Ο αμερικάνικος οίκος δίκυκλων UM Motorcycles, του οποίου την αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα έχει η ΤΕΟΡΕΝ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε., παρουσίασε το νέο adventure (ADV) σκούτερ Rockville 125, ήδη διαθέσιμο στην Ελληνική αγορά.

Το νέο Rockville 125 της UM είναι ένα scooter με μοντέρνο και σπόρ σχεδιασμό που πραγματικά εντυπωσιάζει, ενσωματώνοντας τα καλύτερα στοιχεία ενός ADV σκούτερ, ενώ διαθέτει σύγχρονη τεχνολογία και αρκετά μοναδικά χαρακτηριστικά.

Το νέο σκούτερ της αμερικάνικης UM, ζυγίζει μόλις 140 κιλά, ενώ είναι ιδανικό για αστικές μετακινήσεις, συνδυάζοντας εξαιρετική ευελιξία και σταθερότητα.

Για να ενισχύσει τις δυνατότητες κίνησης σε κάθε έδαφος το Rockville 125, φορά ελαστικά μικτής χρήσης διαστάσεων 110/80-14 και 130/70-13, εμπρός και πίσω αντίστοιχα.

Οι αναρτήσεις είναι: εμπρός με τηλεσκοπικό πιρούνι και πίσω με 2 αμορτισέρ με δοχείο αερίου.

Ο στάνταρ εξοπλισμός περιλαμβάνει συστήματα ABS και TCS (με δυνατότητα απενεργοποίησης) για αυξημένη ασφάλεια.

Για να μπορεί να ανταπεξέρχεται με άνεση στις προκλήσεις των αστικών ή περιαστικών μετακινήσεων, το νέο UM Rockville 125 είναι εφοδιασμένο με έναν σύγχρονο 4-χρονο υδρόψυκτο κινητήρα, 125 cc, με ηλεκτρονικό ψεκασμό και απόδοση 12,1 ίππων (PS).

Το ρεζερβουάρ 12,5 λίτρων σε συνδυασμό με την χαμηλή κατανάλωση των μόλις 2,7 lt/100 χλμ. προσφέρει αυτονομία που άνετα ξεπερνά τα 400 χιλιόμετρα.

Στον βασικό εξοπλισμό διαθέτει, TFT 7’’, Fat bar τιμόνι, ρυθμιζόμενη ζελατίνα, keyless χειρισμός (εκκίνηση, άνοιγμα σέλας και ρεζερβουάρ), χώρος αποθήκευσης κάτω από τη σέλα που χωρά full-face κράνος, καθώς και παροχή USB.

Σε συνδυασμό με την προσιτή τιμή του από 2.799 €, που πλαισιώνεται από την εργοστασιακή εγγύηση 10 ετών, το νέο UM Rockville 125 προσφέρει ένα μοναδικό συνδυασμό σύγχρονης αισθητικής, αστικής χρηστικότητας και οικονομίας σε όποιον το επιλέξει.