Η QJMOTOR ανακοίνωσε ότι το νέο SQ 350 έρχεται στη χώρα μας τον Μάρτιο του 2026.

Το SQ 350 τοποθετείται δυναμικά στην κατηγορία των μεσαίων scooters, με ιδιαίτερα ελκυστική τιμή και ξεκάθαρη ανταγωνιστική στόχευση.

Με αρχική τιμή διάθεσης 4.295€, συγκρίνεται ευθέως, σε επίπεδο τιμής, με παρόμοια scooters της κατηγορίας των 150cc.

Βασικά Χαρακτηριστικά SQ – 350

4 Βάλβιδος, Υγρόψυκτος Κινητήρας 29,5 ps EURO 5+

EFI BOSCH

Δικάναλο ABS

Traction Control

Τροχοί 16″-16″

Ρυθμιζόμενα Αμορτισέρ

Ρεζερβουάρ 10 L

Σύστημα Keyless

USB Διπλή Θύρα Φόρτισης

Οθόνη TFT 5″ με Touchscreen

Top Box 33 L

Ψηλή Ζελατίνα

Προστατευτικές Χούφτες

Αναδιπλούμενος Γάντζος

Αισθητήρες Πίεσης/Θερμοκρασίας Ελαστικών

Full LED Φώτα

Αν υπολογίσουμε όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι κατανοητό γιατί η QJMOTOR συστήνει το μοντέλο με το μήνυμα: «Αρπάξτε την Ευκαιρία».