Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η QJMOTOR παρουσιάζει το νέο MTX 300, ένα scooter με compact διαστάσεις που συνδυάζει στιβαρή κατασκευή και δυναμικό χαρακτήρα.

Σχεδιασμένο να κινείται με ευελιξία στις αστικές συνθήκες και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις κάθε διαδρομής, το MTX 300 αποτελεί το νέο «μαχητικό» όπλο του δρόμου.

Με εξαιρετικές επιδόσεις, προηγμένη τεχνολογία και πρακτικές λύσεις, καλύπτει τις ανάγκες της μετακίνησης, προσφέροντας ασφάλεια και άνεση χωρίς συμβιβασμούς.

Δυναμικός και αποδοτικός κινητήρας

Ο τετραβάλβιδος, υγρόψυκτος κινητήρας του MTX 300 αποδίδει 25,2 ίππους και 24 Nm ροπής, εξασφαλίζοντας ζωηρή επιτάχυνση και ομαλή λειτουργία σε όλες τις ταχύτητες.

Ο ηλεκτρονικός ψεκασμός BOSCH EFI προσφέρει διαχείριση καυσίμου με ακρίβεια, μειωμένη κατανάλωση στα 3,0 L/100 km (WMTC3) και αξιοπιστία σε κάθε χρήση.

Σε συνδυασμό με το ρεζερβουάρ 12 λίτρων, εξασφαλίζεται μεγάλη αυτονομία, ώστε ο αναβάτης να απολαμβάνει περισσότερα χιλιόμετρα με λιγότερες στάσεις ανεφοδιασμού.

Το σύστημα Traction Control φροντίζει για τον έλεγχο σε συνθήκες μειωμένης πρόσφυσης, κάνοντας την οδήγηση ασφαλέστερη.

Ασφάλεια με δίσκους μαργαρίτα & Δικάναλο ABS

Η πέδηση ανατίθεται σε δίσκους τύπου μαργαρίτα εμπρός 240 mm και πίσω 220 mm με διπίστονες δαγκάνες, που προσφέρουν σταθερή και άμεση απόδοση.

Το δικάναλο ABS επεμβαίνει αποτελεσματικά σε δύσκολες συνθήκες, ενισχύοντας την ασφάλεια του αναβάτη.

Επιπλέον, το QJMOTOR MTX 300 διαθέτει σύστημα TPMS (Tire Pressure Monitoring System), που ενημερώνει για την πίεση και τη θερμοκρασία των ελαστικών.

Ευελιξία & άνεση σε κάθε διαδρομή

Το MTX 300 είναι εξοπλισμένο με τηλεσκοπικό πιρούνι εμπρός διαμέτρου 31 mm και διαδρομής 100 mm και δύο πίσω αμορτισέρ με ρύθμιση προφόρτισης, προσφέροντας σταθερότητα και προσαρμογή ανάλογα με το φορτίο και τις συνθήκες.

Σε συνδυασμό με τους τροχούς 14” εμπρός και 13” πίσω, εξασφαλίζει άνετη κύλιση τόσο σε διαδρομές πόλης όσο και σε ανοιχτό δρόμο.

Το χαμηλό ύψος σέλας (795 mm) διευκολύνει αναβάτες κάθε ύψους, ενώ το μειωμένο βάρος των 167 kg και το μεταξόνιο 1.360 mm κάνουν το scooter ευέλικτο και φιλικό στον χειρισμό, ιδανικό για γρήγορους ελιγμούς.

Πληροφόρηση νέας γενιάς

Η μεγάλη TFT οθόνη 7 ιντσών προσφέρει σύγχρονη απεικόνιση με υψηλή ευκρίνεια.

Ο αναβάτης έχει στη διάθεσή του άμεση ενημέρωση για όλες τις λειτουργίες του scooter, ενώ μέσω Bluetooth εμφανίζονται ειδοποιήσεις κλήσεων και μηνυμάτων.

Η υποστήριξη mirroring κινητού και η λειτουργία Turn by Turn πλοήγησης κάνουν κάθε διαδρομή πιο εύκολη, ενώ η αυτόματη εναλλαγή day/night προσαρμόζει τα χρώματα για ξεκούραστη προβολή οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.

LED φωτισμός & ενσωματωμένη κάμερα

Το QJMOTOR MTX 300 φερει πλήρες σύστημα LED με φώτα ημέρας DRL, προβολείς υψηλής απόδοσης και πίσω φανάρι σε χαρακτηριστικό σχέδιο “Χ”. Ο φωτισμός συνδυάζει σύγχρονο στυλ με μέγιστη ορατότητα.

Επιπλέον, η ενσωματωμένη κάμερα καταγραφής λειτουργεί συνεχώς προσφέροντας μία ακόμα πρακτική λύση.

Πρακτικότητα στην καθημερινότητα

Υψηλή χρηστικότητα προσφέρουν στοιχεία όπως το παρμπρίζ ρυθμιζόμενου ύψους, οι μανέτες με δυνατότητα ρύθμισης και το χειρόφρενο, που διευκολύνει το παρκάρισμα.

Κάτω από τη σέλα του QJMOTOR MTX 300 υπάρχει ευρύχωρος αποθηκευτικός χώρος για κράνος και μικροαντικείμενα, ενώ το scooter συνοδεύεται στάνταρ από ομοιόχρωμο top box 33 λίτρων με κοινό κλειδί με το όχημα.

Στην ποδιά υπάρχουν δύο ντουλαπάκια, με το αριστερό να διαθέτει διπλή θύρα USB (Type A & C) για φόρτιση συσκευών.

Η λειτουργία Keyless διευκολύνει τη χρήση του QJMOTOR MTX 300, ενώ ο κεντρικός διακόπτης επιτρέπει το εύκολο ξεκλείδωμα της σέλας και το άνοιγμα της τάπας του ρεζερβουάρ με το πάτημα ενός κουμπιού.

Παράλληλα, για μέγιστη ασφάλεια, διατίθεται και παραδοσιακό κλειδί, εξασφαλίζοντας αδιάλειπτη λειτουργία ακόμη και σε περίπτωση χαμηλής μπαταρίας του πομπού.

Έναρξη διάθεσης & Τιμή

Η διάθεση του QJMOTOR MTX 300 Top Box στην ελληνική αγορά ξεκινά τον Σεπτέμβριο.

Το νέο μοντέλο θα προσφέρεται σε δύο χρωματισμούς – Silver και Black – με τιμή 3.595€ μέσα από το δίκτυο συνεργατών QJMOTOR της Γκοργκόλης Α.Ε.

Μάθετε περισσότερα στο QJMOTOR.gr