιοπραγίες εις βάρος του ελληνικού πληθυσμού, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να εγκαταλείψουν σταδιακά το Σχοινούδι, το οποίο ερημώθηκε και μετατράπηκε σε χωριό φάντασμα…

Η εικόνα που αντίκρισα περιδιαβαίνοντας με το ασημί QJMOTOR FORT 350 EVO τους πλακόστρωτους δρομίσκους του εγκαταλελειμμένου οικισμού ήταν άκρως αποκαρδιωτική. Το μεγαλύτερο μέρος του χωριού έστεκε ερειπωμένο, ελάχιστοι ήταν οι Έλληνες Ίμβριοι που ζούσαν πλέον εδώ! Μια ανατριχιαστική σιωπή απλωνόταν πάνω από τις δύο συνοικίες του χωριού (τις χώριζε ο κεντρικός δρόμος), ενώ τα δεκάδες μισοκατεστραμμένα πέτρινα σπίτια με τα γυμνά παράθυρα και τις γκρεμισμένες στέγες ήταν ένα θέαμα που με γέμισε μελαγχολία και θλίψη. Παρεμπιπτόντως, καθ’όλη την παρουσία μου στο Σχοινούδι, ένα όχημα της τουρκικής εθνοφυλακής (Jandarma) επιτηρούσε τη διαδρομή του QJMOTOR IMBROS 2026 διακριτικά από απόσταση…

Αντίθετα, ο οικισμός των Αγίων Θεοδώρων (Zeytinli) εξακολουθούσε να σφύζει από ζωή και ελληνικότητα. Κτισμένο αμφιθεατρικά στους πρόποδες του όρους Καστρί, το χωριό Άγιοι Θεόδωροι περηφανεύεται για τις διάσημες προσωπικότητες που έχουν γεννηθεί εδώ: ο σημερινός Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ιάκωβος και ο αείμνηστος φωτογράφος Σπύρος Μελετζής (γνωστός για τις φωτογραφίες της Ελληνικής Αντίστασης του 1940), έχουν ως τόπο καταγωγής τους Αγίους Θεοδώρους…

Η περιπλάνηση στους Αγίους Θεοδώρους ξεκίνησε από την κεντρική πλατεία με τα καφενεία και τις δύο βρύσες, για να συνεχιστεί στο Μουσείο του Πατριάρχη Βαρθολομαίου (ήταν δυστυχώς κλειστό), στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου και στο ναό του Αγίου Γεωργίου. Αφού άναψα ένα κερί στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, περπάτησα κατόπιν με αργόσυρτα βήματα στο παρακείμενο νεκροταφείο, ανάμεσα σε χορταριασμένα μνήματα και τάφους Ελλήνων Ιμβρίων. Παρατηρώντας ημερομηνίες και ονόματα, ασυναίσθητα σκέφτηκα πόσο “τυχεροί” ήταν αυτοί που αναπαύονταν στα ευλογημένα πατρογονικά χώματα, και όχι στη μακρινή ξενιτιά…

Το μεσημέρι της επομένης, περιμένοντας στην προκυμαία το πλοίο για την επιστροφή στην ηπειρωτική Τουρκία, ο λογισμός μου μοιραία έτρεχε πίσω. Σε λίγη ώρα θα αποχαιρετούσα την Ίμβρο, την ιδιαίτερη πατρίδα 200 Ελλήνων Ιμβρίων οι οποίοι, έχοντας βαθιά πίστη, ιστορική συνείδηση και τεράστια αγάπη για τον τόπο τους, «φυλάνε Θερμοπύλες» στη βορειοανατολική γωνιά του Αιγαίου. Δίτροχος οδοιπόρος σε τούτο το μικρό κομμάτι νησιωτικής γης, ευτύχησα, κατά τη διάρκεια του QJMOTOR IMBROS 2026, να γνωρίσω υπέροχους, καλοσυνάτους ανθρώπους, που συνεχίζουν να αντέχουν στις προκλήσεις του χρόνου και να μιλούν ακόμα ελληνικά…»