Η SRT 125 DX της QJMotor δανείζεται αναλογίες ράλι και παγκόσμια τεχνογνωσία, απευθυνόμενη σε αρχάριους αναβάτες στην Ευρώπη.

Η QJ Motor ανήκει στον Όμιλο Qianjiang, έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές μοτοσυκλετών στην Κίνα, και κατασκευάζει κινητήρες και μοτοσυκλέτες από τη δεκαετία του 1980.

Όσοι παρακολουθούν μάρκες όπως η Benelli, η Keeway και η MBP, γνωρίζουν ήδη την ποιότητα και τις δυνατότητες παραγωγής της QJ Motor.

Η εταιρεία γνωρίζει καλά την κλίμακα οικονομίας που προσφέρει η κοινή χρήση πλατφορμών, μετατρέποντας μια βασική αρχιτεκτονική σε μοντέλα με διαφορές που καλύπτουν ανάγκες σε παγκόσμια κλίμακα.

Το 2020, η Qianjiang σύναψε στρατηγική συνεργασία με την MV Agusta, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της MV στην Κίνα και την τεχνική συνεργασία.

Όταν όμως δύο τόσο διαφορετικοί κατασκευαστές μοιράζονται πόρους, συνήθως προκύπτουν ενδιαφέρουσες εξελίξεις.

Αργότερα, η MV Agusta πέρασε υπό τον έλεγχο της Pierer Mobility, εξέλιξη που οδήγησε στη δημιουργία της MV Agusta Enduro Veloce με τρικύλινδρο κινητήρα 931 κ.εκ., που είναι μια κορυφαία adventure μοτοσυκλέτα.

Μηχανικά απομακρύνθηκε από την αρχική συνεργασία, αλλά διατήρησε τη ράλι φιλοσοφία και τις αναλογίες μιας Adventure.

Εδώ μπαίνει στο προσκήνιο η νέα QJMotor SRT 125 DX.

Με μια ματιά θυμίζει μικρή Africa Twin: μεγάλο φέρινγκ, όρθια ζελατίνα, ακτινωτοί τροχοί και χαρακτηριστικά διπλά φώτα.

Δεν αντιγράφει ένα συγκεκριμένο μοντέλο, αλλά ακολουθεί τις καθιερωμένες adventure αναλογίες, προσαρμοσμένες στην πιο προσιτή κατηγορία.

Η SRT 125 DX εξοπλίζεται με υγρόψυκτο, τετραβάλβιδο, μονοκύλινδρο κινητήρα 125 κ.εκ. που αποδίδει 15 ίππους στις 9,500 σ.α.λ. και περίπου 12.5 Nm ροπής στις 7,500 σ.α.λ., δηλαδή στο όριο του διπλώματος A1.

Ο κινητήρας συνδυάζεται με εξατάχυτο κιβώτιο και μετάδοση με αλυσίδα, αξιοποιώντας πλήρως τα δεδομένα της κατηγορίας.

Το σωληνωτό ατσάλινο πλαίσιο, το ανεστραμμένο πιρούνι και το ρυθμιζόμενο πίσω αμορτισέρ δείχνουν σοβαρή προσέγγιση.

Η απόσταση από το έδαφος φτάνει τα 22.6 εκ. και το ύψος σέλας τα 86.1 εκ., χαρίζοντας αυθεντική ράλι σιλουέτα.

Το βάρος με γεμάτο ρεζερβουάρ της SRT 125 DX είναι περίπου 130 κιλά, διατηρώντας τη διαχειρίσιμη εκτός δρόμου.

Στα φρένα συναντάμε μπροστινό δίσκο 300 mm με δαγκάνα δύο εμβόλων και πίσω δίσκο 220 mm, με ABS.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει LED φωτισμό, ψηλή ζελατίνα, προστατευτικά χεριών, πίσω σχάρα, διπλές θύρες USB και έγχρωμη οθόνη TFT 5 ιντσών με συνδεσιμότητα, ένα εντυπωσιακό πακέτο για τον κυβισμό της μοτοσυκλέτας.

Πέρα από τις επιδόσεις, η SRT 125 DX εκφράζει φιλοδοξία. Οι νέοι αναβάτες θέλουν την εμφάνιση και τον χαρακτήρα μεγάλης adventure, χωρίς να μοιάζει με συμβιβασμό.

Το μοντέλο δείχνει πώς η κοινή εξέλιξη και η βιομηχανική κλίμακα φτάνουν και στα μικρότερα κυβικά, προσφέροντας πλήρη “adventure” παρουσία σε ελαφρύ και προσιτό πακέτο.