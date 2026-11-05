Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

H Royal Enfield παρουσίασε στην έκθεση EICMA του Μιλάνου τη νέα adventure Himalayan 750 εξοπλισμένη με μια υπερκυβισμένη έκδοση του αεροελαιόψυκτου παράλληλου δικύλινδρου κινητήρα στα 743cc.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της νέας Himalayan 750 είναι ύψος σέλας στα 815 mm, η δυνατότητα φόρτωσης στα 195 kg, η απόσταση από το έδαφος στα 205 mm και το ρεζερβουάρ 17 λίτρων.

Το 2016, η Royal Enfield Himalayan 411 δημιούργησε ουσιαστικά μια νέα κατηγορία, κάνοντας την adventure μοτοσυκλέτα προσιτή σε όλους, την 411 ακολούθησε η Himalayan 450 και, πιο πρόσφατα, η Himalayan 440.

Η Himalayan 411 γεννήθηκε μέσα από δεκαετίες γνώσεων και εμπειριών, διαμορφωμένη από τους τολμηρούς αναβάτες που ανέβηκαν με τις Royal Enfield Bullet στα ψηλότερα ορεινά περάσματα.

Όπως και οι «αδελφές» της, η Himalayan 750 διαθέτει τη σωστή ισορροπία τεχνολογίας για να υποστηρίζει τον αναβάτη, χωρίς να επισκιάζει το βασικό και γνήσιο πνεύμα του ταξιδιού.

Η Royal Enfield Himalayan 750 συνεχίζει την παράδοση του συνθήματος «από αναβάτες, για αναβάτες» – αλλά σε μια νέα μορφή, σχεδιασμένη για να αναζητά νέους ορίζοντες και να ταξιδεύει μακριά.

Την Himalayan 750 κινεί ένας γεμάτος χαρακτήρα αεροελαιόψυκτος παράλληλος δικύλινδρος κινητήρας που από 743cc αποδίδει ροπή 63 Nm στις 5.000 σ.α.λ.

Με το 90% διαθέσιμο ήδη από τις 3.500 σ.α.λ., έχει άφθονη ροπή για να «μετακινήσει βουνά».

Σχεδιασμένη για κάθε στυλ οδήγησης, η Himalayan 750 αλλάζει χαρακτήρα με το πάτημα ενός κουμπιού.

Τα πέντε προσεκτικά ρυθμισμένα προγράμματα οδήγησης, η αδρανειακή μονάδα μέτρησης έξι αξόνων (IMU), το cornering ABS και ο έλεγχος πρόσφυσης με προσαρμοζόμενη λειτουργία ανάλογα με την κλίση, το cruise control, οι tubeless τροχοί 19″ και 17″ σε έκδοση αλουμινίου ή με ακτίνες, και πολλά ακόμη, προσφέρουν στον αναβάτη πλήρη έλεγχο – σε κάθε διαδρομή.

Το ταξιδιωτικό DNA της ενισχύεται από χαρακτηριστικά όπως η ρυθμιζόμενη ζελατίνα, οι ξεχωριστές σέλες αναβάτη και συνεπιβάτη και το ωφέλιμο φορτίο 195 kg, που την κάνουν μια μοτοσυκλέτα φτιαγμένη για μέρες ή εβδομάδες στη σέλα.

Μιλώντας για τη Himalayan 750, ο B. Govindarajan, Διευθύνων Σύμβουλος της Eicher Motors Ltd. και Chief Executive Officer της Royal Enfield, δήλωσε: «Πριν από μια δεκαετία δημιουργήσαμε την κατηγορία των adventure touring μοτοσικλετών μεσαίου κυβισμού. Από τότε, η Himalayan, με μια κοινότητα άνω των 320.000 αναβατών σε όλο τον κόσμο, εξελίχθηκε από μια μοτοσικλέτα φτιαγμένη για τα βουνά σε ένα brand που έχει εμπνεύσει αναβάτες να εξερευνήσουν τον κόσμο με τους δικούς τους όρους. Η ανταπόκριση στη Himalayan 450 και στην «αδελφή» της 440, που παρουσιάστηκε νωρίτερα φέτος, επιβεβαιώνει τη διαρκή αγάπη για την οικογένεια Himalayan και το πνεύμα της εξερεύνησης. Η Himalayan 750 είναι μια δυναμική νέα έκφραση του πνεύματος της Himalayan. Πηγαίνουμε την κληρονομιά της Himalayan ακόμη πιο μακριά, συγκεντρώνοντας τη γνώση μιας δεκαετίας. Η πρώτη μας μοτοσικλέτα 750cc έχει φτιαχτεί για αναβάτες που θέλουν να διασχίσουν σύνορα, να αντιμετωπίσουν διαφορετικά εδάφη και να ζήσουν την ελευθερία να πηγαίνουν οπουδήποτε. Συνδυάζει μια αυθεντική, λειτουργική σχεδίαση με τεχνολογία που υποστηρίζει τον αναβάτη, αλλά ποτέ δεν τον καθοδηγεί. Το αποτέλεσμα είναι μια μηχανή που προσφέρει τον ανόθευτο χαρακτήρα που λαχταρούν οι αναβάτες, μαζί με ενισχυμένες δυνατότητες για να πάνε τις περιπέτειές τους πιο μακριά από ποτέ.»

Η γέννηση ενός θρύλου

Από το 1955, οι Royal Enfield ταξιδεύουν βαθιά στα Ιμαλάια, ένα έδαφος που οι Ινδοί θεωρούν πνευματικό του σπίτι.

Το 2016, τα Ιμαλάια ενέπνευσαν την δημιουργία της Himalayan 41, μια μοτοσικλέτα που έκανε την περιπέτεια προσιτή για μια νέα γενιά και εξελίχθηκε σε παγκόσμιο κίνημα.

Ακολούθησε μια δεκαετία εξερεύνησης και εξέλιξης παράλληλα με την ”φυλή” χιλιάδων αναβατών, σε όλες τις ηπείρους και σε όλο τον κόσμο.

Αυτή οδήγησε στη γέννηση της Himalayan 450 το 2023 – μια νέα, λιτή προσέγγιση της περιπέτειας, γεννημένη στα ψηλά Ιμαλάια.

Σε συνέχεια αυτής της παράδοσης το 2026 γεννιέται μια νέα Himalayan, που μεταφέρει την ανθεκτικότητα και τη λιτή απλότητα των «αδελφών» της σε μια νέα διάσταση.

Σχεδιασμένη για να περιπλανηθεί μακριά από τον τόπο γέννησής της και να αναζητήσει απομακρυσμένους ορίζοντες, είναι φτιαγμένη για να χαράζει τον δικό της δρόμο και να προσφέρει μια δόση γνήσιας περιπέτειας.

Η Himalayan 750 συνδυάζει μια δυνατή νέα καρδιά 750 κ.εκ. με την ίδια ψυχή και το ίδιο πνεύμα που ξεκίνησαν την ιστορία της Himalayan, με κάθε χιλιόμετρο εμπειρίας και κάθε έδαφος που διανύθηκε την τελευταία δεκαετία ενσωματωμένα στο DNA της.

Η Himalayan 750 θα διατίθεται σε 3 εκδόσεις ενώ οι τιμές θα ανακοινωθούν σύντομα:

Έκδοση με χυτές ζάντες σε Aztec Green .

. Έκδοση με ακτινωτές ζάντες σε Viking Bronze και Siberia White .

και . Η κορυφαία (Flagship) έκδοση σε Antarctic Silver, πλήρως εξοπλισμένη με αποκλειστικές αποσκευές σχεδιασμένες σε συνεργασία με τη GIVI.

Κύρια χαρακτηριστικά Royal Enfield Himalayan 750

Κινητήρας με χαρακτήρα

Ομαλός, προβλέψιμος και άμεσα συναρπαστικός: Ο γεμάτος χαρακτήρα αεροελαιόψυκτος παράλληλος δικύλινδρος 743cc αποδίδει ροπή 63 Nm στις 5.000 σ.α.λ., με το 90% αυτής διαθέσιμο ήδη από τις 3.500 σ.α.λ., δίνοντάς σας δύναμη για κάθε ανηφόρα, ροπή για κάθε έδαφος και ό,τι χρειάζεστε για να συνεχίσετε.

Ρετρό με σύγχρονη τεχνολογία

Η Himalayan 750 συνδυάζει ρετρό σιλουέτα με τεχνολογία αιχμής, αρμονικά ενσωματωμένη στη σχεδίασή της.

Πέντε προγράμματα οδήγησης (Road, Road Sport, Rain, Trail και Custom) προσαρμόζουν τη χαρτογράφηση του κινητήρα, το Cornering ABS και τον έλεγχο πρόσφυσης ευαίσθητο στην κλίση, ενώ οι εύχρηστοι διακόπτες και ένα απλό joystick κρατούν τον χειρισμό απλό.

Στρογγυλή οθόνη TFT 4 ιντσών με ενσωματωμένη πλοήγηση και συνδεσιμότητα, cruise control, TPMS, immobiliser και νέος προβολέας LED 7 ιντσών με LED υψηλής ισχύος, που παράγει φως υψηλής έντασης με ευρύτερη διασπορά.

Ταξιδιωτικό DNA

Στενή με προσιτό ύψος σέλας 815 mm και ξεχωριστές σέλες αναβάτη και συνεπιβάτη στον βασικό εξοπλισμό, ενώ οι προαιρετικές σέλες Low Ride, Touring Rider και Touring Passenger επιτρέπουν στους αναβάτες να προσαρμόσουν τη μοτοσικλέτα στις ανάγκες τους.

Ζελατίνα πέντε θέσεων με εύρος ρύθμισης 60 mm, σχεδιασμένη για άνεση στα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Έτοιμη για βαριά φορτία: Με ωφέλιμο φορτίο 195 kg, η Himalayan 750 είναι φτιαγμένη να μεταφέρει ό,τι απαιτεί το ταξίδι.

Προσοχή στη λεπτομέρεια: Σφυρήλατοι μοχλοί ταχυτήτων και πίσω φρένου από αλουμίνιο με αναδιπλούμενα άκρα με ελατήριο, καθώς και καπάκια κινητήρα από μαγνήσιο, μεγιστοποιούν τη λειτουργικότητα μειώνοντας το βάρος.

Δυναμική ακρίβεια

Ιδανική ισορροπία ευελιξίας και σταθερότητας σε κάθε έδαφος: Πλήρως ρυθμιζόμενο ανεστραμμένο πιρούνι Showa 43 mm με διαδρομή 190 mm, σε συνδυασμό με πίσω μονό αμορτισέρ Showa Mono Tube IFP με ρύθμιση απόσβεσης επαναφοράς, απομακρυσμένη ρύθμιση προφόρτισης και διαδρομή πίσω τροχού 175 mm.

Tubeless ελαστικά 19 ιντσών εμπρός και 17 ιντσών πίσω, με ζάντες αλουμινίου ή ακτινωτές, προσφέρουν αιχμηρή ευελιξία στον δρόμο και ικανότητες εκτός δρόμου. Το διπλό δισκόφρενο εμπρός εξασφαλίζει αποφασιστική ισχύ πέδησης, ενώ το στάνταρ TPMS παρέχει παρακολούθηση της πίεσης των ελαστικών σε πραγματικό χρόνο.

Αδρανειακή μονάδα μέτρησης έξι αξόνων (IMU): Με επιταχυνσιόμετρο τριών αξόνων και γυροσκόπιο τριών αξόνων, η IMU παρακολουθεί συνεχώς τη γραμμική επιτάχυνση, την πρόνευση, την κλίση και την εκτροπή, τροφοδοτώντας το cornering ABS, τον έλεγχο πρόσφυσης ευαίσθητο στην κλίση και τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά βοηθήματα για μέγιστη σταθερότητα και ασφάλεια.

Antarctic Silver | Η κορυφαία (Flagship) έκδοση

Η έκδοση Antarctic Silver είναι η Himalayan 750 στην πιο ταξιδιωτική της μορφή, με αποκλειστικά γραφικά, ειδικά σχεδιασμένη βαλίτσα topcase GIVI, πλαϊνές βαλίτσες GIVI με βάσεις και εσωτερικούς σάκους, καθώς και θερμαινόμενα γκριπ, χούφτες και ποδιά κινητήρα από αλουμίνιο.

Μέσα από τη συνεργασία με τη GIVI, παγκόσμιο ηγέτη στις αποσκευές και τα αξεσουάρ μοτοσικλέτας, η Royal Enfield δημιούργησε μια εξειδικευμένη λύση αποσκευών, σχεδιασμένη αποκλειστικά για τη Himalayan 750. Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της GIVI στον ταξιδιωτικό εξοπλισμό με τη βαθιά παράδοση περιπέτειας της Royal Enfield, τα αξεσουάρ ενσωματώνονται αρμονικά χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή σχάρα στήριξης.

Το σύστημα δοκιμάστηκε εξονυχιστικά σε πραγματικές συνθήκες, στα απαιτητικά περιβάλλοντα για τα οποία σχεδιάστηκε η Royal Enfield Himalayan 750, προσφέροντας στους αναβάτες τη χωρητικότητα και την αξιοπιστία που χρειάζονται για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Τις ειδικά σχεδιασμένες σκληρές αποσκευές συμπληρώνει μια σειρά μαλακών αποσκευών, επίσης σε συνεργασία με τη GIVI, δίνοντας στους πελάτες την επιλογή της λύσης που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους.