Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Το ολοκαίνουργιο On-Off κράνος Scorpion ADF-9000 Air σχεδιάστηκε για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των αναβατών με μοτοσυκλέτες adventure.

Το ADF-9000 Air παρέχει μια πολύ καλή ισορροπία χαρακτηριστικών και πλεονεκτημάτων για χρήση εντός και εκτός δρόμου.

Το Scorpion ADF-9000 Air συνδυάζει κορυφαία ασφάλεια, άνεση και εξαιρετικό εξαερισμό, χαρακτηριστικά που το κάνουν κατάλληλο για κάθε διαδρομή – από την καθημερινή βόλτα μέχρι τις πιο απαιτητικές off-road διαδρομές.

Χαρακτηριστικά Scorpion ADF-9000 Air:

Airfit™: φουσκωτό σύστημα μαξιλαριών μάγουλων για εξαιρετική προσαρμοσμένη εφαρμογή

Σύστημα έκτακτης απελευθέρωσης στα μαξιλαράκια των μάγουλων, που μπορούν να τραβηχτούν έξω από επαγγελματίες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

SpeedView™: εσωτερική φιμέ ζελατίνα

Υλικό κατασκευής Ultra TCT® Fiberglass

Ζελατίνα με υποδοχή για Pinlock® Maxvision

Kwikwick 3: Το ύφασμα εξισορρόπησης θερμοκρασίας KwikWick® σας κρατά δροσερό και στεγνό σε ζεστό καιρό και ζεστό σε κρύο καιρό.

Αφαιρούμενη εσωτερική επένδυση που αφαιρείτε εύκολα και πλένεται

Kwikfit™: ειδικά σχεδιασμένα μαξιλαράκια μάγουλων για όσους φοράνε γυαλιά

Εκτροπέας αναπνοής: Βελτιώνει την απόδοση χωρίς να θαμπώνει την ζελατίνα

Πλήρες σύστημα αερισμού

Ρυθμιζόμενο και αφαιρούμενο γείσο

3 μεγέθη κελύφους

Κλείσιμο: Double-D τιτανίου

Πρότυπο: ECE 22.06

Δεύτερη ζελατίνα Dark Smoke

5 χρόνια εγγύηση

Τιμή: 399€