του Νεκτάριου Διατσίδη

Η ηλεκτρική café racer της αμερικανικής Real Motors πέρασε από τα ψηφιακά σχέδια σε μια λειτουργική μοτοσυκλέτα που δοκιμάστηκε ήδη σε δημόσιους δρόμους. Το επόμενο μεγάλο στοίχημα για την εταιρεία είναι να ξεκινήσει την παραγωγή και να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί στην ιδιαίτερα απαιτητική αγορά των ηλεκτρικών μοτοσυκλετών.

Η ιστορία των ηλεκτρικών μοτοσυκλετών έχει γνωρίσει αρκετές φιλόδοξες προσπάθειες που τελικά δεν προχώρησαν πέρα από εντυπωσιακά σχέδια, υποσχέσεις και παρουσιάσεις πρωτοτύπων. Πολλές νεοσύστατες εταιρείες ανακοίνωσαν μοντέλα με εντυπωσιακές επιδόσεις, χωρίς όμως να καταφέρουν να φτάσουν στο στάδιο της παραγωγής.

Γι’ αυτό και η παρουσίαση του Project ARES από την αμερικανική Real Motors, με έδρα τη Νότια Καρολίνα, το 2024 αντιμετωπίστηκε αρχικά με επιφυλάξεις. Η εμφάνισή της θυμίζει περισσότερο όχημα από ταινία επιστημονικής φαντασίας παρά μια συμβατική café racer. Οι έντονες γωνίες στο αμάξωμα σε συνδυασμό με τις συνεχόμενες καμπύλες, τα κρυμμένα μηχανικά μέρη και οι ασυνήθιστες αναλογίες της δημιουργούν μια εικόνα που ξεχωρίζει αμέσως.

Δύο χρόνια αργότερα, ωστόσο, η εταιρεία έχει πλέον παρουσιάσει δύο πιο εξελιγμένα πρωτότυπα, με αριθμούς 03 και 04. Το πρώτο διαθέτει λευκό και κόκκινο χρωματισμό με αγωνιστικά γραφικά, ενώ το δεύτερο, με την ονομασία Ghost, ξεχωρίζει χάρη στα ημιδιαφανή μαύρα πάνελ που επιτρέπουν να φαίνονται τα μηχανικά του μέρη.

Πίσω από την εντυπωσιακή σχεδίαση υπάρχει πλέον μια πραγματική μοτοσυκλέτα που μπορεί να κινηθεί στον δρόμο. Ο ηλεκτροκινητήρας προσφέρει ομαλή και ελεγχόμενη επιτάχυνση, αλλά και υψηλές επιδόσεις. Ωστόσο, το βάρος των περίπου 220 κιλών και το σχετικά μεγάλο μεταξόνιο δεν είναι ιδανικά για τις αλλαγές κατεύθυνσης, κάτι που δεν ταιριάζει με τη σπορ εμφάνισή της.

Το πρωτότυπο χρησιμοποιεί ηλεκτροκινητήρα απόδοσης περίπου 100 ίππων και μπαταρία χωρητικότητας 15 kWh. Η Real Motors ανακοινώνει επίσης ροπή 1,000 Nm, η οποία όμως μετριέται στον πίσω τροχό μετά τη μετάδοση και δεν είναι άμεσα συγκρίσιμη με τις τιμές ροπής ενός συμβατικού κινητήρα καθώς ο τροχός έχει τις λιγότερες στροφές περιστροφής. Η τελική ταχύτητα υπολογίζεται στα 193 χλμ./ώρα, ενώ η εκτιμώμενη αυτονομία μέσα στην πόλη φτάνει τα 195 χιλιόμετρα.

Παρά τις εντυπωσιακές προδιαγραφές, το συγκεκριμένο πρωτότυπο δεν διαθέτει ακόμη ABS ή σύστημα ελέγχου πρόσφυσης, κάτι που δείχνει ότι η μοτοσυκλέτα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Το επόμενο βήμα είναι η παραγωγή

Η Real Motors σχεδιάζει την κατασκευή των πρώτων 250 μονάδων, οι οποίες θα αποτελέσουν την αρχική σειρά Lot 01. Η τιμή εκκίνησης έχει οριστεί περίπου στα 17,300 €, ενώ οι πρώτες παραδόσεις στη Βόρεια Αμερική τοποθετούνται χρονικά στις αρχές του 2027. Για την ευρωπαϊκή αγορά θα πρέπει προηγουμένως να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες έγκρισης τύπου.

Η έκδοση παραγωγής αναμένεται να έχει ορισμένες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα πρωτότυπα. Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιεί μπαταρία 13.4 kWh και ηλεκτροκινητήρα ισχύος 87 ίππων, επομένως οι επιδόσεις της δεν θα είναι ακριβώς ίδιες με εκείνες των ισχυρότερων πρωτοτύπων.

Υπάρχει, πάντως, ένα σημαντικό ζήτημα που πρέπει να ξεπεραστεί. Η αρχική πρόβλεψη της εταιρείας έκανε λόγο για έναρξη της παραγωγής στα τέλη του 2025, κάτι που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε. Η μετάβαση από ένα λειτουργικό πρωτότυπο σε ένα εμπορικά διαθέσιμο μοντέλο απαιτεί πολύ περισσότερα από μια επιτυχημένη σχεδίαση και έναν ηλεκτροκινητήρα με καλές επιδόσεις.

Η εξασφάλιση της παραγωγικής διαδικασίας, ο ποιοτικός έλεγχος, οι εγκρίσεις κυκλοφορίας, η προμήθεια ανταλλακτικών και κυρίως η υποστήριξη των πελατών μετά την αγορά είναι παράγοντες που θα κρίνουν την πορεία της Real Motors.

Η ARES έχει ήδη καταφέρει να κάνει το πρώτο δύσκολο βήμα: να μετατρέψει ένα εντυπωσιακό ψηφιακό σχέδιο σε μια μοτοσυκλέτα που κινείται κανονικά στον δρόμο. Τώρα πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να κάνει και το επόμενο, περνώντας από τα πρωτότυπα στην κανονική παραγωγή.