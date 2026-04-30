Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

 

Το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών ανακοινώνει τη διεξαγωγή της πρώτης μεγάλης εκδήλωσης της EXTREME TRACKDAYS στις Σέρρες, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη 1-2 και 3 Μαΐου 2026 στο Serres Circuit.

Πρόκειται για ένα τριήμερο υψηλού αγωνιστικού επιπέδου, αφιερωμένο σε αναβάτες που επιθυμούν να αναπτύξουν τις οδηγικές τους δεξιότητες σε ένα ασφαλές και τεχνικά άρτιο περιβάλλον.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει:

18 συνεδρίες διάρκειας 20 λεπτών για κάθε συμμετέχοντα
Κατηγοριοποίηση σε 4 επίπεδα αναβατών (Αρχάριοι, Μέσοι, Γρήγοροι, Ειδικοί)
Τεχνική υποστήριξη και συμβουλευτική από επαγγελματίες
Φωτογραφική και βιντεοσκοπική κάλυψη
Δώρα και εκπλήξεις για τους συμμετέχοντες
Το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών και η EXTREME TRACKDAYS καλούν όλους τους φίλους της μοτοσυκλέτας να συμμετάσχουν σε αυτή τη μοναδική αγωνιστική εμπειρία, που σηματοδοτεί την έναρξη της αγωνιστικής σεζόν.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Μάλιστα το Σάββατο το μεσημέρι η κάμερα της COSMOTE TV θα είναι εκεί για να καταγράψει τον θρύλο του Μοτοκρός Χρήστο Αραμπατζή που θα οδηγήσει για πρώτη φορά στη ζωή του σε πίστα!

