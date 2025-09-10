Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Το ολοκαίνουργιο On-Off κράνος Scorpion ADF-9000 Air σχεδιάστηκε για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των αναβατών με μοτοσυκλέτες adventure.

Το ADF-9000 Air παρέχει μια πολύ καλή ισορροπία χαρακτηριστικών και πλεονεκτημάτων για χρήση εντός και εκτός δρόμου.

Το Scorpion ADF-9000 Air συνδυάζει κορυφαία ασφάλεια, άνεση και εξαιρετικό εξαερισμό, χαρακτηριστικά που το κάνουν κατάλληλο για κάθε διαδρομή – από την καθημερινή βόλτα μέχρι τις πιο απαιτητικές off-road διαδρομές.

ADF-9000 Air

Χαρακτηριστικά Scorpion ADF-9000 Air:

  • Airfit™: φουσκωτό σύστημα μαξιλαριών μάγουλων για εξαιρετική προσαρμοσμένη εφαρμογή
  • Σύστημα έκτακτης απελευθέρωσης στα μαξιλαράκια των μάγουλων, που μπορούν να τραβηχτούν έξω από επαγγελματίες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
  • SpeedView™: εσωτερική φιμέ ζελατίνα
  • Υλικό κατασκευής Ultra TCT® Fiberglass
  • Ζελατίνα με υποδοχή για Pinlock® Maxvision
  • Kwikwick 3: Το ύφασμα εξισορρόπησης θερμοκρασίας KwikWick® σας κρατά δροσερό και στεγνό σε ζεστό καιρό και ζεστό σε κρύο καιρό.
  • Αφαιρούμενη εσωτερική επένδυση που αφαιρείτε εύκολα και πλένεται
  • Kwikfit™: ειδικά σχεδιασμένα μαξιλαράκια μάγουλων για όσους φοράνε γυαλιά
  • Εκτροπέας αναπνοής: Βελτιώνει την απόδοση χωρίς να θαμπώνει την ζελατίνα
  • Πλήρες σύστημα αερισμού
  • Ρυθμιζόμενο και αφαιρούμενο γείσο
  • 3 μεγέθη κελύφους
  • Κλείσιμο: Double-D τιτανίου
  • Πρότυπο: ECE 22.06
  • Δεύτερη ζελατίνα Dark Smoke
  • 5 χρόνια εγγύηση

Τιμή: 399€

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Scorpion #Scorpion ADF-9000 Air #κράνος #Μοτοσυκλέτα