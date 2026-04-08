Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

της Στεφανίας Παντελιδάκη

Ποιος ήταν ο δρόμος που ακολούθησε η Σάρα Μπάιλς; Από αγωνιζόμενη σε αυτοκίνητα Ράλι έφθασε να είναι υπεύθυνη για τους χορηγούς και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην ομάδα Crescent Yamaha του WorldSBK και WorldWCR.

Μεγάλωσε στη Νέα Ζηλανδία και λόγω του πατέρα της έμαθε να οδηγεί σε Ράλι από 13 χρονών, παίρνοντας μέρος πρώτη φορά σε αγώνες στα 15. Τελικά αποφάσισε πως ήθελε να εργαστεί στον κλάδο αυτόν, αντί να αγωνίζεται. Έτσι, ξεκίνησε η ιστορία της που μας μαθαίνει πως αν προσπαθείς για αυτό που θες, θα το καταφέρεις.

Άρχισε τις σπουδές δημοσιογραφίας και προσπάθησε να αποκτήσει εμπειρία στον κλάδο από το πρώτο κιόλας έτος. Ήξερε ότι η εμπειρία θα ήταν το κλειδί για πλήρη απασχόληση επαγγέλματος. Ήρθε σε επαφή με άτομα που συμμετείχαν στο Ράλι Νέας Ζηλανδίας και εργάστηκε για την εκδήλωση του 2007, κάτι που της έδωσε το έναυσμα να συνεχίσει.

Τα πρώτα βήματα μετά τις σπουδές της

Εργάστηκε σε μια εταιρεία δημοσίων σχέσεων (PR) στο Γουέλινγκτον, όπου διαχειριζόταν πελάτες από το χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού σε εθνικό επίπεδο.

Μετά από μια σύντομη παύση στην Αυστραλία, ήθελε να εργαστεί σε παγκόσμιο επίπεδο για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς να έχει ξανά βρεθεί εκεί. Προσπάθησε να χρησιμοποιήσει όλες τις γνωριμίες που είχε κάνει εργαζόμενη σε εθνικό επίπεδο, και όπως αναφέρει, αν δεν πετύχαινε το στόχο της, απλώς θα επέστρεφε στην πατρίδα της. Δεν σκέφτηκε ποτέ τι μπορεί να πάει στραβά.

Κατάφερε να βρει δουλειά σε πρακτορείο με πελάτες σε παγκόσμιο εύρος που αφορούσαν το Παγκόσμιο Ράλι, την Formula1, το Endurance και την Formula E.

Υπήρχε πάντα η πρόκληση της βίζας – η ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν ήταν δεδομένη. Έπρεπε να υποβάλλει εκ νέου αίτηση κάθε 2 ή 3 χρόνια, χωρίς να γνωρίζει αν θα εγκριθεί, ενώ μετά από 9 χρόνια απέκτησε την υπηκοότητα.

Η Σάρα Μπάιλς στο WorldSBK

Ξεκίνησε να εργάζεται το 2018 στην ομάδα Crescent Yamaha του WorldSBK. Ήξερε ότι κάποια στιγμή θα ασχοληθεί με τους δύο τροχούς όμως δεν ήξερε πολλά για τον κόσμο αυτόν, παρά μόνο τον θρυλικό Τζόναθαν Ρέι λόγω του Ηνωμένου Βασίλειου.

Ήταν υπεύθυνη για τους χορηγούς και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταφέρνοντας ένα μεγάλο επίτευγμα. Να αυξήσει τον λογαριασμό της ομάδας στα κοινωνικά κανάλια από 2.000 ακολούθους σε σχεδόν 100.000.

Φέτος, οι οδηγοί τους στο WorldSBK είναι ο Αντρέα Λοκατέλλι και ο Τσάβι Βιέρχε, ενώ στο WorldWCR, η Μπεατρίς Νέιλα και η Κλόι Τζόουνς. Για την Μπάιλς, η συνεργασία με διαφορετικούς αναβάτες διατηρεί τα πράγματα ενδιαφέροντα και εξακολουθεί να υποστηρίζει τους αναβάτες και αναβάτριες το ίδιο, είτε έχουν κερδίσει ένα πρωτάθλημα είτε έξι, όπως ο Ρέι, κάτι που οι αγωνιζόμενοι εκτιμούν.

Με την πάροδο του χρόνου, ανέλαβε επιπλέον ευθύνες για την ομάδα. Όπως το να διασφαλίζει ότι όλα τα οπτικά στοιχεία – στο γκαράζ στα pit, στο φορτηγό, στα ρούχα, στις δερμάτινες στολές των αναβατών – έχουν συνοχή μεταξύ τους. Μπορούσε να αποκτήσει και αυτόν το ρόλο διότι όσο σπούδαζε, ήξερε ότι θα έπρεπε να είναι ευέλικτη και να προσαρμόζεται σε κάθε θέση στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Οπότε στο πλαίσιο των δημοσιογραφικών σπουδών της, παρακολούθησε και μαθήματα για σχεδιασμό, φωτογραφία και βίντεο. Καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εργασιών, χρησιμοποιεί κάθε δεξιότητα που έχει μάθει τα τελευταία 17 χρόνια. Δεν θέλει να βρίσκεται στο προσκήνιο, όμως της αρέσει πολύ να υποστηρίζει την ομάδα, να τη βλέπει να αναπτύσσεται και να βοηθάει να γίνονται όλα πιο εύκολα.

Δεν βλέπει τον εαυτό της ως εξαιρετικά οργανωμένο, όπως της λέει ο κόσμος, αλλά αρκεί να είναι πάντα πιο οργανωμένη από τον Πόλ Ντένινγκ – αρχηγός της ομάδας – και τους αναβάτες.

Η χρονιά που κέρδισε ο Τόπρακ Ραζγκατλίογλου το Πρωτάθλημα

Εργαζόταν στην ομάδα, όταν ο Ραζγκατλίογλου κέρδισε το Πρωτάθλημα το 2021 με την Yamaha και είναι η στιγμή που νιώθει πιο περήφανη ως μέλος.

Η Dorna τους είχε ρωτήσει, στην Αργεντινή, τι σχεδίαζαν σε περίπτωση νίκης, αλλά η Μπάιλς δεν το είχε κάνει ποτέ πριν. Έπρεπε να βεβαιωθεί ότι όλα ήταν έτοιμα, για παράδειγμα αν τα χρυσά δερμάτινα είχαν τους χορηγούς ή ότι το μπλουζάκι είχε όλα τα ονόματα των μελών της ομάδας στο πίσω μέρος.

Ο αρχηγός της ομάδας, της είπε να πάει τον Τόπρακ για ένα μπέργκερ, το βράδυ της Πέμπτης πριν κερδίσουν το πρωτάθλημα, απλώς για να βεβαιωθεί ότι θα είχε ένα καλό γεύμα που του ταίριαζε, δημιουργώντας μια ωραία ανάμνηση για εκείνη. Μετά τη νίκη, οι προσδοκίες ήταν φυσικά υψηλότερες όσον αφορά την απόδοση και τον ανταγωνισμό, αλλά η συνεργασία με τον Τόπρακ συνεχίστηκε με τον ίδιο τρόπο.

Προσπαθεί διαρκώς να ξεπερνά τα όρια

Τα χρονοδιαγράμματα των αγώνων είναι εξαιρετικά αυστηρά. Δεν υπάρχει η επιλογή να μην είναι έτοιμη η ομάδα πριν τον πρώτο αγώνα του Σαββάτου.

Στην Μπάιλς αρέσει να βρίσκει λύσεις σε προβλήματα που είτε διορθώνουν κάτι είτε κάνουν τα πράγματα καλύτερα. Προσπαθεί διαρκώς να ξεπερνά το όριο σε ότι κάνει, παρατηρώντας τις υπόλοιπες ομάδες σκεπτόμενη πώς μπορεί να δώσει την δική της προσέγγιση σε κάθε περίπτωση. Για παράδειγμα, τι μπορεί να προσφέρει η Yamaha στους καλεσμένους της που δεν θα το βρουν πουθενά αλλού;

Όσον αφορά τους χορηγούς, δεν είναι μια μονόπλευρη σχέση – λειτουργεί και για τον συνεργάτη. Υπάρχει αρκετή δουλειά και εκτός δημιουργίας περιεχόμενου ή παρουσίας σε εκδηλώσεις. Διότι αν ένας χορηγός βρει νέο πελάτη, μέσω των γνωριμιών της Yamaha, αποτελεί όφελος για τη συνεργασία τους.

Έτσι προσπαθεί πάντα, ο Πόλ Ντένινγκ, να λειτουργεί την ομάδα. Επειδή στο τέλος της ημέρας η ομάδα μπορεί να αγωνίζεται μόνο χάρη στην υποστήριξη των συνεργατών τους.

Η Σάρα Μπάιλς στο WorldWCR

Αν και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών είναι λίγο διαφορετικό, οι αναβάτριες δουλεύουν εξίσου σκληρά με τους αναβάτες του WorldSBK. Ο ανταγωνισμός είναι πολύ υψηλός και οι μάχες στον τελευταίο γύρο είναι απίστευτες, όπως και η αγωνιστική τους δεξιοτεχνία πόσο μάλλον των πρωτοπόρων.

Η Μπεατρίς Νέιλα, από την πρώτη της μόλις χρονιά ήταν πολύ δυνατή. Ήταν εντυπωσιακή η εξέλιξη της και το πόσο σκληρά δούλεψε για να φτάσει την μάχη για τον Τίτλο του 2025, μέχρι τον τελευταίο αγώνα.

Το Πρωτάθλημα Γυναικών, αξίζει μεγαλύτερο κοινό, διότι οι αγώνες είναι φανταστικοί. Οι αναβάτριες έχουν συνήθως πολύ μικρό κύκλο ανθρώπων γύρω τους – την οικογένεια τους, τον αρχιμηχανικό και τους/τις μηχανικούς τους – οπότε εμπλέκεσαι πιο άμεσα με τις αγωνιζόμενες. Ένα πολύ ικανοποιητικό κομμάτι της δουλειάς της Σάρα Μπάιλς, η οποία φροντίζει να είναι δίπλα στην Μπεατρίς Νέιλα όταν έχει έναν δύσκολο αγώνα, κάτι που η Νέιλα εκτιμά.

Προερχόμενη από τα Ράλι, δεν περίμενε ποτέ ότι θα της άρεσαν τόσο πολύ οι αγώνες σε πίστα, συγκεκριμένα με μοτοσυκλέτα. Στην Formula1 δεν θα δεις τρεις οδηγούς να μπαίνουν στην ίδια στροφή, τόσο κοντά που φαίνεται τι σκέφτονται, τι πρόκειται να κάνουν, όπως στο Πρωτάθλημα Γυναικών. Δεν υπάρχει καλύτερη κατηγορία για τέτοιες μάχες πέρα από το WorldWCR, στο οποίο αγωνίζονται με πανομοιότυπες μοτοσυκλέτες – Yamaha YZF R7.

Ένας ακόμη λόγος που κρατάει την Μπάιλς σε αυτό το Πρωτάθλημα, είναι το ανοιχτό περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, φυσικά, οι ομάδες είναι ανταγωνίστριες αλλά όταν δεν μάχονται στην πίστα, μιλάνε μεταξύ τους και αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, τα μέλη είναι πάντα πρόθυμα να στηρίξουν το ένα το άλλο.

Πλέον υπάρχουν πολλές γυναίκες που εργάζονται στο WorldWCR και στο WorldSBK. Σε κάθε ρόλο που μπορείτε να φανταστείτε, χωρίς εμπόδια. Ένα γεγονός που κάνει περήφανη την Σάρα Μπάιλς ως μέλος και εμπνέει, όχι μόνο εκείνη, αλλά όσες γυναίκες θέλουν αν εργαστούν στο χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.