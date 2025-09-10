Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης
Το ολοκαίνουργιο On-Off κράνος Scorpion ADF-9000 Air σχεδιάστηκε για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των αναβατών με μοτοσυκλέτες adventure.
Το ADF-9000 Air παρέχει μια πολύ καλή ισορροπία χαρακτηριστικών και πλεονεκτημάτων για χρήση εντός και εκτός δρόμου.
Το Scorpion ADF-9000 Air συνδυάζει κορυφαία ασφάλεια, άνεση και εξαιρετικό εξαερισμό, χαρακτηριστικά που το κάνουν κατάλληλο για κάθε διαδρομή – από την καθημερινή βόλτα μέχρι τις πιο απαιτητικές off-road διαδρομές.
Χαρακτηριστικά Scorpion ADF-9000 Air:
- Airfit™: φουσκωτό σύστημα μαξιλαριών μάγουλων για εξαιρετική προσαρμοσμένη εφαρμογή
- Σύστημα έκτακτης απελευθέρωσης στα μαξιλαράκια των μάγουλων, που μπορούν να τραβηχτούν έξω από επαγγελματίες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
- SpeedView™: εσωτερική φιμέ ζελατίνα
- Υλικό κατασκευής Ultra TCT® Fiberglass
- Ζελατίνα με υποδοχή για Pinlock® Maxvision
- Kwikwick 3: Το ύφασμα εξισορρόπησης θερμοκρασίας KwikWick® σας κρατά δροσερό και στεγνό σε ζεστό καιρό και ζεστό σε κρύο καιρό.
- Αφαιρούμενη εσωτερική επένδυση που αφαιρείτε εύκολα και πλένεται
- Kwikfit™: ειδικά σχεδιασμένα μαξιλαράκια μάγουλων για όσους φοράνε γυαλιά
- Εκτροπέας αναπνοής: Βελτιώνει την απόδοση χωρίς να θαμπώνει την ζελατίνα
- Πλήρες σύστημα αερισμού
- Ρυθμιζόμενο και αφαιρούμενο γείσο
- 3 μεγέθη κελύφους
- Κλείσιμο: Double-D τιτανίου
- Πρότυπο: ECE 22.06
- Δεύτερη ζελατίνα Dark Smoke
- 5 χρόνια εγγύηση
Τιμή: 399€