Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η Ελληνική Λέσχη Φίλων Κλασικής Μοτοσικλέτας διοργανώνει, την Κυριακή 09 Νοεμβρίου, το καθιερωμένο φθινοπωρινό Rally Regularity “5 σε 1”.

Οι 5 μεγάλες δυνάμεις της Κλασικής Μοτοσυκλέτας – Γερμανία, Αμερική, Ιαπωνία, Ιταλία, Αγγλία – ετοιμάζονται για την κατάκτηση του μεγάλου Τροπαίου.

Σε ένα ράλι ακριβείας (Rally Regularity) με κατεύθυνση προς Αυλίδα, διάρκειας περίπου 115 χλμ με 2 ειδικές διαδρομές.

Η συγκέντρωση των συμμετεχόντων θα γίνει στο αεροδρόμιο του Τατοΐου κατά τις 9:00, για να τιμήσει η Λέσχη τον εορτασμό της Πολεμικής Αεροπορίας.

Θα ακολουθήσει ξενάγηση στο Μουσείο της Πολεμικής Αεροπορίας από τον Διοικητή του Μουσείου.

Η Εκκίνηση του αγώνα θα γίνει από εκεί, στις 10:30, με πορεία προς Αυλίδα.

Η διαδρομή του Rally Regularity περνάει από Βαρυμπόμπη, Ιπποκράτειο Πολιτεία, Χαλκούτσι και καταλήγει στην Αυλίδα, στην πρώτη ανασυγκρότηση.

Επιστροφή από Οινόη, Σκούρτα και τερματισμός στη Χασιά αργά το μεσημέρι.

Οι ενδιαφερόμενοι ετοιμάστε τα μηχανάκια σας, τις σημαίες, διαλέξτε ομάδα – όσοι έχετε δυνατότητα επιλογής – και δηλώστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας!

Ο σκοπός είναι, όπως πάντα, να περάσουν όλοι καλά με τις μοτοσυκλέτες και τους φίλους τους!

Στο Rally Regularity συμμετέχουν μέλη της Λέσχης με πιστοποιημένες κλασικές μοτοσυκλέτες άλλα, μέλη με μη πιστοποιημένες μοτοσυκλέτες, αλλά και απλοί φίλοι της Λέσχης σαν συνοδοί.

Δηλώσεις συμμετοχής στη Γραμματεία μέχρι τη Δευτέρα 3 Νοέμβρη, ώρα 22:00.

Χορηγοί: Εκπαιδευτήρια Διαμαντόπουλου – Μπαρκαγιάννη, Μετσόβιον – τυροκομείο Μπούμπας, Τσιάκαλος ελαστικά

Ελληνική Λέσχη Φίλων Κλασικής Μοτοσικλέτας

Πλατεία Αγ. Ασωμάτων 6 – 10554 Θησείο Αθήνα

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα και Πέμπτη 19:00 έως 22:00

Τηλέφωνα: 2103221834 (και FAX), 2103221821

http://www.classicbike.gr/