Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης
Το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών ανακοινώνει τη διεξαγωγή της πρώτης μεγάλης εκδήλωσης της EXTREME TRACKDAYS στις Σέρρες, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη 1-2 και 3 Μαΐου 2026 στο Serres Circuit.
Πρόκειται για ένα τριήμερο υψηλού αγωνιστικού επιπέδου, αφιερωμένο σε αναβάτες που επιθυμούν να αναπτύξουν τις οδηγικές τους δεξιότητες σε ένα ασφαλές και τεχνικά άρτιο περιβάλλον.
Η εκδήλωση περιλαμβάνει:
18 συνεδρίες διάρκειας 20 λεπτών για κάθε συμμετέχοντα
Κατηγοριοποίηση σε 4 επίπεδα αναβατών (Αρχάριοι, Μέσοι, Γρήγοροι, Ειδικοί)
Τεχνική υποστήριξη και συμβουλευτική από επαγγελματίες
Φωτογραφική και βιντεοσκοπική κάλυψη
Δώρα και εκπλήξεις για τους συμμετέχοντες
Το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών και η EXTREME TRACKDAYS καλούν όλους τους φίλους της μοτοσυκλέτας να συμμετάσχουν σε αυτή τη μοναδική αγωνιστική εμπειρία, που σηματοδοτεί την έναρξη της αγωνιστικής σεζόν.
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
Μάλιστα το Σάββατο το μεσημέρι η κάμερα της COSMOTE TV θα είναι εκεί για να καταγράψει τον θρύλο του Μοτοκρός Χρήστο Αραμπατζή που θα οδηγήσει για πρώτη φορά στη ζωή του σε πίστα!