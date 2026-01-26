Με βάση τα στοιχεία ταξινομήσεων που ανακοινώνει ο ΣΕΜΕ οι πωλήσεις – ταξινομήσεις δικύκλων μέσα στο 202 ξεπέρασαν τα 80 χιλιάδες τεμάχια.

Σε σύγκριση με το σύνολο του 2024 η αγορά δικύκλων (σκούτερ, μοτοσυκλέτες, ATV και παπιά πάνω από 50κ.εκ.) είναι αυξημένη κατά 2.431 δίκυκλα (αύξηση κατά 3,1%).

Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι ιστορικά οι δυο καλύτερες χρονιές σε ότι αφορά τις ταξινομήσεις ήταν το 2007 και το 2008 με περίπου 100.000 τεμ. η κάθε μία.

Βέβαια από τότε έχουν περάσει 15 χρόνια και μια μεγάλη και συνεχόμενη θα λέγαμε οικονομική κρίση με αποτέλεσμα η αγορά να πέσει κάτω από τα 30.000 τεμάχια και να αρχίσει να ανακάμπτει πάλι από το 2018 για να φθάσουμε σήμερα τα 80.416 τεμάχια.

Επίσης έχει αλλάξει εντελώς και το μείγμα με τον όγκο πωλήσεων σήμερα να είναι σκούτερ και να ακολουθούν οι μοτοσυκλέτες, με την πλειοψηφία να είναι κάτω από τα 500 κ.εκ.

Η αγορά το 2025

Παρά την καλή πορεία της αγοράς δικύκλων το Φεβρουάριο (+26,95%) και τον Μάρτιο (+16,44%), ο εξαιρετικά χαμηλός (-15,64%) σε ταξινομήσεις – πωλήσεις δικύκλων Απρίλιος έριξε το σύνολο χαμηλά.

Στη συνέχεια ο Μάιος και ο Ιούνιος με την εκπληκτική πορεία τους, αύξηση κατά 25,63% και 33,41% αντίστοιχα σε σχέση με τον Μάιο και Ιούνιο του 2024 υπερκάλυψαν τη διαφορά.

Δυστυχώς τους τελευταίους μήνες (Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος και Νοέμβριος) οι πωλήσεις δικύκλων ήταν σταθερά χαμηλότερες από το 2024. με αποτέλεσμα η αρχικά θετική πορεία να φρενάρει.

Ευτυχώς ο περασμένος Δεκέμβριος με συνολικά 3.311 ταξινομήσεις βοήθησε και η χρονιά έκλεισε με συνολική αύξηση 3,12% και φυσικά ρεκόρ πωλήσεων δεκαετίας.

Σε ότι αφορά τις πωλήσεις δικύκλων ανά μάρκα τις πέντε πρώτες θέσεις του 2025 στον πίνακα καταλαμβάνουν σταθερά οι ίδιες εταιρείες.

Στην πρώτη θέση είναι ανέβηκε η Honda με μερίδιο αγοράς 19,6% και 15.761 πωλήσεις.

Μετά από πολλά χρόνια κυριαρχίας η SYM το 2025 βρέθηκε στη δεύτερη θέση με 14.229 πωλήσεις και μερίδιο αγοράς 17,69%.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Piaggio με μερίδιο 10,4% και 8.381 πωλήσεις.

Η Yamaha κρατάει την τέταρτη θέση με 8.330 πωλήσεις και μερίδιο αγοράς 10,36%.

Την πεντάδα κλείνει η Daytona με 6,58% και 5.291 πωλήσεις.

Να σημειώσουμε ότι οι πέντε πρώτες μάρκες κατέχουν το 70% του συνόλου της αγοράς δικύκλων.

Πωλήσεις ανά κατηγορία

Στις πωλήσεις ανά κατηγορία στην αγορά δικύκλων στην πρώτη θέση, με μεγάλη διαφορά, βρίσκονται τα Σκούτερ με 54.816 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 68,17%, αύξηση κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το 2024 .

Εδώ η SYM να παραμένει σταθερά, εδώ και αρκετά χρόνια, πρώτη στην κατηγορία με 12.727 πωλήσεις και μερίδιο 23,22%.

Ακολουθεί η Honda στη δεύτερη θέση με 11.131 πωλήσεις (μερίδιο 20,31%) και η Piaggio στην τρίτη θέση με 8.381 πωλήσεις και μερίδιο 15,29%.

Την πεντάδα κλείνουν η Yamaha στην 4η θέση με 5.517 πωλήσεις και η Daytona με 2.943 πωλήσεις και μερίδια 10,06 % και 5,37% αντίστοιχα.

Δεύτερη σε μέγεθος κατηγορία είναι οι Μοτοσυκλέτες με σύνολο 16.251 πωλήσεις (μερίδιο αγοράς 20.21%), αύξηση κατά 1,2 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το 2024 .

Στις πωλήσεις μοτοσυκλετών η Honda κρατάει σταθερά την πρώτη θέση με 3.159 πωλήσεις και μερίδιο αγοράς 19,44%.

Στη δεύτερη θέση ανέβηκε, από την τρίτη το 2024, η CFMoto με 2.768 πωλήσεις και μερίδιο αγοράς 17,03% έχοντας διπλασιάσει τις πωλήσεις της σε σχέση με το 2024.

Η Yamaha που για πολλά χρόνια κρατούσε σταθερά τη δεύτερη θέση στις πωλήσεις μοτοσυκλετών πέρασε το 2025 στην τρίτη θέση με 2.214 πωλήσεις και μερίδιο 13,62%.

Στην 4η θέση ακολουθεί με 1.464 πωλήσεις (9.01%) η VOGE, στην 5η θέση ανέβηκε, εκτοπίζοντας την BMW, η Suzuki με 1.260 πωλήσεις και μερίδιο αγοράς 7,75%.

Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι τον Δεκέμβριο είχαμε ένα σημαντικό πλήθος ταξινομήσεων, πωλήσεις στην ΕΛ.ΑΣ, μοτοσυκλετών της Suzuki που προφανώς βοήθησαν την εικόνα της μάρκας χωρίς, κατά τη γνώμη μας, να επηρεάσουν την κατάταξη της Suzuki στις ταξινομήσεις της κατηγορίας μοτοσυκλετών.

Η κατηγορία των Παπιών (Cub) είναι στην τρίτη θέση με μερίδιο μόλις 8,88%, από το 11% του 2024, και 7.141 πωλήσεις.

Εδώ σταθερά πρώτη είναι η Daytona με 1.932 πωλήσεις και μερίδιο αγοράς 27,06%, ακολουθεί η SYM με 1.477 πωλήσεις (μερίδιο 20,69%) και την πεντάδα κλείνουν οι Honda, Yamaha και LIFAN με 1.471, 599 και 389 πωλήσεις αντίστοιχα.

Τέλος η κατηγορία των 3/4 Wheels, τα τετράροδα ATV δηλαδή που ανήκουν στην αγορά δικύκλων, βρίσκεται στην τέταρτη θέση με σύνολο 2.208 πωλήσεις και μερίδιο 2,75%.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία ουσιαστικά κυριαρχεί η CFMOTO με 1.208 πωλήσεις και μερίδιο 54,71% και ακολουθούν VOGE και Segway με 257 και 142 πωλήσεις αντίστοιχα.