Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η QJMOTOR εισέρχεται δυναμικά στην κατηγορία των μικρών και μεσαίων adventure με δύο νέες φιλόδοξες προτάσεις.

Τα δύο νέα μοντέλα, SRT 300DX και SRT 450RX συνδυάζουν χαμηλό βάρος, κορυφαία χαρακτηριστικά και σύγχρονη τεχνολογία.

Χαρακτηριστικά που τα καθιστούν ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν μια μοτοσυκλέτα διπλού ρόλου: Καθημερινή ευχρηστία και ικανότητα για κάθε διαδρομή.

SRT 300DX

Ο μονοκύλινδρος κινητήρας των 292 cc αποδίδει 30 ίππους και χαρίζει ζωντανές επιδόσεις.

Με μικρό βάρος, αναρτήσεις μεγάλων διαδρομών και τροχούς 21”–18”, το SRT 300DX προκαλεί τον αναβάτη να προχωρήσει εκεί που τελειώνει ο δρόμος και να αποκτήσει εμπειρία οδήγησης και στο χώμα.

SRT 450RX

Η SRT 450RX με βασικό ατού τη μεγάλη ισχύ που προσφέρει ο νέος δικύλινδρος κινητήρας των 449 cc, συνδυάζει άφθονη ροπή και χαμηλό βάρος και ρίχνεται στη μάχη της δημοφιλούς πλέον κατηγορίας.

Με πλήρως ρυθμιζόμενο τηλεσκοπικό μπροστινό σύστημα και monoshock αμορτισέρ πίσω, οι αναρτήσεις έχουν σχεδιαστεί για απαιτητικές διαδρομές.

Απευθύνεται σε αναβάτες που εκτιμούν μία μοτοσυκλέτα με ουσία, έτοιμη να ανταπεξέλθει σε κάθε είδους διαδρομή.

Τα δύο νέα μοντέλα της QJMOTOR ταιριάζουν ιδανικά στην ελληνική αγορά. Ακολουθούν τις σύγχρονες τάσεις, με καθαρές γραμμές, χωρίς περιττά στοιχεία που «φορτώνουν» την εικόνα.

Τα SRT 300DX και SRT 450RX θα είναι διαθέσιμα στη χώρα μας στις αρχές του 2026, ενώ τα πρώτα δείγματα θα είναι διαθέσιμα νωρίτερα για δοκιμές από τον ειδικό Τύπο.

Η QJMOTOR συνεχίζει τη στρατηγική «επίθεσης», προσφέροντας προϊόντα που ξεχωρίζουν σε όλα τα επίπεδα — σχεδίαση, ποιότητα, επιδόσεις και τεχνολογία. Το μήνυμα είναι σαφές: με τη νέα δυναμική παρουσία της, δηλώνει έτοιμη να διεκδικήσει κορυφή.

Τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά και η τιμή των SRT 300DX και SRT 450RX θα κοινοποιηθούν προσεχώς με την ολοκλήρωση των διαδικασιών έκδοσης ευρωπαϊκής έγκρισης EURO5+ .