του Δημήτρη Διατσίδη

Ο Έλληνας οδηγός αγώνων ταχύτητας μοτοσυκλετών από το νησί της Κω, Σπύρος-Μάριος Φουρθιώτης #23 τις τελευταίες 10 ημέρες βρέθηκε στην Ευρώπη εκπροσωπώντας επάξια την Ελλάδα, ανεβάζοντας την Ελληνική σημαία στο βάθρο όχι 1 όχι 2 αλλά 10 φορές σε δυο αγώνες και μάλιστα σε 2 κατηγορίες.

Το Σαββατοκύριακο 30-31 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε ο ένατος και δέκατος αγώνας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος BMU ταχύτητας μοτοσυκλετών στο αυτοκινητοδρόμιο PLEVEN της Βουλγαρίας όπου ο Σπύρος-Μάριος Φουρθιώτης κατάφερε με την μοτοσυκλέτα του HONDA CBR600RR να πάρει 2 νίκες στην κατηγορία STK600 καθώς και 2 νίκες στην κατηγορία SSP600 γράφοντας τον ταχύτερο γύρο αγώνα και τερματίζοντας με διαφορά 19.5 δευτερόλεπτα από τον δεύτερο οδηγό της κατηγορίας SSP600 και να ανεβάσει την Ελληνική σημαία στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

O Έλληνας οδηγός συμμετέχει στην κατηγορία STK600 του Βαλκανικού Πρωταθλήματος BMU, αλλά παράλληλα συμμετέχει αυτόματα και στην κατηγορία SSP600 καθώς η μοτοσυκλέτα του STK600 είναι υποδεέστερη της κατηγορίας SSP600 και για αυτό το λόγο μπορεί να συμμετέχει και στις δυο κατηγορίες, καταφέρνοντας να πάρει 4 βάθρα από την Βουλγαρία και να ανεβάσει την Ελληνική σημαία στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου όχι 1 όχι 2 αλλά 4 φορές.

Το ταξίδι συνεχίστηκε καθώς το επόμενο ακριβώς Σαββατοκύριακο 6-7 Σεπτεμβρίου ο Έλληνας οδηγός έπρεπε να ταξιδέψει από την Βουλγαρία στην Σλοβακία αυτή τη φορά για το Διεθνές Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ALPE ADRIA όπου διεξήχθη ο τελευταίος τριπλός αγώνας στην πίστα SLOVAKIA RING της Σλοβακίας καθώς είχε διπλό αγωνιστικό αποτέλεσμα διότι η διοργάνωση γινόταν μαζί με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα BMU.

Πριν τον επίσημο αγώνα συμμετείχε στο κύπελλο DAFIT FILLA σε μια κατηγορία 600 κυβικών με τη μοτοσυκλέτα του καταφέρνοντας να τερματίσει στη δεύτερη θέση δίνοντας μάχη με τους πρώτους 3 οδηγούς από την αρχή του αγώνα καθώς ξεκίνησε από την πέμπτη θέση στην εκκίνηση και κατάφερε να βρεθεί στην πρώτη θέση για τους μισούς γύρους του αγώνα δίνοντας σκληρές μάχες και τον καλύτερο του εαυτό καθώς ο πρώτος ήταν και ο τοπικός πρωταθλητής του ALPE ADRIA.

Στον πρώτο αγώνα του Σαββάτου τερμάτισε στην πρώτη θέση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος BMU για την κατηγορία STK600 και στην τρίτη θέση στην κατηγορία SSP600 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ΒΜU καθώς και στην 5η θέση του Διεθνούς Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ALPE ADRIA στην κατηγορία STK600 ανεβάζοντας την Ελληνική σημαία στο βάθρο 2 φορές.

Το πρωί της Κυριακής αντί για warm up έγινε αγώνας SPRINT RACE για το Διεθνές Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ALPE ADRIA, με διάρκεια ακριβώς τους μισούς γύρους, όπου ο Έλληνας οδηγός μας κατάφερε να ανέβει πάλι στο βάθρο στην τρίτη θέση στην κατηγορία STK600 ανεβάζοντας ακόμα μια φορά την Ελληνική σημαία στο βάθρο.



Στον δεύτερο αγώνα της Κυριακής ο Σπύρος-Μάριος Φουρθιώτης κατάφερε να τερματίσει πρώτος στην κατηγορία STK600 και τρίτος στην κατηγορία SSP600 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος BMU καθώς και στην τέταρτη θέση του ALPE ADRIA ανεβάζοντας την Ελληνική σημαία ακόμα 2 φορές στο βάθρο στη Σλοβακία.

Το αγωνιστικό σαββατοκύριακο στην Σλοβακία ο Έλληνας οδηγός από το νησί της Κω, ο Σπύρος-Μάριος Φουρθιώτης κατάφερε να ανεβάσει την Ελληνική σημαία 6 φορές στο βάθρο και 4 φορές στο βάθρο της Βουλγαρίας σαρώνοντας κυριολεκτικά τα βάθρα της Ευρώπης και κάνοντας μας υπερήφανους.

Σπύρος-Μάριος Φουρθιώτης / Οδηγός HONDA CBR600RR

“Είμαι πολύ ευχαριστημένος και χαρούμενος που κατάφερα να ανεβάσω την Ελληνική σημαία στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου και στις δυο Ευρωπαϊκές χώρες, τόσο στην Βουλγαρία όσο και στην Σλοβακία δίνοντας πραγματικά τον καλύτερο μου εαυτό καθώς ανταγωνιζόμουν κορυφαίους οδηγούς.

Θέλω να ευχαριστήσω πολύ την ομάδα μου καθώς και όλους όσους στηρίζουν την προσπάθεια μου ώστε να έρθει αυτό το αποτέλεσμα και βέβαια όλους τους χορηγούς μου που πιστεύουν σε εμένα”.