Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Αποστολή: Στεφανία Παντελιδάκη

Την πρώτη του Φεβρουαρίου διεξάχθηκε στο Serres Racing Circuit, η κοπή πίτας 2026, με παρουσία της Δημάρχου Σερρών κας Βαρβάρας Μητλιάγκα και της Διοίκησης και του προσωπικού του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών. Η πίστα είχε καλυφθεί με το γκρι πέπλο της βροχής, όμως είχε τη δική της ζωντάνια και ήταν μια «ζεστή» στιγμή για όλους μας.

Η κυρία Μητλιάγκα μας τίμησε με την παρουσία της και με τα υπέροχα λόγια της για την πίστα, καθώς αναφέρει ότι είναι σημείο αναφοράς και ότι η εξέλιξη της δεν θα πατήσει ποτέ φρένο.

Ύστερα ακολούθησαν λόγια πραγματικής ευγνωμοσύνης και εμπιστοσύνης από τον Πρόεδρο της πίστας Κωνσταντίνο Μπέγο και τον CEO Βασίλη Κοτεόγλου. Η κοπή βασιλόπιτας έγινε από τον κο Μπέγο και το φλουρί πέτυχε ο ιδρυτής της GS Motodays και GS Racing team – Galin Spasov, κερδίζοντας δωρεάν είσοδο στη πίστα με αυτοκίνητο και μοτοσυκλέτα για έναν ολόκληρο χρόνο!

Η εκδήλωση υπό κανονικές καιρικές συνθήκες, είχε στο πρόγραμμα δραστηριότητα στο Serres Racing Circuit με πολλές μοτοσυκλέτες και αυτοκίνητα, αλλά η βροχή και το κρύο δεν το κατέστησε δυνατό. Ελπίζουμε του χρόνου, οι προσπάθειες του προσωπικού της SRC για την εκδήλωση, να συνοδευτούν με μια ηλιόλουστη μέρα και να ηχήσουν πολλοί κινητήρες στην πίστα.

Βέβαια, ο καιρός δεν σταμάτησε τα μέλη του MGP. Έτσι ο Δημήτρης Διατσίδης και η Στεφανία Παντελιδάκη οδήγησαν στη βρεγμένη πίστα με ένα Suzuki Swift και με ένα Honda Civic Type R.

Κάπως έτσι και εμείς με την σειρά μας, γιορτάσαμε αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση στην SRC, που φιλοξενεί οδηγούς από όλο τον κόσμο.