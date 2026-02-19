Με φόντο τους ιερούς βράχους των Μετεώρων την Κυριακή 15/2/2026, κατά τη διάρκεια του στον αγώνα Scramble της Καλαμπάκας δοκιμάστηκαν οι αντοχές αναβατών και μοτοσυκλετών.

H αγωνιστική ομάδα Motoaction Triumph Racing κατάφερε εξαιρετικά αποτελέσματα με κορυφαίο την Πρώτη #1η θέση στην γενική κατάταξη και στην κατηγορία GP, με αναβάτη τον Μάριο Κανάκη #49, ο οποίος οδήγησε άψογα την νέα Triumph TF450X.

Ο Μάριος συμμετείχε πρώτη φορά σε αγώνα scramble, η πρωτόγνωρη εμπειρία του άρεσε, κάνοντας τον να βάλει τα δυνατά του, ώστε να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, μιας και η πτώση που είχε στην πρώτη στροφή του αγώνα, τον ανάγκασε να μείνει πίσω από τους αναβάτες της κατηγορίας του, οι οποίοι είναι οι ταχύτεροι στην Ελλάδα.

Ο Μάριος δήλωσε μετά το πέρας του πολύ δύσκολου αγώνα: “Μου άρεσε πολύ η σημερινή εμπειρία, δεν έχω οδηγήσει ποτέ εκτός πίστας motocross, η δοκιμασία που έζησα σήμερα με έκανε να αναζητώ τα καλύτερα περάσματα από κάθε σημείο της διαδρομής ώστε να τερματίσω δίχως τραυματισμούς στην καλύτερη θέση που μπορούσα να φέρω, η οδήγηση στο μονοπάτι και στις πέτρες είναι πρωτόγνωρη για εμένα, η πίστα είχε πολλές παγίδες που δεν συγχωρούσαν λάθη, ήταν 75 δύσκολα λεπτά που με έκαναν να αναζητήσω νέα τεχνική οδήγησης ακολουθώντας τις οδηγίες της ομάδας μου, η οποία προετοίμασε την μοτοσυκλέτα μου όσο το δυνατόν καλύτερα χαρίζοντας μου την πρώτη μου νίκη. Ευχαριστώ τους χορηγούς μας και όλους όσους στηρίζουν την προσπάθεια της ομάδας μας”.

Ο νεαρός αναβάτης της Motoaction Triumph Racing από την ακριτική Φλώρινα, Γιάννης Πασχαλίδης #141 τερμάτισε τον απαιτητικό αγώνα στη 10η θέση γενικής κατάταξης και κατηγορίας GP οδηγώντας την νέα Triumph TF250E μέσα από τις λάσπες που ζόρισαν στο έπακρο τους μικρούς κινητήρες των 250cc.

Στο τέλος του αγώνα ο Γιάννης δήλωσε: “Δεν έχω τρέξει ποτέ σε τόσο δύσκολο και λασπωμένο τερέν, η πίστα ήταν πραγματική κόλαση που δεν συγχωρούσε κανένα λάθος, έπεσα μια φορά σε πολύ λασπωμένο σημείο με αποτέλεσμα να χάσω πολύ χρόνο και δυνάμεις, η εμπειρία αυτήν νομίζω θα με κάνει καλύτερο αναβάτη, σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη”.

Στην 21η θέση Γενικής κατάταξης και στην 5η θέση της κατηγορίας Senior, τερμάτισε ο βετεράνος αναβάτης της Motoaction Triumph Racing Μάριος Μάρδας #565 οδηγώντας την νέα Triumph TF250C της Motoaction Triumph Racing.

Ο Μάριος δήλωσε: “Η σημερινή δοκιμασία ήταν πολύ δυνατή για μένα, δεν είμαι συνηθισμένος να οδηγώ σε τόση λάσπη, είμαι απόλυτα ευχαριστημένος απο την κατάσταση μου, μιας και η 21η θέση στην γενική κατάταξη, σε έναν αγώνα που εκκίνησαν 143 αναβάτες αν μη τι άλλων είναι πολύ καλή, σας ευχαριστώ για την υποστήριξη”

Η ομάδα Motoaction Triumph Racing ευχαρίστησε την ΜΟ.ΛΕ.Καλαμπάκας για τον άθλο που έφερε εις πέρας μέσα σε τόσο αντίξοες συνθήκες, χαρίζοντας σε όλους έναν αγώνα υψηλού επιπέδου, καθώ και τους χορηγούς της: TRIUMPH MOTORCYCLES GREECE – ΗΛΙΟΦΙΛ Α.Ε., MOTOACTION TRIUMPH ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Ελαστικά PIRELLI MOTO – INTRAMOTO A.E., DID Chain – JT Sprockets – BIKE ALERT HELLAS A.E., CROSS-X Seats, DABLER Α.Ε. και M Designs GR Graphics