του Δημήτρη Διατσίδη

O Francesco Bagnaia (Ducati) ξεκίνησε δυναμικά από την Pole Position στον 20ο Αγώνα Sprint του MotoGP 2025 και έστριψε πρώτος, μπροστά από τους Alex Marquez (Ducati) και Pedro Acosta (KTM), με τον Francky Morbidelli (Ducati) να υποχωρεί στην τέταρτη θέση.

Πιο πίσω, ο Joan Mir (Honda) είχε αρχίσει να ανεβάζει ρυθμό και, αφού πέρασε τον Fermin Aldeguer (Ducati), εκμεταλλεύτηκε την μάχη των Fabio Quartararo (Yamaha) και Morbidelli για να περάσει και τους δύο και να ανέβει στην τέταρτη θέση.

Μπροστά, ο Bagnaia άρχισε γρήγορα να ανοίγει διαφορά από τον Alex Marquez και στη μέση του αγώνα ήταν σχεδόν 2 δευτερόλεπτα μπροστά, με τον Mir να πλησιάζει τους Alex Marquez και Acosta.

Για άλλη μια φορά, ο ρυθμός του Acosta και της KTM άρχισε να πέφτει στο δεύτερο μισό του αγώνα, όμως ο Ισπανός της KTM κράτησε την τρίτη θέση – τουλάχιστον για λίγο ακόμα – καθώς ο Mir πίεσε πολύ το μπροστινό του και έπεσε στην ένατη στροφή.

Καθώς προχωρούσε ο αγώνας, ο Marquez άρχισε και αυτός να αφήνει πίσω του τον Acosta, ενώ και ο Fermin Aldeguer τον πλησίαζε, με ένα διπλό βάθρο της Gresini να διαφαίνεται.

Δύο γύρους πριν το τέλος, ο Aldeguer έφτασε και πέρασε εύκολα τον Acosta, o οποίος πλέον δεν είχε ελαστικό για να απαντήσει.

Μπαίνοντας στον τελευταίο γύρο, ο Francesco Bagnaia είχε μια διαφορά 2.2 δευτερολέπτων και πέρασε με άνεση τη γραμμή του τερματισμού για να πάρει τη δεύτερη φετινή του νίκη σε αγώνα MotoGP Sprint, ενώ οι Alex Marquez και Fermin Aldeguer συμπλήρωσαν το βάθρο για την ομάδα της Gresini, με τον Marquez να κλειδώνει τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας και τον Aldeguer να κλειδώνει τον Τίτλο του Rookie Of The Year.

Λίγη ώρα αργότερα οι αγωνοδίκες επέβαλαν ποινή 8” δευτερολέπτων στον Aldeguer, που τον έριξε στην 7η θέση και ανέβασε στο “βάθρο” τον Acosta, παρά το ότι είδε τη σημαία του τερματισμού στην τέταρτη θέση, μπροστά από τους Franco Morbidelli και Fabio Quartararo. O 20χρονος Ισπανός όμως παρά την τελική 7η θέση δεν έχασε τον Τίτλο του Νεοφερμένου της Χρονιάς!

Καλό αγώνα έκανε ο Marco Bezecchi (Aprilia), ο οποίος ξεκινώντας από την 14η θέση τερμάτισε τελικά 6ος, με τους Johann Zarco και Enea Bastianini να συμπληρώνουν τις βαθμολογούμενες θέσεις.

Δείτα τα τελικλα αποτελέσματα: Race Classification for MAL MotoGP SPR

Δείτε τη βαθμολογία: World Championship Team for MAL MotoGP SPR