του Δημήτρη Διατσίδη

Το MotoGP του 2026 ξεκίνησε στην Μαλαισία, στην πίστα της Sepang με τους πρώτους γύρους μιας νέας αγωνιστικής σεζόν που ολοκληρώθηκαν, καθώς έπεσε η αυλαία της 1ης ημέρας του Shakedown. Όπως είναι γνωστό το Shakedown απευθύνεται στους εργοστασιακούς δοκιμαστές και στους νεοφερμένους rookies – καθώς και στους κατασκευαστές που διαθέτουν ελεύθερες δοκιμές λόγω κατάταξης παραχωρήσεων Rank D – οπότε δεν βρέθηκαν όλοι στην πίστα, ούτε θα βρεθούν μέχρι την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου. Ωστόσο, σηματοδοτεί την επιστροφή μας έπειτα από έναν πολύ μακρύ χειμώνα χωρίς το πιο συναρπαστικό άθλημα στον κόσμο.

Τα μεγάλα νέα χωρίζονται σε δύο μέρη. Πρώτον, το ντεμπούτο δύο ιδιαίτερα ενδιαφερουσών νέων παρουσιών: του Toprak Razgatlioglu #7, που έρχεται από το WorldSBK ως τρεις φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής, και του εν ενεργεία Πρωταθλητή Moto2™, Diogo Moreira #11. Ο Τούρκος Razgatlioglu εντάσσεται στην Prima Pramac Yamaha MotoGP δίπλα στον Jack Miller, ενώ ο Βραζιλιάνος Moreira στην Pro Honda LCR, ως teammate του Johann Zarco.

Στους χρόνους των rookies, ο Razgatlioglu ήταν ο ταχύτερος και ολοκλήρωσε την πρώτη ημέρα του 2026 στην τέταρτη θέση με καλύτερο γύρο 1’59.647, παρά μερικά προβλήματα στα πρώτα λεπτά. Υπήρξε και ένα μηχανικό ζήτημα για τον Moreira, όμως ο Βραζιλιάνος το άφησε πίσω του και έκλεισε την ημέρα όγδοος με 2’00.894. Για να υπάρχει μέτρο σύγκρισης, ο χρόνος του Razgatlioglu θα ήταν αρκετός για την πρώτη θέση την ίδια ημέρα το 2025, ενώ καθώς ο Moreira συνεχίζει την προσαρμογή του, η δεύτερη ημέρα σίγουρα θα φέρει και για τους δύο ένα ακόμη βήμα μπροστά.

Στην κορυφή των χρονομετρήσεων του MotoGP πάντως, βρέθηκε η Honda. Ο Aleix Espargaro #41 ανέβασε το σήμα της στην πρώτη θέση με γύρο μόλις έξι δέκατα πιο αργό από τον χρόνο κατατακτηρίων του Joan Mir στο GP Μαλαισίας 2025, «κλειδώνοντας» την κορυφή από το μεσημέρι και μετά. Η Honda είχε στη διάθεσή της την 1η ημέρα μόνο τον #41 ως test rider, με τη δεύτερη παρουσία να είναι αυτή του rookie Moreira. Το εργοστάσιο έχει πλέον ανέβει στην κατάταξη παραχωρήσεων Rank C, οπότε οι επιλογές του δεν είναι τόσες πολλές όσο πέρυσι.

Η KTM, αμέσως μετά τις παρουσιάσεις των ομάδων Red Bull KTM Factory Racing και Red Bull KTM Tech3, κατέλαβε τη δεύτερη και τρίτη θέση με τον Pol Espargaro #44, μισό δευτερόλεπτο πίσω από την κορυφή, και τον Θρύλο του MotoGP Dani Pedrosa #26 άλλο μισό δευτερόλεπτο πιο πίσω. Στην πίστα βρέθηκε και ο Mika Kallio, για μερικούς γύρους χαμηλότερα στους χρόνους.

Με τον Razgatlioglu να οδηγεί την προσπάθεια της Yamaha, οι δοκιμαστές της ακολούθησαν από κοντά στο «ρεύμα» του πρωταθλητή WorldSBK. Μόλις 0,111 δευτ. χώρισαν τον Τούρκο αστέρα από την test ομάδα, με επικεφαλής για σήμερα τον Augusto Fernandez. Βασικός κρίκος στην εξέλιξη του V4 κινητήρα της Yamaha από την πρώτη στιγμή, σημείωσε και την υψηλότερη τελική ταχύτητα της Yamaha για την ημέρα στα 327,3 χλμ./ώρα – λίγο πάνω από 8 χλμ./ώρα χαμηλότερα από την κορυφαία της ημέρας, που ανήκε στην Honda. Ήταν οι μόνοι αναβάτες της Yamaha στην πίστα· θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγο ακόμη για την πρώτη εμφάνιση των Fabio Quartararo και Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP), καθώς και του Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP).

Στην Ducati, ο δοκιμαστής Michele Pirro #51 βρέθηκε στην πίστα και ήταν ο τελευταίος αναβάτης που «έσπασε» το φράγμα του 2:00, όμως ο τίτλος της ημέρας πήγε σε ένα νέο πακέτο αεροδυναμικών που εντοπίστηκε στην γραμμή των πιτς. Ως πρωταθλητές και συχνά «οδηγοί» των εξελίξεων στην προετοιμασία, η νέα εικόνα αναμένεται να προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον.

Στην Aprilia, ο Lorenzo Savadori #32 έβαλε χιλιόμετρα στην Sepang. Ο Ιταλός συμμετέχει στο Shakedown και θα συνεχίσει και στο Sepang Test, οδηγώντας δίπλα στον Marco Bezzecchi, ως αντικαταστάτης του Jorge Martin. Πέρασε από δοκιμασία όλες τις Aprilia, συμπεριλαμβανομένων των μοτοσυκλετών της Trackhouse MotoGP Team, με γύρους γύρω στο 2:00.

Λοιπόν, ποιο είναι το μεγαλύτερο νέο της ημέρας; Η αεροδυναμική της Ducati; Η επιστροφή της Βραζιλίας στο MotoGP με τον Moreira; Ο Razgatlioglu ως ο πρώτος Τούρκος αναβάτης στο MotoGP; Ή αυτό το ρεπορτάζ (που δεν έχει επιβεβαιωθεί) για τον Quartararo στην Honda, από το motorsport.com; το οποίο θα το δούμε σε επόμενο άρθρο!