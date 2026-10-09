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Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

H Royal Enfield ανακοίνωσε την προσφορά Royal Journey Pack που περιλαμβάνει δώρα αξίας έως 450€ για τα μοντέλα Bear 650, Shotgun 650, Super Meteor 650 και Classic 650.

Με κάθε αγορά ενός από τα τέσσερα μοντέλα 650cc που συμμετέχουν, παρέχεται δώρο εξοπλισμός αξίας έως 450€.

• Αδιάβροχα πλαϊνά σαμάρια RE Adventure (14,5lt) για τα Bear 650 & Super Meteor 650 και RE Modern (14,5lt) για τα Classic 650 & Shotgun 650.

• Σετ Βάσεις στήριξης για τα πλαϊνά σαμάρια

• Προστατευτική σίτα ψυγείου λαδιού από αλουμίνιο

Η προσφορά Royal Journey Pack ισχύει έως 30 Νοεμβρίου 2026.