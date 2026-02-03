Η QJMOTOR ανακοίνωσε ότι το νέο SQ 350 έρχεται στη χώρα μας τον Μάρτιο του 2026.
Το SQ 350 τοποθετείται δυναμικά στην κατηγορία των μεσαίων scooters, με ιδιαίτερα ελκυστική τιμή και ξεκάθαρη ανταγωνιστική στόχευση.
Με αρχική τιμή διάθεσης 4.295€, συγκρίνεται ευθέως, σε επίπεδο τιμής, με παρόμοια scooters της κατηγορίας των 150cc.
Βασικά Χαρακτηριστικά SQ – 350
- 4 Βάλβιδος, Υγρόψυκτος Κινητήρας 29,5 ps EURO 5+
- EFI BOSCH
- Δικάναλο ABS
- Traction Control
- Τροχοί 16″-16″
- Ρυθμιζόμενα Αμορτισέρ
- Ρεζερβουάρ 10 L
- Σύστημα Keyless
- USB Διπλή Θύρα Φόρτισης
- Οθόνη TFT 5″ με Touchscreen
- Top Box 33 L
- Ψηλή Ζελατίνα
- Προστατευτικές Χούφτες
- Αναδιπλούμενος Γάντζος
- Αισθητήρες Πίεσης/Θερμοκρασίας Ελαστικών
- Full LED Φώτα
Αν υπολογίσουμε όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι κατανοητό γιατί η QJMOTOR συστήνει το μοντέλο με το μήνυμα: «Αρπάξτε την Ευκαιρία».