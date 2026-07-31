του Δημήτρη Διατσίδη

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Παναγιώτης Κουζής στη δεύτερη αγωνιστική ημέρα του Red Bull Romaniacs 2026, κατακτώντας την 1η θέση στην κατηγορία Adventure Core με την CFMOTO 800MT-X.

Ο Έλληνας αναβάτης ολοκλήρωσε την απαιτητική διαδρομή των 110 χιλιομέτρων σε 3 ώρες, 6 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα, αφήνοντας πίσω του τον δύο φορές νικητή του Rally Dakar και Παγκόσμιο Πρωταθλητή Rally-Raid, Sam Sunderland, ο οποίος τερμάτισε 2ος με Triumph. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Rene Columna με CFMOTO.

Η νίκη αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς ο Κουζής κατάφερε να ανακάμψει μετά τη δύσκολη πρώτη ημέρα του Αγώνα, κερδίζοντας πολύτιμες θέσεις στη γενική κατάταξη και δείχνοντας ότι μπορεί να διεκδικήσει ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα στις εναπομείνασες Ειδικές Διαδρομές.

Θετική ήταν και η παρουσία του Γιώργου Κοινωνά, ο οποίος συμμετέχει με CFMOTO 450MT. Ο Έλληνας αναβάτης ολοκλήρωσε επιτυχώς τη δεύτερη ημέρα, ανεβαίνοντας στη 12η θέση της κατηγορίας του και διατηρώντας βάσιμες ελπίδες για είσοδο στην πρώτη δεκάδα πριν από την ολοκλήρωση του φετινού Romaniacs.