Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Ο Μοτοσυκλετιστικός Σύλλογος Hellas Transalp Club διοργανώνει και φέτος το 17ο Φωτογραφικό Ράλλυ στην ευρύτερη περιοχή της Κλειτορίας στην Αχαϊα, το τριήμερο 3-5/10/2024.

Βάση του Φωτογραφικό Ράλλυ είναι η Κλειτορία και συγκεκριμένα τα ξενοδοχεία «Χελμός» και «Αροάνιος».

Στο τριήμερο αυτό οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να απολαύσουν τα πανέμορφα τοπία της περιοχής, να διασκεδάσουν με τη συμμετοχή τους, να μάθουν την Ιστορία της περιοχής αλλά και να

δοκιμάσουν νέα μοντέλα της Honda, προσφορά της promotoGinosatis.

Το Φωτογραφικό Ράλλυ είναι μια εκδήλωση κατά την οποία οι συμμετέχοντες, χωρισμένοι σε ομάδες 2-6 μοτοσυκλετών, καλούνται να φωτογραφηθούν σε σημεία ενδιαφέροντος, να λύσουν γρίφους, να τραβήξουν αστείες ή «περίεργες» φωτογραφίες και βίντεο που προσφέρουν γέλιο και «δένουν» την παρέα.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα του Hellas Transalp Club