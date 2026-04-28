του Νεκτάριου Διατσίδη

Tο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας – χάρις στην Voge – αντιμετωπίζει επιτέλους ένα ζήτημα που υπάρχει εδώ και 40 χρόνια!

Στον ταχέως αναπτυσσόμενο χώρο των Kινεζικών σπορ μοτοσυκλετών, τα μονόμπρατσα ψαλίδια χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για να ξεχωρίζουν τα μοντέλα υψηλών προδιαγραφών – και μια νέα αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας δείχνει ότι η μάρκα Voge της Loncin σχεδιάζει να προσθέσει μια τέτοια μοτοσυκλέτα πάνω από το πρόσφατα λανσαρισμένο μοντέλο RR500S.

Το μονόμπρατσο ψαλίδι δείχνει πιο εντυπωσιακό και αποτελεί μία ακριβή λύση σε σύγκριση με το διπλό. Έχει όμως το μειονέκτημα να πρέπει να συγκεντρώσει τις δυνάμεις στο κέντρο του τροχού σε έναν περιορισμένο χώρο, σε αντίθεση με το διπλό που κατανέμει τις δυνάμεις δεξιά και αριστερά και συμπεριφέρεται καλύτερα στην απαιτούμενη συγκεκριμένη ακαμψία που είναι ιδανικό να υπάρχει. Επίσης υπάρχουν προβλήματα στην ψύξη του πίσω φρένου σε δίσκο και δαγκάνα, καθώς βρίσκονται στο εσωτερικό του τροχού.

Το διπλό ψαλίδι έχει καλύτερη συμπεριφορά στις παραμορφώσεις τόσο στην συμμετρικότητα των δυνάμεων, όσο και στις ασύμμετρες δυνάμεις που προκαλεί η αλυσίδα υπό φορτίο στην επιτάχυνση. Με το μονόμπρατσο υπάρχει ο συμβιβασμός σε μία συνολικά ασύμμετρη συμπεριφορά, ενώ το διπλό έχει συμμετρική συμπεριφορά χωρίς φορτίο, αλλά και μια ασύμμετρη που μπορεί να προκύψει υπό φορτίο, με τον συνδυασμό μικρής μετατόπισης του αμορτισέρ ως προς το κέντρο συμμετρίας. Ο καλύτερος σχεδιασμός για να υπάρχει η κατάλληλη ακαμψία, είναι αυτός του διπλού ψαλιδιού και η εξασφάλιση τελικά μικρότερης μη αναρτώμενης μάζας που προσφέρει, το καθιστούν ιδανικό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα και φωτογραφίες στην ιστοσελίδα AMCN, μια νέα πατέντα δίνει λύσεις σε ορισμένα από τα προβλήματα του μονόμπρατσου. Η Voge RR500S που εμφανίστηκε στην Κίνα πέρυσι και έκανε το παγκόσμιο ντεμπούτο στην EICMA τον Νοέμβριο, έχει διπλό ψαλίδι. Είναι εξοπλισμένη με έναν τετρακύλινδρο κινητήρα 475 κ.εκ. που αποδίδει 57kW (76 ίππους) και φτάνει έως τις 14,000 σ.α.λ. Δεν είναι το μεγαλύτερο σπορ μοντέλο της Voge – αυτό είναι το RR660S – αλλά είναι μια πιο ακραία μοτοσυκλέτα που απευθύνεται στη ραγδαία αναπτυσσόμενη εγχώρια αγορά για μικρού κυβισμού, υψηλόστροφους τετρακύλινδρους κινητήρες. Η παρουσία της στην EICMA δείχνει ότι στο μέλλον θα διατεθεί και στις παγκόσμιες αγορές, ενώ η νέα πατέντα υποδηλώνει μια έκδοση υψηλότερων προδιαγραφών που θα διαθέτει και το νέο μονόμπρατσο ψαλίδι.

Παρόλο που τα μονόμπρατσα ψαλίδια συνδέονται εδώ και καιρό με εξωτικές μοτοσυκλέτες, είναι δύσκολο να δικαιολογηθούν πέρα από το αισθητικό κομμάτι, καθώς είναι βαρύτερα και λιγότερο άκαμπτα από τα διπλά ψαλίδια. Η πρόσφατη απόφαση της Ducati να τα εγκαταλείψει από τα κορυφαία μοντέλα επιδόσεων αντικατοπτρίζει αυτό το γεγονός. Στην πράξη, στο δρόμο, είναι απίθανο να αντιληφθεί κανείς αυτές τις διαφορές σε βάρος και ακαμψία, ενώ η αισθητική τους παραμένει αδιαμφισβήτητη.

Τι μπορεί όμως να κατοχυρωθεί ως πατέντα σε έναν τύπο ψαλιδιού που χρησιμοποιείται εδώ και σχεδόν 40 χρόνια; Η απάντηση βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το πρόβλημα που αφορά ειδικά τα μονόμπρατσα: την ψύξη του πίσω φρένου.

Σε ένα μονόμπρατσο σύστημα, το φρένο βρίσκεται ανάμεσα στο κέντρο και τον τροχό, περιορίζοντας σημαντικά τη ροή αέρα γύρω του. Η λύση της Voge είναι ένας αγωγός που διοχετεύει αέρα από την αριστερή πλευρά μέσα από το ίδιο το ψαλίδι σε δύο εξόδους – η μία κατευθύνεται προς την επιφάνεια του πίσω δίσκου και η άλλη προς τη δαγκάνα. Το αποτέλεσμα αναμένεται να είναι σημαντικά βελτιωμένη ψύξη των φρένων, ενώ, επειδή το ψαλίδι είναι κοίλο, δεν αυξάνει ιδιαίτερα την πολυπλοκότητα ή το κόστος. Με αυτόν τον τρόπο το υλικό του ψαλιδιού έχει μία μεγαλύτερη διατομή γύρο από αυτό το άνοιγμα του αγωγού και αυτό κατανέμει καλύτερα και τις δυνάμεις που παραμορφώνουν το ψαλίδι.

Φαίνεται ότι με την αύξηση της διατομής του μονόμπρατσου και τη λύση μερικών από τα προβλήματα που αυτό έχει, θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε σε σπορ μοντέλα επιδόσεων και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί η αισθητική έχει πολύ μεγάλη σημασία στην αγορά ενός δίτροχου.