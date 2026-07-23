του Νεκτάριου Διατσίδη

Το RIDE KTM αποτελεί για πολλούς μοτοσυκλετιστές το πρώτο (ή το επόμενο) βήμα στον κόσμο του “πορτοκαλί”, χάρη στη μεγάλη ποικιλία εμπειριών που προσφέρει. Το 2026, καθώς ο θεσμός πλησιάζει τα 35 χρόνια παρουσίας του, η γκάμα επιλογών και προκλήσεων παραμένει πιο ελκυστική από ποτέ.

Ο στόχος ήταν πάντα ξεκάθαρος: η δημιουργία μιας πλατφόρμας όπου κάθε αναβάτης θα μπορούσε είτε να κάνει τα πρώτα του χιλιόμετρα με μια KTM, είτε να ενισχύσει τη σχέση του με τη μάρκα. Σχεδόν 35 χρόνια αργότερα, το RIDE KTM έχει εξελιχθεί σε ένα πολυδιάστατο Διεθνές “μενού” εμπειριών, με νέες αλλά και καθιερωμένες διοργανώσεις που προσφέρουν μια μοναδική γνωριμία με διαφορετικές γωνιές του κόσμου. Αυτό που ξεκίνησε ως KTM Adventure Tours στα τέλη του προηγούμενου αιώνα, επεκτάθηκε σε περισσότερες κατηγορίες, περισσότερες μοτοσυκλέτες, περισσότερες ημερομηνίες και ακόμη περισσότερες αξέχαστες εμπειρίες. Στα μέσα του 2026, το “σύμπαν” του RIDE KTM, που συνδυάζει μοτοσυκλέτες, χιλιόμετρα, κοινότητα και κουλτούρα, εξακολουθεί να αποτελεί μια ευρεία και συναρπαστική πλατφόρμα.

Η φιλοσοφία του βασίζεται στην ουσία της οδήγησης. Χωρίς περισπασμούς, χωρίς περιττά στοιχεία, χωρίς υπερβολές. Το RIDE KTM, μαζί με το εύχρηστο online σύστημα κρατήσεων, δεν απευθύνεται μόνο σε λίγους εκλεκτούς. Κάθε αναβάτης μπορεί να βρει την εμπειρία που του ταιριάζει. Το RIDE KTM χωρίζεται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες, καθεμία με τον δικό της χαρακτήρα και τη δική της ξεχωριστή γοητεία.

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ

Enduro, Adventure, εξερεύνηση. Κάθε μήνα διοργανώνονται ξεχωριστές εκδρομές στις πιο εντυπωσιακές και ανεξερεύνητες περιοχές του κόσμου. Από την Αμερική και την Αφρική έως τις απαιτητικές διαδρομές της Ευρώπης, τα RIDE KTM Tours υπόσχονται μοναδικές διαδρομές με τις καλύτερες μοτοσυκλέτες, εξαιρετική παρέα και έμπειρους οικοδεσπότες και οδηγούς όπως οι Alfie Cox, Dennis Schroeter και Gilles Salvador. Διαφορετικοί προορισμοί, διαφορετικά επίπεδα κόστους, οργανωμένη υποστήριξη και πληθώρα επιλογών, όλα εύκολα προσβάσιμα και διαθέσιμα για κράτηση μέσω της ιστοσελίδας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ακόμη και οι καλοί αναβάτες μπορούν να γίνουν καλύτεροι. Μερικές φορές, λίγη περισσότερη εξοικείωση ή αυτοπεποίθηση κάνει τη διαφορά, τόσο στην απόλαυση της οδήγησης όσο και στην ασφάλεια στον δρόμο. Τα προγράμματα εκπαίδευσης σε άσφαλτο (Street) και εκτός δρόμου (Offroad) βοηθούν τους αναβάτες να βελτιώσουν την τεχνική, την αίσθηση και τις οδηγικές τους συνήθειες. Όλα τα προγράμματα πραγματοποιούνται με την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών και σε ελεγχόμενο περιβάλλον, ώστε η εκπαίδευση να είναι τόσο απολαυστική όσο και ουσιαστική.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΠΙΣΤΑ ΑΓΩΝΩΝ

Η “πίσω αυλή” της KTM. Λίγοι είναι εκείνοι που δεν έχουν ονειρευτεί να οδηγήσουν γρήγορα σε μια πραγματική αγωνιστική πίστα. Το νέο KTM RC R Cup ανοίγει τον δρόμο προς την ταχύτητα και προσφέρει την ευκαιρία να γνωρίσετε μερικά από τα πιο σπορ μοντέλα της γκάμας KTM. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε κορυφαίες πίστες και εγκαταστάσεις, ενώ υπάρχουν ακόμη λίγες διαθέσιμες θέσεις για το πρόγραμμα του 2026.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

Έξω από το KTM Motohall στο Mattighofen, ο στόλος ενοικίασης της KTM είναι έτοιμος να βγει στο δρόμο. Από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο, οι αναβάτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε μια μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών KTM προς ενοικίαση, είτε για μια τετράωρη διαδρομή σε συνδυασμό με επίσκεψη στο KTM Museum, είτε για μια πολυήμερη περιπέτεια. Διατίθεται επίσης πλήρης προστατευτικός εξοπλισμός οδήγησης, ώστε να είναι εύκολο να απολαύσει κανείς μια αυθόρμητη εμπειρία KTM.

Το RIDE KTM δημιουργεί αξέχαστες αναμνήσεις εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Στη διάρκεια αυτών των χρόνων έχουν πραγματοποιηθεί αμέτρητες μοναδικές εμπειρίες, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Το 2026 και στις επόμενες διοργανώσεις, οι εμπειρίες γίνονται πιο συναρπαστικές ανεβάζοντας περισσότερο τον πήχη με διαδρομές όπως το Brazil Jungle Enduro στο Belo Horizonte, το Kini´s American Dream στην Salt Lake City, το South Africa Botswana Safari Experience, το South Africa Alfie Cox Tour, καθώς και τη νεότερη και ιδιαίτερα συναρπαστική προσθήκη, το Kini’s Chile-Argentina La Araucanía Tour.

Το RIDE KTM είναι ήδη σε πλήρη λειτουργία και οι κρατήσεις (όπου υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες θέσεις) πραγματοποιούνται τώρα. Ποιος θα είναι ο επόμενος προορισμός της δικής μας δίτροχης περιπέτειας;

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεπτόμαστε την ειδική ιστοσελίδα: www.ridektm.com

Εναλλακτικά, για περισσότερες πληροφορίες ή απορίες, επικοινωνούμε μέσω email στη διεύθυνση: rideexperience@ktm.com.