του Δημήτρη Διατσίδη

Ο Marc Marquez έδειξε από την πρώτη ημέρα του MotoGP της Γερμανίας ότι παραμένει ο απόλυτος κυρίαρχος του Sachsenring, ολοκληρώνοντας τις δοκιμές της Παρασκευής στην κορυφή της κατάταξης με χρόνο 1:19.394.

Ο αναβάτης της Ducati Lenovo Team, ο οποίος μετρά ήδη εννέα νίκες στη μεγάλη κατηγορία στη Γερμανική πίστα και διεκδικεί τη δέκατη αυτό το Σαββατοκύριακο, επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Raul Fernandez με διαφορά 166 χιλιοστών του δευτερολέπτου, ενώ ο Fabio Di Giannantonio ολοκλήρωσε την ημέρα στην τρίτη θέση.

Τα πρώτα λεπτά της διαδικασίας βρήκαν τον Marco Bezzecchi στην κορυφή της κατάταξης, μπροστά από τον Marc Marquez και τον Alex Marquez, με τον αναβάτη της Aprilia να δίνει από νωρίς τον ρυθμό.

Καθώς η διαδικασία περνούσε στο δεύτερο μισό της, η μάχη για μία θέση στην πρώτη δεκάδα και την απευθείας πρόκριση στις Δεύτερες Κατατακτήριες γινόταν ολοένα και πιο έντονη.

Ο Fabio Quartararo κατάφερε προσωρινά να βρεθεί στην ένατη θέση, ενώ ο Cal Crutchlow εντυπωσίασε ανεβαίνοντας στη δεκάδα με την Honda LCR, πριν εκτοπιστεί λίγο αργότερα από τον Brad Binder.

Παράλληλα, οι Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini, Luca Marini και Joan Mir βελτίωσαν τους χρόνους τους, αλλάζοντας συνεχώς τη σειρά της κατάταξης και αφήνοντας προσωρινά εκτός θέσεων πρόκρισης αναβάτες όπως οι Pedro Acosta και Pecco Bagnaia.

Στα τελευταία λεπτά των Δοκιμών του MotoGP οι χρόνοι έπεφταν διαρκώς και ο Marc Marquez έγινε ο πρώτος που μπήκε στο 1:19, με τον Jack Miller να απαντά σχεδόν αμέσως, ισοφαρίζοντας τον χρόνο του Ισπανού.

Η συνέχεια ανήκε στον Fabio Di Giannantonio, ο οποίος πέρασε προσωρινά στην κορυφή με εξαιρετικό γύρο, όμως ο Marc Marquez είχε τον τελευταίο λόγο.

Λίγο πριν πέσει η καρό σημαία, ο Ισπανός σημείωσε το 1:19.394, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση της ημέρας, ενώ ο Raul Fernandez πραγματοποίησε επίσης πολύ δυνατό γύρο για να ανέβει δεύτερος, αφήνοντας τον Di Giannantonio στην τρίτη θέση.

Ο Alex Marquez ολοκλήρωσε τις δοκιμές στην τέταρτη θέση, ενώ ο Jack Miller συνέχισε την πολύ καλή του εμφάνιση, χαρίζοντας στην Pramac Yamaha την πέμπτη θέση και την απευθείας πρόκριση στις Δεύτερες Κατατακτήριες.

Ο Αυστραλός βρέθηκε μόλις 65 χιλιοστά του δευτερολέπτου μπροστά από τον νικητή του Assen, Ai Ogura, με τους Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Pedro Acosta και Franco Morbidelli να συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα.

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