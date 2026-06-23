Του Δημήτρη Διατσίδη

H BMW παρουσιάζει μια ειδική έκδοση περιορισμένης παραγωγής, η οποία θα κατασκευαστεί σε μόλις 115 αντίτυπα, με αφορμή την 115η διοργάνωση του Isle of Man Tourist Trophy (TT) το 2026.

Η έκδοση βασίζεται στην BMW M 1000 RR M Competition και συνδυάζει σχεδιαστικές αναφορές στον ιστορικό αγώνα με ειδικό εξοπλισμό και στοιχεία που ενισχύουν τον συλλεκτικό της χαρακτήρα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της BMW Motorrad, Markus Flasch, δήλωσε ότι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας της εταιρείας και χαρακτήρισε τη νέα έκδοση ως φυσική εξέλιξη ενός ειδικού μοντέλου που βασίζεται στην BMW M 1000 RR.

Όπως σημείωσε, η μοτοσικλέτα συνδέει την αγωνιστική παρουσία της BMW στο TT με τη φιλοσοφία των μοντέλων M, αναδεικνύοντας το αγωνιστικό DNA, την τεχνική ακρίβεια και την αποκλειστικότητα που χαρακτηρίζουν τη σειρά.

Με τη συγκεκριμένη έκδοση των 115 μονάδων, η BMW Motorrad αποτίει φόρο τιμής σε έναν από τους πιο ιστορικούς και απαιτητικούς αγώνες μοτοσικλέτας παγκοσμίως.

Στα βασικά χαρακτηριστικά της περιλαμβάνονται η βαφή British Racing Green Uni Matt, τα ειδικά γραφικά εμπνευσμένα από το TT Mountain Course, καθώς και ο αύξων αριθμός παραγωγής που συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας.

Σχεδίαση: ξεχωριστή, ακριβής και αυθεντική

Η σχεδίαση της BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT ακολουθεί τη φιλοσοφία και την αισθητική του TT.

Η απόχρωση British Racing Green Uni Matt συνδυάζεται με ειδικά γραφικά εμπνευσμένα από επιλεγμένα τμήματα της διαδρομής TT Mountain Course, με τις αριστερές στροφές να απεικονίζονται στην αριστερή πλευρά του φέρινγκ και τις δεξιές στη δεξιά.

Το μοντέλο διαθέτει επίσης κάλυμμα φιλτροκουτιού από ανθρακονήματα με απεικόνιση της διαδρομής και το λογότυπο TT, ενώ η μαύρη σέλα Alcantara και τα επιμέρους σχεδιαστικά στοιχεία ενισχύουν τον αγωνιστικό χαρακτήρα της μοτοσικλέτας.

Την εικόνα συμπληρώνει το αλουμινένιο ρεζερβουάρ με τις ειδικές γραφιστικές λεπτομέρειες.

Ο εξοπλισμός της Limited Edition

Η ειδική έκδοση βασίζεται στην BMW M 1000 RR με το πακέτο M Competition, χωρίς το πακέτο συνεπιβάτη, και συνοδεύεται από επιπλέον εξοπλισμό που διατίθεται αποκλειστικά στη συγκεκριμένη έκδοση:

Ανάγλυφη αρίθμηση παραγωγής στην άνω πλάκα τιμονιού.

Πιστοποιητικό γνησιότητας.

Ματ βαφή British Racing Green Uni με ειδικά γραφικά TT:

επιλεγμένες αριστερές στροφές στην αριστερή πλευρά του φέρινγκ,

επιλεγμένες δεξιές στροφές στη δεξιά πλευρά του φέρινγκ.

Αλουμινένιο ρεζερβουάρ Satin Chrome με διακοσμητικές λωρίδες.

Μαύρη σέλα Alcantara.

Κάλυμμα φιλτροκουτιού M από ανθρακονήματα με ματ φινίρισμα, γραφικό της διαδρομής Mountain Course και λογότυπο TT.

Κάλυμμα M Race.

Μαύρο ψαλίδι.

Επιγραφές και λογότυπο TT στο πίσω υποπλαίσιο.

Βάση στήριξης πίσω τροχού.

Βάση στήριξης σταντ.

Χαλάκι μοτοσικλέτας M διαστάσεων 250 x 105 εκ. με λογότυπα M και TT.

Η BMW Motorrad απευθύνει τη συγκεκριμένη έκδοση σε αναβάτες και συλλέκτες που αναζητούν συνδυασμό υψηλών επιδόσεων, αποκλειστικότητας και συλλεκτικής αξίας.

Η BMW M 1000 RR Limited Edition Isle of Man TT θα παραχθεί σε αυστηρά περιορισμένο αριθμό 115 αντιτύπων, αριθμός που παραπέμπει στη 115η διοργάνωση του Isle of Man TT και ενισχύει περαιτέρω τον συλλεκτικό χαρακτήρα της συγκεκριμένης έκδοσης.