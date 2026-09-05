του Νεκτάριου Διατσίδη

Κατά τη χρονιά της εκατονταετηρίδας της Ducati, ο δεσμός μεταξύ του κατασκευαστή μοτοσυκλετών και της Μπολόνια αποκτά μια νέα διάσταση μέσα από ένα εγχείρημα που, για έναν ολόκληρο μήνα, μεταφέρει την ταυτότητα της εταιρείας σε μερικούς από τους πιο σημαντικούς και εμβληματικούς χώρους της πόλης.

Από τις 4 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου, η Salaborsa, το Palazzo Pepoli, η Galleria Cavour 1959, το Palazzo Boncompagni και το στάδιο Renato Dall’Ara μετατρέπονται σε σκηνές μιας πολυδιάστατης διαδρομής που μεταμορφώνει την Μπολόνια σε έναν τεράστιο εκθεσιακό χώρο αφιερωμένο στην Ducati. Πέντε ξεχωριστοί χώροι παρουσιάζουν πέντε διαφορετικές πτυχές της εταιρείας μέσα από φωτογραφικές εκθέσεις, αρχειακό υλικό, έργα τέχνης, ιστορικά μοντέλα, μοναδικές μοτοσυκλέτες και σύγχρονες δημιουργίες.

Από το εργοστάσιο έως την ιστορική μνήμη, από τον σχεδιασμό έως την τέχνη και τον αθλητισμό, το εγχείρημα αναδεικνύει τον πλούτο μιας ιστορίας που ξεκίνησε στην Μπολόνια το 1926 και συνεχίζεται αδιάκοπα μέχρι σήμερα. Προβάλλει την πιο αυθεντική ταυτότητα της μάρκας, η οποία ξεπερνά τα όρια των μοτοσυκλετών και περιλαμβάνει όλα όσα συνέβαλαν στην αξία της κατά τη διάρκεια του τελευταίου αιώνα: την Ιταλική τεχνογνωσία και καινοτομία, την αγάπη για την ομορφιά και τη δημιουργικότητα, το πάθος για τους αγώνες και τις αθλητικές επιτυχίες, καθώς και τον άρρηκτο δεσμό με τον τόπο όπου γεννήθηκε και αναπτύχθηκε η αριστεία της.

Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε επίσημα την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Palazzo d’Accursio, παρουσία του Claudio Domenicali, Διευθύνοντος Συμβούλου της Ducati· της Patrizia Cianetti, Διευθύντριας Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Ducati· του Matteo Lepore, Δημάρχου της Μπολόνια και της Irene Priolo, Περιφερειακής Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξικού Σχεδιασμού, Κινητικότητας και Μεταφορών, καθώς και Υποδομών της Emilia-Romagna.

«Η Ducati αποτελεί μέρος της ιστορίας της Μπολόνια και το να μπορούμε να αφηγηθούμε τα πρώτα 100 χρόνια της μέσα από μερικούς από τους πιο εμβληματικούς χώρους της πόλης είναι προνόμιο που όχι μόνο μας κάνει υπερήφανους, αλλά αποδεικνύει και τον ρόλο που διαδραματίζουμε μέσα στην πόλη και την κοινότητά της», δήλωσε ο Claudio Domenicali, Διευθύνων Σύμβουλος της Ducati. «Αποτελεί επίσης μια ξεκάθαρη απεικόνιση του τι είναι η Ducati σήμερα: μια εταιρεία βαθιά ριζωμένη στον τόπο όπου γεννήθηκε και ταυτόχρονα ικανή να μεταφέρει από την Μπολόνια κύρος, αριστεία και μοναδικότητα σε ολόκληρο τον κόσμο».

Ο Matteo Lepore, Δήμαρχος της Μπολόνια, δήλωσε:

«Η Ducati είναι μία από τις σπουδαίες ιστορίες που δημιούργησε η Μπολόνια και έφερε στον κόσμο. Εδώ και εκατό χρόνια, αυτή η εταιρεία αντιπροσωπεύει το ταλέντο, τη σκληρή δουλειά, την ικανότητα για καινοτομία και εκείνον τον μοναδικό συνδυασμό τεχνολογίας, σχεδιασμού και πάθους που είναι βαθιά ριζωμένος στον τόπο μας. Είμαστε υπερήφανοι που, για την εκατονταετηρίδα της, η Ducati επέλεξε να παρουσιάσει την ιστορία της μέσα από μερικούς από τους εμβληματικούς χώρους της Μπολόνια, μετατρέποντας για έναν μήνα την πόλη σε μια διαδρομή αφιερωμένη στην ιστορία και την ταυτότητά της. Είναι ένας τρόπος να γιορτάσουμε μια Διεθνή αριστεία που συνεχίζει να αναπτύσσεται εδώ, στην περιοχή όπου γεννήθηκε, και που συμβάλλει στο να γίνει η Μπολόνια αναγνωρίσιμη σε ολόκληρο τον κόσμο».

Η κοινή αφήγηση επεκτείνεται και σε άλλες τοποθεσίες της πόλης. Καθ’ όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, η Ducati θα είναι παρούσα σε αρκετές επιχειρήσεις που συνδέονται με την Confcommercio Ascom — μεταξύ άλλων ξενοδοχεία, μπιστρό και καταστήματα στο ιστορικό κέντρο — οι οποίες θα συμβάλουν στο να «βαφτεί η Μπολόνια κόκκινη» για την εκατονταετηρίδα. Στην κοινή αυτή αφήγηση θα συμμετέχουν επίσης οι χώροι του Bologna Welcome με θέα στην Piazza Maggiore.

Στις 4 Οκτωβρίου, η διαδρομή θα ολοκληρωθεί στο Borgo Panigale: την ημέρα που είναι αφιερωμένη στον πολιούχο της Μπολόνια, το Μουσείο Ducati θα ανοίξει τις πόρτες του στο κοινό, υποδεχόμενο τους κατοίκους της Μπολόνια στον χώρο που διαφυλάσσει την ιστορία και την ταυτότητα της μάρκας.

Πέντε ξεχωριστοί χώροι αφηγούνται τις διαφορετικές πτυχές της Ducati

Salaborsa

Στο επίκεντρο της έκθεσης στην Salaborsa βρίσκεται η Superleggera V4 Centenario, μαζί με τη μηχανική της πλατφόρμα. Παραγμένη σε μόλις 500 αριθμημένα αντίτυπα, είναι η πιο ακραία μοτοσυκλέτα δρόμου που έχει κατασκευαστεί ποτέ: μια συγκέντρωση τεχνολογίας αιχμής για τον απόλυτο συνδυασμό ισχύος, ελαφρότητας και επιδόσεων. Αποτελεί μία από τις κορυφαίες εκφράσεις της τεχνογνωσίας της Ducati.

Η Superleggera V4 Centenario πλαισιώνεται από το φωτογραφικό αφιέρωμα του Giovanni De Sandre, το οποίο δημιουργήθηκε μέσα στο εργοστάσιο της Ducati. Οι φωτογραφίες του αποτυπώνουν την πιο ανθρώπινη πλευρά του εργοστασίου, που αποτελείται από τους ανθρώπους, τη γνώση και τις δεξιότητες οι οποίες καθημερινά μετατρέπονται σε κατασκευαστική αριστεία. Από τη μία πλευρά βρίσκεται το πιο προηγμένο αποτέλεσμα αυτής της εργασίας· από την άλλη, οι άνθρωποι που το καθιστούν δυνατό και που δίνουν ζωή στα όνειρα χιλιάδων Ducatisti σε ολόκληρο τον κόσμο.

Palazzo Pepoli – Μουσείο Ιστορίας της Μπολόνια

Το Palazzo Pepoli, όπου στεγάζεται το Μουσείο Ιστορίας της Μπολόνια, φιλοξενεί μια έκθεση που συνυφαίνει την ιστορία του κατασκευαστή μοτοσυκλετών με την ιστορία της πόλης, μέσα από ανθρώπους, γεγονότα, τοποθεσίες και αντικείμενα που συνδέονται με την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων ιστορικών φωτογραφιών και βίντεο, μαρτυριών, ιστοριών και αρχειακών εγγράφων.

Galleria Cavour 1959

Η Galleria Cavour 1959 προσκαλεί τους επισκέπτες σε ένα ταξίδι στον σχεδιασμό της Ducati, από τη δημιουργική διαδικασία και την ανάπτυξη της μορφής μέχρι τη δημιουργία της μοτοσυκλέτας. Η έκθεση «Design: The Icon Takes Shape» εξετάζει την καρδιά αυτής της διαδρομής, παρουσιάζοντας πώς μια ιδέα μετατρέπεται σταδιακά σε πραγματικότητα: από το πρώτο σκίτσο έως την τελική μοτοσυκλέτα.



Palazzo Boncompagni

Το Palazzo Boncompagni φιλοξενεί αρκετά μοντέλα από την Collezione 100, ένα εγχείρημα που δημιουργήθηκε για να τιμήσει τα χρώματα και τα γραφικά σχέδια που έχουν σηματοδοτήσει σημαντικές στιγμές στην ιστορία της Ducati. Δέκα σύγχρονες μοτοσυκλέτες συνδιαλέγονται με τα μοντέλα που αποτέλεσαν την έμπνευσή τους, συνδέοντας διαφορετικές εποχές μέσα από χρώματα, σχήματα και γραφικές λεπτομέρειες.

Την αφήγηση εμπλουτίζουν αναπαραγωγές έργων του Maestro Ugo Nespolo, ενός από τους σημαντικότερους Ιταλούς καλλιτέχνες του τέλους του 20ού αιώνα, ο οποίος αφιέρωσε μια σειρά μοναδικών και πρωτότυπων εικονογραφήσεων στην Collezione 100. Με τη χαρακτηριστική εικαστική του γλώσσα, ο Nespolo επανερμηνεύει τα δέκα μοντέλα και τις αντίστοιχες ιστορικές μοτοσυκλέτες τους μέσα από μια πολύχρωμη και δυναμική σύνθεση, ανασυνθέτοντας τις γραμμές τους, ώστε να αναδείξει στο έπακρο τη δύναμη και την αισθητική κάθε ξεχωριστού χρωματικού σχεδιασμού. Έτσι, η έκθεση στο Palazzo Boncompagni αποκτά ακόμη μεγαλύτερο κύρος.

Στάδιο Renato Dall’Ara

Το στάδιο Dall’Ara υποδέχεται το αγωνιστικό πνεύμα της Ducati. Στην καρδιά του αθλητικού πάθους της Μπολόνια, δύο αγώνες της Bologna FC — Bologna-Sassuolo στις 6 Σεπτεμβρίου και Bologna-Torino στις 19 Σεπτεμβρίου — θα φιλοξενήσουν ορισμένες από τις πιο υψηλών επιδόσεων μοτοσυκλέτες της Ducati, με πρώτη την Desmosedici GP και την Panigale V4 R, οι οποίες πρωταγωνιστούν αντίστοιχα στα πρωταθλήματα MotoGP και WorldSBK.

Δίπλα στις αγωνιστικές μοτοσυκλέτες, εξέχουσα θέση θα έχουν δύο από τις πιο ακραίες εκφράσεις της Ducati: η Superleggera V4 Centenario και η Superleggera V4 Centenario Tricolore, που παράγονται σε 500 και 100 μονάδες αντίστοιχα. Δύο συλλεκτικά αριστουργήματα περιορισμένης παραγωγής.