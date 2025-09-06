του Νεκτάριου Διατσίδη

Το Yamaha BLU CRU Master Camp του 2025 ολοκληρώθηκε μετά από 5 μέρες στην Βαλένθια, με 10 νεαρούς αναβάτες ηλικίας 15-18 ετών να οδηγούν Yamaha R7 στην πίστα Aspar Circuit, έχοντας στο πλευρό τους τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή MotoGP 2021 Fabio Quartararo, τον νικητή αγώνων WorldSBK Andrea Locatelli, και τον αστέρα της Moto2, Tony Arbolino — φέρνοντας έτσι ένα εντυπωσιακό φινάλε σε μια αξέχαστη εβδομάδα.

Την τελευταία μέρα του Yamaha BLU CRU Master Camp, συμμετείχαν οι:

Natalia Rivera (Ισπανία)

Arai Agaska (Ινδονησία)

Christopher Clark (ΗΠΑ)

Mario Salles (Βραζιλία)

Alessandro Di Persio (Ιταλία)

Thanakit Pratumtong (Ταϊλάνδη)

Leonardo Marques (Βραζιλία)

Valentino Knezovic (Αυστραλία)

Hinata Okada (Ιαπωνία)

Rintaro Takemoto (Ιαπωνία)



Οι 10 αυτοί αναβάτες οδήγησαν στη διαδρομή των 2.2 χλμ. του Aspar Motorsport Complex, υπό την καθοδήγηση του Παγκόσμιου Πρωταθλητή FIM 125cc 2009 και αναλυτή απόδοσης της ομάδας Monster Energy Yamaha MotoGP, Julian Simon.

Την εμπειρία έκανε ακόμα πιο ξεχωριστή η παρουσία των Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP), Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha WorldSBK) και Tony Arbolino (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2), οι οποίοι όχι μόνο οδήγησαν μαζί με τους νεαρούς αναβάτες, αλλά και μοιράστηκαν μαζί τους τις γνώσεις και εμπειρίες τους.

Η ημέρα ξεκίνησε με μερικές δοκιμές, ακολουθούμενες από μία χρονομέτρηση Superpole, στην οποία οι αναβάτες του BLU CRU έβγαιναν στην πίστα ένας-ένας για να κάνουν τον γρηγορότερο δυνατό γύρο. Παρά την πίεση, όλοι κατάφεραν να βελτιώσουν τους χρόνους τους, με τον Di Persio, επικεφαλής του FIM R3 BLU CRU World Cup, να πετυχαίνει τον ταχύτερο χρόνο και να ανεβαίνει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Ακολούθησε τελετή λήξης, όπου όλοι οι νεαροί αναβάτες παρέλαβαν ένα αγωνιστικό μπλουζάκι Alpinestars υπογεγραμμένο από όλους τους διάσημους καλεσμένους του Yamaha BLU CRU Master Camp 2025. Ήταν ένα ιδανικό φινάλε για μια εβδομάδα που οι συμμετέχοντες δύσκολα θα ξεχάσουν, καθώς είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να προπονηθούν όχι μόνο με τους Quartararo, Locatelli και Arbolino, αλλά και με τους:

Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP)

Jack Miller & Miguel Oliveira (Prima Pramac Yamaha MotoGP)

Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2)

Jonathan Rea (Pata Maxus Yamaha WorldSBK)

Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK)

Aldi Satya Mahendra (Yamaha BLU CRU Evan Bros WorldSSP)

Κατά τη διάρκεια των 5 ημερών, οι συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία να εκπαιδευτούν από κορυφαίους εκπαιδευτές, συμμετέχοντας σε δραστηριότητες που περιλάμβαναν από τεχνική εκπαίδευση έως και οδήγηση WaveRunner στη μαρίνα της Βαλένθια. Στους εκπαιδευτές περιλαμβάνονταν:

Julian Simon (πολλαπλός νικητής WorldSSP)

Jules Cluzel (προπονητής BLU CRU)

Kike Bañuls (ειδικός τεχνικός)

Marco Belli (ειδικός σε πίστες flat track)

Chris MacClugage (πολλαπλός παγκόσμιος πρωταθλητής IJSBA)

Στο τέλος των 5 εντυπωσιακών ημερών, όλοι οι αναβάτες του BLU CRU έφυγαν από τη Βαλένθια με ανεκτίμητες εμπειρίες, αναμνήσεις και χαμόγελα, έχοντας βελτιωθεί τόσο ως οδηγοί όσο και ως επαγγελματίες.

Δηλώσεις:

Fabio Quartararo

Ομάδα Monster Energy Yamaha MotoGP

«Απόλαυσα κάθε λεπτό από τις 2 ημέρες που πέρασα στο Yamaha BLU CRU Master Camp. Είναι ένα απίστευτο γεγονός και είμαι περήφανος που είμαι μέρος του προγράμματος BLU CRU. Το να προσφέρεται σε νέους αναβάτες η ευκαιρία να περάσουν από το Εθνικό επίπεδο μέχρι το WorldSBK ή το MotoGP, με υποστήριξη σε κάθε βήμα, είναι φανταστικό. Μακάρι να υπήρχε κάτι τέτοιο όταν ήμουν εγώ μικρός. Οι BLU CRU αναβάτες με εντυπωσίασαν, όχι μόνο με τις ικανότητές τους, αλλά και με τη διάθεση να μάθουν. Πιστεύω ότι μια μέρα, θα αγωνίζομαι εναντίον κάποιου από αυτούς στο MotoGP»!

Niccolò Canepa

Yamaha Motor Europe, Διευθυντής Road Racing

«Περάσαμε 5 απίστευτες ημέρες. Το Yamaha BLU CRU Master Camp 2025 είχε στόχο να προσφέρει σε 10 νεαρούς αναβάτες μια εμπειρία ζωής, όχι μόνο με προπονήσεις από κορυφαίους εκπαιδευτές, αλλά και με προσωπική επαφή με αστέρες της Yamaha από το MotoGP, Moto2 και WorldSBK. Όλοι οι αναβάτες του BLU CRU ξεχώρισαν και έδειξαν τεράστια πρόοδο. Το Master Camp δεν ήταν μόνο για να γίνουν πιο γρήγοροι – ήταν και για να προετοιμαστούν ως επαγγελματίες. Ήταν μια απαιτητική, αλλά και διασκεδαστική εβδομάδα και όλοι τους έφυγαν πιο δυνατοί από ό,τι ήρθαν. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους καταπληκτικούς εκπαιδευτές, τους αναβάτες της Yamaha που μοιράστηκαν την εμπειρία τους, καθώς και τους συνεργάτες μας – Total Energies, Alpinestars, Pirelli και Oakley, καθώς και όλο το προσωπικό της JiR για την οργάνωση. Ανυπομονούμε για το επόμενο Yamaha BLU CRU Master Camp»!