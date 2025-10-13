Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η Ελληνική Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία (ΕΛ.ΜΟΤ.Ο.) τάσσεται υπέρ της πρόληψης στον τομέα της οδικής ασφάλειας, της τήρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και της εύλογης ποινής, ιδίως για τις ακραίες παραβάσεις.

Αντιτάσσεται όμως σθεναρά στα εξής:

1. Στις άδικες κυρώσεις του ΚΟΚ (πρόστιμο 75€ και αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης για 20 ημέρες) για στάθμευση δίκυκλου σε πεζοδρόμιο, όταν εμφανώς δεν συνεπάγεται παρακώλυση των πεζών (ούτε βρίσκεται φυσικά σε διάδρομο τυφλών, ράμπα ΑΜΕΑ κλπ.).

2. Στις μη ρεαλιστικές ρυθμίσεις για την διήθηση δίκυκλων, η παράβαση των οποίων συνεπάγεται πρόστιμο 30€ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 10 ημέρες. Στην πράξη, ο νέος ΚΟΚ μας κάνει παραβάτες «με το ζόρι» αγνοώντας ότι το δίκυκλο συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού και στην μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, όπως αποδεικνύουν σοβαρές έρευνες.

3. Στις δρακόντειες κυρώσεις για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας (το οποίο μειώνει κατά 40% στις πόλεις) έστω και για 5 χ.α.ω.

4. Στην απουσία κατάλληλης δικαστικής προστασίας για τους οδηγούς και τους αναβάτες.Αναφερόμαστε στην αφαίρεση της δυνατότητας αμφισβήτησης της παράβασης σε πταισματοδικείο (δυνατότητα που υπήρχε παλαιότερα).

Έτσι λοιπόν η ΕΛ.ΜΟΤ.Ο. μας καλεί να ψηφίσουμε στη σχετική πλατφόρμα:

Εφόσον συμφωνούμε μπαίνουμε στο σύνδεσμο και ψηφίζουμε.

Εμείς να δώσουμε και μια ιδέα για το μέτρο της διήθησης: ας κάνουμε ότι στην Γαλλία, δηλαδή μια μέρα όλοι συννενοημένοι να μην κάνουμε διήθηση στην Αθήνα τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα και να περιμένουμε ο ένας πίσω από τον άλλο και πίσω από τα αυτοκίνητα που προπορεύονται. Στο Παρίσι όταν έγινε η κυβέρνηση πήρε πίσω το μέτρο κα΄τα της διήθησης σε μια μέρα. Το κυκλοφοριακό χάος που θα δημιουργηθεί θα αναγκάσει τους οδηγούς αυτοκινήτων να μας παρακαλάνε να κάνουμε διήθηση!!!